CVP – mit oder ohne C: Auch im Thurgau bahnt sich eine heisse Diskussion um den Parteinamen an Die CVP Thurgau sagt Nein zur Begrenzungsinitiative und Ja zum Jagdgesetz sowie zum Ergänzungsbau. Ein heisse Diskussion steht der Partei noch bevor - jene über den eigenen Namen. Sebastian Keller 20.08.2020, 17.35 Uhr

Die Delegierten der CVP stimmen in Aadorf grossmehrheitlich gleich. Bilder: Andrea Stalder

Werdenden Eltern raucht bei der Namenswahl ihres Kindes oft der Kopf. In einer ähnlichen Situation steckt die Christlichdemokratische Volkspartei (CVP). Sie diskutiert national über ihren künftigen Namen. Paul Rutishauser, Präsident der Thurgauer CVP, weiss um die Kniffligkeit. An der Delegiertenversammlung in Aadorf sagt er: