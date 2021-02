Covid-19-Impfung Präsident der Thurgauer Ärzteschaft kritisiert kantonale Impfstrategie: «Wir fühlen uns übergangen» Der Ärger über die aktuelle Impfstrategie des Kantons ist gross in der Thurgauer Ärzteschaft. Präsident Alex Steinacher hält die Strategie für falsch, zuerst die Impfzentren statt die Hausarztpraxen mit Impfstoff zu bedienen. Seines Erachtens müsste es umgekehrt und vor allem gezielter laufen. Hans Suter 03.02.2021, 05.00 Uhr

Alex Steinacher, Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau: «Hinter den gewünschten 3000 Impfdosen stecken 3000 Patienten.» Bild: Kevin Roth

Vor wenigen Tagen wurde klar, dass der Bund dem Kanton Thurgau diese Woche weniger Moderna-Impfdosen liefern kann, als geplant war. Der Grund: Lieferschwierigkeiten beim Hersteller. Daraufhin wurde beim Kanton entschieden, mit den Impfdosen primär die Impfzentren zu bedienen. Die Hausarztpraxen wurden dagegen auf später vertröstet. Das kam nicht gut an in der Ärzteschaft. Im Gespräch erklärt der Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau, Alex Steinacher, warum die Wut in der Ärzteschaft gross ist und was er nun vom Kanton erwartet.

Die Abgabe von Moderna-Impfstoff für die Covid-19-Impfung an die Thurgauer Hausärztinnen und -ärzte verzögert sich. Die Verärgerung in der Ärzteschaft soll gross sein.

Alex Steinacher: Ja, sie ist tatsächlich gross. Das derzeit offenbar werdende Problem ist, dass im Moment nicht oder nur zum Teil die richtigen Personen geimpft werden.

Was heisst das konkret?

Zum einen scheidet das in den Impfzentren verwendete BAG-Tool zu wenig scharf die echten Risikopatienten aus, was zur Folge hat, dass derzeit auch viele Patienten geimpft werden, die gemäss der Impfstrategie des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) noch nicht an der Reihe sind. Zum anderen bilden sich in den Hausarztpraxen lange Wartelisten von echten Hochrisikopatienten: Menschen, die betagt, wenig oder nur in Begleitung mobil oder anderweitig beeinträchtigt sind und gar nicht in ein Impfzentrum können oder wollen.

Ist die gewählte Impfstrategie mit den Impfzentren im Thurgau demnach falsch?

Es wird in den Medien sehr wohlwollend darüber berichtet. Alle scheinen Freude zu haben, ausser wir Ärztinnen und Ärzte. Denn im Hintergrund erfahren wir, dass der praxistaugliche Moderna-Impfstoff verspätet in den Hausarztpraxen eintrifft. Das bedeutet: Die 30 für die Impfung vorgesehenen Hausarztpraxen müssen mit grossem Aufwand wieder alles umdisponieren. Denn hinter den gewünschten 3000 Impfdosen stecken 3000 Patienten.

Wie viele Hausarztpraxen gibt es im Kanton und wie viele davon sind überhaupt gewillt und organisatorisch in der Lage zur Covid-19-Impfung?

Es gibt um die 150 Hausarztpraxen, und sehr viele sind gewillt, zu impfen. Das zeigt ein Aufruf, den wir dazu gestartet haben. Das Interesse war so gross, dass wir bei 50 Praxen abbrechen mussten. So viel Impfstoff bekämen wir gar nicht, das wussten wir. Für die erste Phase waren für die Hausarztpraxen 3000 Dosen vorgesehen. Diese sind konfektioniert zu 100 Dosen, darum auch die Zahl von vorerst 30 Hausarztpraxen.

Alex Steinacher: «Impfzentren sind geeignet für die Impfung einer grossen Menge an mehrheitlich gesunden oder wenig kranken Menschen.» Bild: Kevin Roth

Worin sehen Sie die Hauptprobleme, wenn die impfbereiten Hausarztpraxen den Impfstoff voraussichtlich erst in einer Woche erhalten?

Impfzentren sind geeignet für die Impfung einer grossen Menge an mehrheitlich gesunden oder wenig kranken Menschen. Die sind im Sinn der BAG-Vorgaben jetzt aber noch gar nicht an der Reihe. Die Umsetzung der BAG-Vorgaben ist somit ungenügend, und es wird eine falsche Risikoselektion vorgenommen.

Im Lauf dieser Woche stehen gemäss Regierungsrat Urs Martin auch für das Impfschiff und das Impfzentrum Frauenfeld zu wenig Impfdosen zur Verfügung. Wie würden Sie diese einsetzen?

Um eines vorwegzunehmen: Ich verstehe das aktuelle Problem von Urs Martin. Die vorhandene Impfstoffmenge reicht wegen Lieferschwierigkeiten des Herstellers nicht aus, die geplanten 3000 Dosen an die Hausarztpraxen zu verschicken. Trotzdem: Es ist der Hausarzt, der die Risikopatienten kennt. Deshalb würde ich primär in den Hausarztpraxen mit dem Impfen beginnen. Massenimpfungen in Impfzentren sehe ich erst in der zweiten Phase.

Wie steht es um die Impfung von Spitalpersonal und Ärzteschaft?

Grössere Teile des Spitalpersonals, prioritär jene mit Patientenkontakt, aber auch einige andere sind geimpft. Die Hausärzte hingegen, die ebenfalls seit der ersten Stunde direkt mit Covid-19-Patienten in Kontakt sind, manchmal noch vor der Diagnosestellung und in der ersten Pandemiewelle sogar mit fehlendem Schutzmaterial, haben bis jetzt keine Gelegenheit zur Impfung.

