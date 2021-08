Thurgau: Hausärzte impfen kaum noch

Covid-19 Nur sechs impfen noch: Thurgauer Hausärzte sind wieder fast aus der Impfkampagne ausgestiegen Die Nachfrage nach Covid-19-Impfungen hat nachgelassen. Das spüren vor allem die Hausärzte. Sie haben Mühe, zehn Patienten zusammenzubringen, auf die ein Impfstofffläschen aufgeteilt werden kann. Thomas Wunderlin 03.08.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Thurgauer Impfschiff war vom 2. Februar bis zum 22. Mai unterwegs. Bild: Reto Martin

Als der Kanton Thurgau Anfang Jahr seine Impfkampagne gegen die Covid-19-Pandemie begann, kritisierten die Ärzte ihren fehlenden Einbezug. Das war verständlich: Sie sind es, die sonst für Impfungen von Masern über Mumps bis Röteln zuständig sind.

Daraufhin bot ihnen der Kanton Impfstoff an. 60 Arztpraxen und sechs Apotheken konnten ihre Patienten gegen Covid-19 impfen. Inzwischen ist wieder alles anders.

Thomas Walliser Keel, Kommunikationsbeauftragter Kanton Thurgau. Bild: PD

In der jetzigen Ferienzeit bieten noch sechs Arztpraxen die Impfung an, teilt Thomas Walliser Keel vom kantonalen Informationsdienst mit. Der Rückgang der Impfnachfrage sei auch bei den Arztpraxen zu spüren. Unverändert bei sechs liegt die Zahl der Apotheken, in denen man sich impfen lassen kann.

Damit der Kanton die Hälfte seiner Bevölkerung gegen Covid-19 impfen konnte, brauchte es die Impfzentren in Frauenfeld und Weinfelden, ausserdem das Impfschiff und die mobilen Impfequipen. Jetzt ist nur noch das Impfzentrum in Weinfelden in Betrieb, und es ist nicht ausgelastet.

Impfkampagne läuft nach den Sommerferien weiter

Wie lange es geöffnet bleibt, sei von den weiteren Entwicklungen abhängig und «vor allem von der Impfbereitschaft der Bevölkerung», sagt Walliser Keel vom Informationsdienst. Nach den Sommerferien werde der Kanton die Impfkampagne auf jeden Fall «nahtlos weiterführen»; eventuell würden vermehrt Impfungen ohne Voranmeldung angeboten.

Dass irgendwann nur noch Hausärzte und Apotheken für Covid-19-Impfungen zuständig werden, sei ein «mögliches Szenario», erklärt Walliser Keel:

«Es hängt auch davon ab, ob die Impfstoffe längerfristig auch in Einmalspritzen als Einzeldosis erhältlich sind.»

Das sei noch nicht der Fall, da der Impfstoff weltweit Mangelware sei. Kleine Verpackungseinheiten würden nicht angeboten.

Alex Steinacher, Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft. Bild: Kevin Roth

Wie Alex Steinacher, Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft, erklärt, erhalten die Arztpraxen den Impfstoff in Kartons zu zehn Fläschchen, jedes enthalte rund zehn Impfdosen.

Die Fläschchen könne man im Kühlschrank einen Monat lagern. Ein geöffnetes Fläschchen müsse innert Stunden aufgebraucht werden: «Dafür müsste man zehn Leute haben, das bringt ein Hausarzt nicht hin.» Steinacher hält es für richtig, dass der Kanton ein Impfzentrum betreibt. Gemäss Rückmeldungen werde dort gut gearbeitet.

Auffrischungen könnten ab Ende Jahr fällig werden

Er gehe davon aus, dass das Impfzentrum im Herbst weiterlaufe, möglicherweise länger. Früher oder später werde es Auffrischungen brauchen. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft gelte der Impfschutz ein Jahr.

Damit würden Auffrischungen ab Dezember/Januar fällig. Steinacher kann sich vorstellen, dass die Hausärzte zum Zug kommen, wenn Einzelimpfungen verfügbar sind. Vielleicht werde die Covid-19-Impfung zusammen mit der jährlichen Grippeimpfung angeboten:

«Corona werden wir nicht so schnell los. Früher oder später müssen wir zum Normalbetrieb übergehen.»

Die Thurgauer Ärzteschaft hatte eine bessere Entschädigung gefordert als den nationalen Tarif von 14.50 Franken. Der Regierungsrat vereinbarte mit ihr eine Entschädigung von 40 Franken pro Impfung. Diese Vereinbarung gilt laut Steinacher bis Ende August. Man werde über eine Verlängerung reden müssen. Das Thema habe aber an Brisanz verloren.