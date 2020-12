Covid-19 in der Schule Obwohl Frauenfelder Schulklasse in Quarantäne sitzt, sagt der Schulpräsident: «Schulschliessungen wären ein völlig falsches Zeichen» Wegen zweier positiv getesteten Schülerinnen muss eine ganze Oberstufenklasse der Schulanlage Auen in Frauenfeld ab sofort zehn Tage in Quarantäne. Eine Premiere ist das für die Schulbehörde nicht. Samuel Koch 11.12.2020, 11.30 Uhr

Das frisch sanierte Areal der Schulanlage Auen in Frauenfeld.

Sie fühlten sich unwohl, klagten über Kopf- und Gliederschmerzen. Hurtig zum Schnelltest. Beide Resultate: Covid-19-positiv. Dieses Szenario hat sich diese Woche bei zwei Oberstufenschülerinnen der Schulanlage Auen abgespielt. Auf Empfehlung des Kantonsarztes sitzt seit Donnerstag die gesamte Klasse in Quarantäne, weil sich beide Fälle in derselben Klasse ereigneten. «Wir handeln nach den Richtlinien des Kantons», sagt Auen-Schulleiter Claudio Bernold und fügt hinzu:

Claudio Bernold, Schulleiter Auen. Bild: PD

«Dass sich zwei Schülerinnen derselben Klasse unabhängig voneinander angesteckt haben, ist reiner Zufall.»

Dank der Maskenpflicht geht Bernold nicht davon aus, dass sich andere Schülerinnen und Schüler oder die Lehrperson angesteckt haben könnten. Trotzdem begrüsst er die jetzige Vorsichtsmassnahme. Denn sie habe keine grossen Folgewirkungen für die gesamte Klasse, die von einem Tag auf den anderen zu Hause bleiben muss.

Erkrankten ist es freigestellt, ob sie mitmachen

Verfrühte Weihnachtsferien erlebt die Schulklasse also nicht. «Sie arbeiten ganz normal im Fernunterricht weiter», sagt Bernold, so wie es die Schüler aus der Zeit während des Lockdowns im Frühling kennen. Wer jedoch an Corona erkrankt sei, könne selbst entscheiden, ob er am Fernunterricht teilnehmen möchte oder sich zu wenig fit dafür fühlt.

Beide Schülerinnen haben sich nachweislich nicht in der Schule mit Covid-19 infiziert. Er ist sich daher sicher:

«Schulen sind kein grosser Gefahrenherd.»

Dank der Maskenpflicht seien Ansteckungen innerhalb der Schule fast ausgeschlossen. So bestünde kaum eine Gefahr, dass nach und nach weitere Schulgspänli typische Coronasymptome aufweisen könnten. Bernold möchte trotz dem jetzigen Vorfall allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrpersonen ein Kränzchen winden. Er sagt: «Bis jetzt haben sich wirklich alle sehr diszipliniert verhalten.»

Präsident weibelt gegen Schulschliessungen

Ein wöchentlicher Lagebericht über die Coronasituation an den Schulen Frauenfeld liegt Andreas Wirth vor. «Wir sind langsam eingespielt», sagt der Schulpräsident. Denn die jetzige Angelegenheit im Auen sei keine Premiere. Immer wieder, und vor allem nach den Herbstferien, kämpften die Schulen vermehrt mit Quarantänefällen. Wirth hält jedoch fest:

Andreas Wirth, Präsident Schulen Frauenfeld. Bild: Thi My Lien Nguyen

«Es wäre ein völlig falsches Zeichen, deshalb die Schulen zu schliessen.»

Gerade die Zahlen von Anfang dieser Woche zeigten, dass sich von den rund 2000 Primarschülern lediglich 19 in Quarantäne befinden würden. Das entspricht 0,95 Prozent, rechnet Wirth vor. Bei der Sekundarschule mit ihren 900 Schülerinnen und Schülern lag der Wert Anfang der Woche zwar leicht über einem Prozent – noch ohne jene der Auen-Klasse. In Isolation befindet sich lediglich ein Promille der Schüler, meistens ohne Symptome.

Deshalb aber die Mehrzahl der gesunden Schülerinnen und Schüler quasi prophylaktisch in den Fernunterricht zu schicken, will Wirth nicht gutheissen und sagt: «Das betone ich auch immer wieder in den Gesprächen mit dem Kanton.»