Wurde die kantonale Impfstrategie nie diskutiert und abgewogen zwischen der Ärzteschaft, dem Fachstab Pandemie und dem zuständigen Regierungsrat?

Genau da liegt der wunde Punkt. Die Ärzteschaft – im Thurgau die Fachinstanz, wenn es um Gesundheit und Krankheiten geht – war und ist an den strategischen Entscheidungen rund um die Covid-19-Pandemie nicht beteiligt. Während im sehr grossen kantonalen Fachstab Pandemie ganz viele Anspruchsgruppen am Tisch sitzen und mitbestimmen, wurde die Ärzteschaft schlicht vergessen. Erst seit drei Wochen nimmt eine Vertreterin der Ärzteschaft – auf meine Intervention hin – als Gast im Fachstab Einsitz.

Sie wurden tatsächlich nie in die Planung der Impfstrategie einbezogen?

Bei der Organisation der Impfungen in den Praxen stand ich in regem und gutem Austausch mit dem Amt für Gesundheit. Die Ärztegesellschaft hat die Identifikation der impfwilligen Praxen und die Bestellung des Impfstoffes vorgenommen. Das war es dann aber auch schon. Während eine Parlamentariergruppe vergangene Woche über mehrere Stunden von Urs Martin persönlich über die Impfstrategie informiert wurde, ist die Ärzteschaft weiterhin zu wenig informiert. Die Gesamtmenge an Impfstoff und der Verteilschlüssel ist uns weder bekannt noch haben wir Einfluss darauf. Ich bedaure den fehlenden Einbezug der Ärzteschaft in die Entscheidungen, insbesondere in die Impfstrategie, aber auch die mangelhafte Kommunikation und die ungenügende Wertschätzung.

Die Nerven drohen nach einem Jahr Pandemie blankzuliegen. Der Ton scheint auch zwischen Ihnen und Regierungsrat Urs Martin rauer geworden zu sein.

Die Wut der Hausärzte auf die nicht eintreffenden Dosen ist nur die Spitze des Eisbergs. Es hat sich viel aufgestaut und nun entladen. Ich habe aber kein Interesse, jemanden vor den Kadi zu zerren oder blosszustellen. Ich habe enge und gute Kontakte gehabt mit den Beteiligten. Das grosse Ärgernis entstand durch die fehlende Mitwirkung auf der strategischen Ebene. Man stelle sich das vor: Die Ärzteschaft ist erst seit drei Wochen dabei. Wir fühlen uns übergangen. Dennoch versuchen wir grundsätzlich kooperativ und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten.

Alex Steinacher: «Als Präsident ist es mir ein grosses Anliegen, die Krise konstruktiv zu meistern. Aber mit der klaren Forderung, bei strategischen Entscheiden dabei zu sein.» Bild: Kevin Roth

Es sei ein Skandal, dass die «private, profitorientierte Privatklinikgruppe Hirslanden» mit den Impfzentren ein öffentliches, mit Steuergeldern finanziertes Mandat erhalte, ärgert sich eine Thurgauer Ärztin in einem offenen Brief. Ihre Meinung?

Der Kanton hat nach Partnern gesucht, die auch das nötige Personal in den Thurgau bringen. Über den Auswahlprozess habe ich keine Kenntnis. Vielleicht hätte es auch andere interessierte Player gegeben. Ich möchte mich da aber nicht einmischen. Mein Anliegen wäre gewesen, primär den Impfstoff den Hausärzten zu geben.

Der Impfstoff wird vom Bund gratis abgegeben. Ob Hirslanden oder Hausarztpraxis: Wie weit sind kommerzielle Interessen im Spiel bei den Covid-19-Impfungen? Wie viel wird dem Arzt für den reinen Impfakt vergütet?

Die Rede ist von 14.50 Franken pro Impfung. Die Ärzteschaft war allerdings nicht am Tisch bei den Preisverhandlungen. Unseres Erachtens sind 14.50 Franken pro Impfung aber bei weitem nicht kostendeckend, weder für Impfzentren noch für Hausarztpraxen.

Wie hoch sind die wahren Kosten aus Ihrer Sicht?

Die erste Impfung ist hinsichtlich Beratung, Überwachung und Administration etwas aufwendiger als die zweite. Nach Berechnungen der Ärztegesellschaft Zürich liegen die reellen Kosten bei etwa 80 Franken für die erste Impfung und etwa 40 Franken für die zweite. Für beide Impfungen zusammen also zirka 120 Franken.

Warum ist das für die Hirslanden-Gruppe denn so interessant?

Ich kenne die Verträge nicht. Geht es darum, hier Fuss zu fassen oder zu helfen? Ich weiss es nicht.

Der Ärger ist da. Was unternehmen Sie als Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau zum Deeskalieren der angespannten Situation zwischen Ärzteschaft und dem Gesundheitschef?

Ich habe am Sonntagabend wegen der Impfverzögerung an die 30 Impfpraxen und Urs Martin sowie am Montag an unsere Ärzteschaft einen Brief verfasst. Der Grundtenor: nach vorne schauen, ruhig bleiben, Absprachen in ruhigem und konstruktivem Rahmen treffen. Als Präsident ist es mir ein grosses Anliegen, die Krise konstruktiv zu meistern. Aber mit der klaren Forderung, bei strategischen Entscheiden dabei zu sein.