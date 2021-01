Coronavirus Zweites Thurgauer Impfzentrum wird auf Bodenseeschiff eingerichtet Ab dieser Woche wird in einem Impfzentrum in Frauenfeld gegen Covid-19 geimpft, ab dem 2. Februar zudem in Kreuzlingen, Arbon und Romanshorn. Damit es trotzdem nur eine weitere Infrastruktur braucht, wird das Impfzentrum auf der MS Thurgau eingerichtet, die auf dem Bodensee pendelt. Larissa Flammer 13.01.2021, 10.42 Uhr

Auf der MS Thurgau gibt es ab dem 2. Februar Coronaimpfungen. Bild: Andrea Stalder

Seit Dienstag ist das erste Thurgauer Impfzentrum auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld in Betrieb. Im Grossen Rat gab Gesundheitsdirektor Urs Martin am Mittwoch bekannt, dass ab dem 2. Februar auch in einem zweiten Impfzentrum Coronaimpfungen vorgenommen werden. Es wird auf dem Bodenseeschiff MS Thurgau eingerichtet und wird zwischen den Städten Kreuzlingen, Romanshorn und Arbon pendeln.