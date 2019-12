CVP Bezirk Frauenfeld nominiert Anja Scholz als Berufsrichterin Die Bezirkspartei stelle in Müllheim ausserdem die Liste für die Kantonsratswahlen 2020 vor. 03.12.2019, 11.30 Uhr

Die CVP Bezirk Frauenfeld nominiert Anja Scholz-Zwyssig (Berufsrichterin, neu) und Christoph Rohr (Ersatzrichter, bisher) zur Wahl ans Frauenfelder Bezirksgericht. (Bild: PD)

(red) Da der amtierende Gerichtspräsident Rudolf Fuchs (CVP) in Pension geht, hatte die CVP Bezirkspartei eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für das Amt des Berufsrichters zu nominieren. Die Wahlen finden am 9. Februar statt. Vor kurzem fand dazu in Müllheim die Nominationsversammlung statt.

Für das Berufsrichteramt am Bezirksgericht Frauenfeld durfte Parteipräsident Stefan Geiges der Versammlung mit Anja Scholz-Zwyssig (Islikon) und Peter Meili (Frauenfeld) zwei fähige Kandidaten mit den nötigen Qualifikationen präsentieren. Beide hatten die Gelegenheit, sich den Anwesenden kurz vorzustellen, wobei Scholz in der CVP ein bekanntes Gesicht und gut vernetzt ist. In der anschliessenden geheimen Wahl wurde sie dann auch mit einer klaren Mehrheit als Berufsrichterin nominiert. Als Ersatzrichter stellt sich Christoph Rohr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung, was die Versammlung mit einer einstimmigen Nomination verdankte.

Die CVP-Kandidatinnen und -Kandidaten des Bezirks Frauenfeld für den Thurgauer Grossen Rat. Bild: PD

Drei Bisherige Kantonsräte treten wieder an.

Ebenso wurden an diesem Abend die Kandidatinnen und Kandidaten für die Grossratswahlen vom 15. März 2020 nominiert. Es sind dies die bisherigen Kantonsrätinnen Maja Bodenmann und Kathrin Bünter sowie Kantonsrat Christoph Regli. Weiter Kandidieren auf der CVP-Liste Marlise Bänziger (Stettfurt), Robin Bernhardsgrütter (Müllheim), Niklaus Bischof (Müllheim), Stefan Birchler, (Oberneunforn), Heinz Bogo (Diessenhofen), Sara Buchschacher (Gerlikon), Engelbert Dähler (Mammern), Raphael Dähler (Mammern), Susanna Dreyer (Frauenfeld), Urs Dünnenberger (Frauenfeld), Simon Dünnenberger (Frauenfeld), Timon Egli (Steckborn), Elisabeth Herzog-Engelmann (Müllheim), Olivier Kasper (Berlingen), August Keller (Diessenhofen), Thomas Lang (Islikon), Simon Müller (Frauenfeld), Tobias Regli (Frauenfeld), Saskia Schmid (Uesslingen), Andrea Schwyn (Thundorf), Patrick Siegenthaler (Herdern), Beda Stähelin (Frauenfeld), Astrid Stucki (Felben-Wellhausen), Claus Ullmann (Eschenz) und Anne Varenne (Trüttlikon).