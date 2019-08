Coworking Space Steckborn lädt zu Weiterbildung in Sachen Social Media.

Die Einrichtung im Coworking in Steckborn. (Bild: PD)

Coworking Steckborn ist gut belegt, aber noch nicht kostendeckend

Seit Januar 2019 ist der Coworking-Space an der Kirchgasse 17 in der Steckborner Altstadt in Betrieb. Jetzt ziehen die Initianten eine erste Halbjahresbilanz – und diese fällt durchaus positiv aus.