Coronavirus Wegen «Wir machen auf»: Kanton Thurgau rief Gemeinden am Sonntagabend per E-Mail zur Kontrolltour auf Wegen der angekündigten Protestaktion rief die Covid-19-Fachstelle die Thurgauer Gemeinden am Sonntagabend dazu auf, am Montag zu kontrollieren, ob sich Restaurants und andere Betriebe an der Aktion «Wir machen auf» beteiligen. Bislang sind den Behörden im Thurgau keine Verstösse bekannt. Sebastian Keller 12.01.2021, 14.30 Uhr

Stühle auf der Bar, kein Gast am Tresen: So will es derzeit der Bundesrat. Michel Canonica

Für den 11. Januar rief die Aktion «Wir machen auf» Betriebe dazu auf, sich für einen Tag dem bundesrätlichen Schliessungsbefehl zu widersetzen. Der Appell richtete sich an alle Betriebe – Restaurants zum Beispiel, die wegen Corona derzeit nicht öffnen dürfen. Damit sollte ein Zeichen gesetzt werden, wie es auf der Website der anonymen Organisatoren heisst. Auch in anderen Ländern seien ähnliche Aktionen geplant gewesen.

In der vergangenen Woche berichteten verschiedene Medien über die bevorstehende Protestaktion. Auch die Fachstelle Covid-19 des Kantons Thurgau bekam davon Wind und verschickte am Sonntagabend ein E-Mail an alle 80 Thurgauer Gemeinden. Darin wurden diese aufgerufen, am Montag zu kontrollieren, ob die Restaurants auf ihrem Gemeindegebiet sich an der Aktion beteiligten. So schildert es ein Gemeindepräsident gegenüber dieser Zeitung. Der sonntägliche Appell aus Frauenfeld erstaunte ihn. Er leistete ihr nach eigenen Angaben aber Folge. Eine offene Beiz fand er in seinem Gemeindegebiet nicht vor.

Kanton verweist auf den Regierungsratsbeschluss

Auf Anfrage bestätigt der kantonale Informationsdienst das Schreiben und den Zeitpunkt. «Im Schreiben vom Sonntag wurde auch für die Aktion ‹Wir machen auf› vom Montag, 11. Januar 2021, sensibilisiert.» Die Gemeinden seien aufgefordert, bei allen Betrieben, für den die Gemeinden gemäss Regierungsratsbeschluss Nummer 606 zuständig seien, Kontrollen durchzuführen.

Dem Kanton seien keine verbotenen Betriebsöffnungen gemeldet worden. «Verstösse würden seitens Gemeinden zur Anzeige gebracht oder der Kantonspolizei gemeldet», schreibt der Informationsdienst weiter.

Den einschlägigen Beschluss hat der Regierungsrat am 20. Oktober 2020 gefällt. Darin sind die Zuständigkeiten für die Umsetzungskontrollen der Schutzkonzepte der Covid-Verordnungen geregelt, teilt der Informationsdienst mit. So ist explizit erwähnt, dass die politischen Gemeinden gemäss Gastgewerbegesetz für den Vollzug der Covid-19-Verordnung besondere Lage in Restaurationsbetrieben, Nachtlokalen und Beherbergungsbetrieben zuständig seien. Wörtlich heisst es: «Sie überprüfen, ob ein ausreichendes Schutzkonzept vorhanden ist und umgesetzt wird.»

Die Kontrolle der Gemeinden dürfte sich aber auch die nächsten Wochen darauf beschränken, zu kontrollieren, ob die Restaurants nicht verbotenerweise öffnen. Der Bundesrat beabsichtigt, den Gastro-Lockdown am Mittwoch bis Ende Februar zu verlängern.