Coronavirus «Viele fallen durch das Raster»: Thurgauer Reisebüros kritisieren das Härtefallprogramm des Kantons Das Komitee «Thurgauer Reisebüros in Not» verlangt Nachbesserungen bei der Coronahilfe. Vor allem das Kriterium von mindestens 300 Stellenprozent würde viele aus der Branche von der Hilfe ausgrenzen. Die Branche kann auch nicht verstehen, wieso die Regierung vorerst auf A-fonds-perdu-Beiträge verzichtet. Sebastian Keller 22.12.2020, 05.00 Uhr

Roman Mattle, Inhaber des Reisebüros Mawi Reisen AG, vertritt das Komitee «Thurgauer Reisebüros in Not». Donato Caspari, 10. November 2020

Der Thurgau hat ein Coronahilfsprogramm über 47,5 Millionen Franken aufgegleist. Ab dem 1. Februar sollen Gesuche eingereicht werden können. Vorerst für zinslose Darlehen.

Die Hürden sind hoch: Nur Unternehmen mit mindestens drei Vollzeitstellen können überhaupt finanzielle Hilfe beantragen.

Kantonsräte verschiedener Parteien forderten bereits kurz nach der Präsentation des Programms Anpassungen.

Die Vereinigung «Thurgauer Reisebüros in Not» wie auch weitere Gewerbler fordern ebenfalls Nachbesserungen.

Vertreter der Thurgauer Reisebüros sind ernüchtert. «Ich bin brutal enttäuscht», sagt Roman Mattle von der Mawi Reisen AG. Er ist ein Vertreter der losen Organisation «Thurgauer Reisebüros in Not». Das von der Regierung geschnürte Härtefallprogramm sei für seine Branche «suboptimal». «Und das ist noch nett ausgedrückt», sagt Mattle. Unter den nationalen und internationalen Einschränkungen leidet die Reisebranche besonders stark.

Sie fordern die Regierung auf, nachzubessern. In einem E-Mail an die verantwortlichen Stellen tun sie dies kund. Sie stören sich vor allem am Kriterium 300-Stellenprozent. Der Kanton hat diese Klausel noch auf die Minimalvorgaben des Bundes draufgepackt. «Dies bedeutet, dass ein kleineres Unternehmen im Thurgau nicht existenzberechtigt ist», hält die Vereinigung im Schreiben nach Frauenfeld fest. Von Wettbewerbsverzerrung ist die Rede. Die meisten Reisebüros würden diese Bedingung nicht erfüllen. Mattle sagt:

«Viele fallen durchs Raster.»

Schausteller: Viele kleine Unternehmen

Ähnlich äussern sich auch Gewerbetreibende anderer Branchen. Heinz Fries ist Schausteller mit Sitz in Kreuzlingen und St.Gallen. Mit seinen Karussellen, Schiessständen und weiteren Fahrgeschäften tingelt er durchs ganze Land, wenn nicht gerade das Coronavirus wütet und mit Einschränkungen bekämpft wird. Er sagt:

«Wir haben in diesem Jahr noch praktisch nichts verdient.»

Kosten fielen dennoch an. Seit fast zehn Monaten befinde sich seine Branche in einem Lockdown, ähnlich geht es der Eventbranche. Sind Veranstaltungen behördlich verboten, findet auch keine Chilbi statt.

Schausteller Heinz Fries. Mario Testa

Und die erhoffte Hilfe habe sich nun in Luft aufgelöst. Seine zwei Mitarbeiter seien in Kreuzlingen angestellt; er und seine Frau im Nachbarkanton. Damit erfüllen sie die Thurgauer 300-Stellenprozent-Regel nicht. «Wir fallen durch die Maschen.» Es stört ihn, dass die Hilfe nur auf die grösseren Unternehmen ausgelegt sei.

«Aber auch wir zahlen Steuern, AHV und andere Abgaben.»

Die 300-Stellenprozent-Regel hat der Thurgau mit dem Nachbarkanton St.Gallen abgeglichen, wie die Verantwortlichen am Donnerstag mitgeteilt haben. Doch diese Referenz wird aufgeweicht: Nach einem Wirtschaftsgipfel gab der Kanton St.Gallen am Samstag bekannt, die Schwelle senken zu wollen. Explizit wird auf die Forderung von Verbänden verwiesen. In Thurgauer Kleinstunternehmen keimt wieder Hoffnung.

Ein Blick in die Statistik zeigt: 90 Prozent der Unternehmen im Thurgau sind Mikrounternehmen. Als solche zählen Betriebe mit maximal neun Mitarbeitenden. 32 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in Unternehmen dieser Grössenordnung. Wie viele die Härtefallschwelle nicht erreichen, darüber macht die Statistik aus dem Jahr 2018 keine Aussage.

Ausschöpfung des Bundeskredits

Die Reisebürobranche um Mattle stösst sich an einem weiteren Thurgauer Kriterium. So muss ein allfälliger Covid-19-Kredit des Bundes vollständig ausgeschöpft worden sein, um ein Härtefalldarlehen zu erhalten. Im Klartext hiesse das laut Mattle: Ein Unternehmen müsste sich verschulden, um anschliessend ein Darlehen zu erhalten, das allenfalls per 1. Juli 2021 zu einem Teil in ein A-fonds-perdu-Beitrag umgewandelt wird. Wie Mattle sagt, bestehe beim Covid-19-Kredit keine Möglichkeit zur Umwandlung.

«Wer einen Bundeskredit aufgenommen hat, ist der Depp.»

Nicht nachvollziehen kann die Branche, dass man keine nicht-rückzahlbaren Beiträge schafft. «In anderen Kantonen geht das ja auch», sagt Roman Mattle. Auch im Grossen Rat gab es Stimmen bis ins bürgerliche Lager, welche dies forderten. Der Kanton Thurgau stehe finanziell gut da, es sei an der Zeit, dem heimischen Gewerbe unter die Arme zu greifen. Mattle sagt:

«Es kann nicht sein, dass sich das Gewerbe weiter unverschuldet verschulden muss.»

Das sieht auch Schausteller Fries so. «Mit baldigen A-fonds-perdu-Beiträgen könnte vielleicht viele noch überleben.» Ein Darlehen müsse man zurückzahlen. «Diese Schulen lasten noch lange auf den Unternehmen», sagt Fries. Und ein Ende der Krise sei nicht absehbar.