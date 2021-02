Coronavirus Beizen, Hundeschulen, Bordelle: Über 400 Thurgauer Betriebe haben in der ersten Woche Härtefallgeld beantragt Das Amt für Wirtschaft und Arbeit stellt eine grosse Nachfrage beim Härtefallprogramm fest. Nächste Woche entscheidet der Härtefallrat erstmals über Gesuche. Doch nicht alle haben Anrecht: Bereits über 70 Betriebe erhielten eine Absage. Sebastian Keller 05.02.2021, 12.00 Uhr

Behördlich verordnet: Restaurants dürfen derzeit nicht öffnen. Bild: Chris Iseli

Wegen Corona befinden sich Teile der Wirtschaft im Winterschlaf. Restaurants sind zu, Reisebüros können keine Ferien verkaufen, in Fitnesscenter setzen Hanteln Staub an. Für die von der Pandemie besonders betroffene Betriebe haben Bund und Kantone Hilfsprogramme aufgegleist. Im Thurgau sind 47,7 Millionen Franken im Härtefalltopf.

Seit Montag können Betriebe im Thurgau beim Kanton zinslose Darlehen beantragen. Und das tun sie fleissig: Bereits über 400 Online-Gesuche sind eingegangen, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) in einer Mitteilung von Freitag schreibt. Aber nicht alle erfüllten die im Covid-Gesetz definierten Kriterien. 71 Unternehmen erhielten eine Absage. Amtsleiter Daniel Wessner sagt:

Daniel Wessner, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Bild: Reto Martin

«Beispielsweise, weil sie nicht als Covid-19-Härtefall gelten.»

Das war etwa bei einem Treuhandbüro der Fall. Diese Branche ist in der Berufsausübung von der Pandemie nicht im gleichen Ausmass betroffen wie ein Restaurant. «Das Treuhandbüro konnte ja immer arbeiten.» Absagen erhalten ferner Betriebe, die es am 1. März 2020 noch nicht gab oder solche, die keinen Geschäftssitz im Thurgau nachweisen können. Anders als andere Kantone schliesst der Thurgau bestimmte Branchen nicht a priori aus. So kam es etwa dazu, dass auch Hundeschulen Hilfe beantragt hatten.

Auch das Rotlichmillieu begehrt Hilfe

Zahlreiche Gesuche trafen aus der der Gastro- und Eventbranche ein. Auch Rotlichtbetriebe beantragten Unterstützung. «Die sind auch anspruchsberechtigt», sagt Wessner. Denn: Die Behörden knipsten ihnen das Licht aus. Von der Betriebsgrösse sind in den Anträgen alles zu finden. «Vom Einmannbetrieb bis zum Grossunternehmen.»

Erfüllt ein Betrieb die objektiven Kriterien, wird der Gesuchsteller gebeten, eine Reihe von Dokumenten einzureichen. So beispielsweise Bilanzen und Erfolgsrechnung der letzten Jahre oder Nachweise über die Höhe der Fixkosten. Daraus ergibt sich dann die Höhe des Anspruchs. «Fachleute nehmen in jedem Fall eine Einzelfallprüfung vor», sagt Wessner. Dabei handelt sich um Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young sowie Bankexperten der Thurgauer Kantonalbank und der Raiffeisenbank. «Sie prüfen auch, ob das Unternehmen zukunftsfähig ist.»

Den Experten sei aufgefallen, dass gewisse Betriebe die Fixkosten offensichtlich zu hoch deklarierten. Der AWA-Chef betont: «Wir können auf Steuer- oder Sozialversicherungsdaten zugreifen und daher vieles überprüfen.» Der Amtsleiter appelliert an die Antragssteller, die Unterlagen vollständig und wahrheitsgetreu einzureichen.

«Sonst dauert alles länger.»

Den abschliessenden Entscheid, ob Geld fliesst, fällt der Härtefallrat. «Dieser kommt nächste Woche erstmals zusammen», sagt Wessner. Erste Auszahlungen dürften Mitte Februar erfolgen.

Das Thurgauer Programm ist zweistufig aufgebaut. In der ersten Phase können Härtefallbetriebe zinslose und nachrangige Darlehen beantragt . Maximaler Betrag pro Unternehmen: eine halbe Million Franken. Diese Geld muss innerhalb von zehn Jahren zurückgezahlt werden. Wächst die Not weiter an, können Betriebe ab 1. Juli einen Folgeantrag stellen, um maximal 75 Prozent des Darlehen in einen A-fonds-perdu-Beitrag umzuwandeln.