Coronavirus Verdacht, dass sich das mutierte Virus auf das Schulumfeld ausgebreitet hat: In der Region Frauenfeld mussten mehrere Klassen in Quarantäne Wegen des mutierten Virus' befinden sich in der Region Frauenfeld mehrere Schulklassen in Quarantäne. Der Frauenfelder Schulpräsident Andreas Wirth spricht sich dennoch vehement gegen eine weitere Schulschliessung aus. Rahel Haag 21.01.2021, 17.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nebst den Kindern der Kindergärten Mühli 1 und 2 befinden sich aktuell auch eine 1. sowie eine 6. Klasse in Quarantäne. Bild: Donato Caspari (Matzingen, 13.11.2017)

Die Meldungen liessen aufhorchen. In Matzingen wurden die Kinder der Kindergärten Mühli 1 und 2 bis 24. Januar in Quarantäne geschickt, nun folgt in der Primarschule die 1. sowie 6. Klasse. Diese Kinder müssen bis Ende nächster Woche daheimbleiben. Der Grund: Im Umfeld ist mindestens eine Person positiv auf die mutierte Coronavirusvariante getestet worden.

Auf Anfrage teilt der Kantonsärztliche Dienst mit, dass in der vergangenen Woche im Thurgau zum ersten Mal mutierte Versionen des Coronavirus nachgewiesen worden seien. Darunter war ein Fall in der Gemeinde Matzingen.

«In dieser Woche kamen in Matzingen weitere Personen hinzu, welche positiv auf die Mutation sequenziert wurden.»

Da der Verdacht bestanden habe, dass sich das Virus auf das Schulumfeld ausgebreitet haben könnte, hatte der Kantonsärztliche Dienst am Mittwoch bei Schülerinnen und Schülern aus mehreren Klassen Schnelltests durchgeführt. Auf der Website der Primarschule Matzingen schreibt Kantonsärztin Agnes Burkhalter:

«Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre rasche und vertrauensvolle Mithilfe bei dieser absolut kurzfristigen Testaktion.»

Weiter heisst es: «Leider können wir jedoch noch keine Entwarnung geben.» Hierfür fehlten noch einige Testresultate von Proben, welche an ein externes Labor geschickt werden müssten. «Bis wir die Resultate dieser auswärtigen Untersuchung haben, müssen wir den Kontakt unter den Schülerinnen und Schülern verhindern sowie innerhalb der Familie verringern.» Deshalb sei es wichtig, dass sich die entsprechenden Kinder in Quarantäne aufhielten. «Der Kantonsärztliche Dienst wird die Lage beobachten und anhand der neusten Entwicklungen und Erkenntnisse laufend neu beurteilen.»

Verschärfte Quarantäneregeln

Auch in der Primarschule Gachnang musste eine Klasse in Quarantäne geschickt werden. Auf der Website wird aber klargestellt:

«Das Virus wurde bis anhin in keiner Person der Klasse aus Gachnang nachgewiesen – weder bei den Schulkindern noch bei der Lehrperson.»

Die Klasse sei geschlossen worden, weil ein Kind Kontakt hatte zu einem Kind aus einer anderen Klasse im Schulhaus Auen, bei welchem das Virus nachgewiesen worden war. Bis anhin wäre in einem solchen Fall nur dem betroffenen Kind aus Frauenfeld sowie dem Gspändli aus Gachnang Quarantäne verordnet worden. Weil sich die mutierten Viren aber erfahrungsgemäss leichter ausbreiten, sprich ansteckender sind, muss neu in zweiter Linie die ganze Klasse des Gachnanger Gspändlis in Quarantäne.

Dem Text ist allerdings nicht zu entnehmen, ob beim Kind aus Frauenfeld das bekannte oder mutierte Virus festgestellt worden ist. Es heisst lediglich:

«Durch die Angst vor den neuen Coronamutationen wurden die Vorschriften für Quarantäne wesentlich verschärft.»

Erst wenn zwei Kinder betroffen sind, muss eine Klasse in Quarantäne

Auf Nachfrage kann denn auch Andreas Wirth, Frauenfelder Schulpräsident, nicht bestätigen, dass für eine Schulklasse im Auen Quarantäne verordnet worden sei. Er sagt dagegen:

«Einzelfälle sind aktuell nichts Aussergewöhnliches.»

Andreas Wirth, Frauenfelder Schulpräsident. Bild: Donato Caspari

Es gelte die Regel, dass eine Klasse erst in Quarantäne geschickt werde, wenn zwei Kinder betroffen seien. «Dies geschieht immer auch in Absprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst», sagt Wirth.

So geschehen im Oberstufenzentrum Reutenen, wo sich gemäss Mitteilung auf der Website eine erste Sekundarschulklasse in Quarantäne befindet. Innert kurzer Zeit seien zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weiter heisst es: «Da es sich gemäss aktuellem Wissensstand um die bisher bereits bekannte Variante des Virus handelt, sind keine weiteren Massnahmen erforderlich.»

Wirth spricht sich aber entschieden dagegen aus, dass die Schulen erneut geschlossen werden sollen. «Die Ansteckungen liegen bei den Schülerinnen und Schülern im tiefen Promillebereich.» Er ist nach wie vor überzeugt, dass die Schulen kein Treiber sind.

«Bisher war es nie so, dass die Schule einen Herd darstellte und es zu vielen Ansteckungen kam.»

Die Schutzmassnahmen würden nach wie vor strikt eingehalten. Eine weitere Schliessung der Schule hätte dagegen weitreichende Folgen. «Nach dem ersten Lockdown haben wir beispielsweise bei einigen Kindergärtlern einen Rückschritt in der Sprache festgestellt», sagt Wirth. Für ihn ist klar: Eine zweite Schliessung wäre verheerend.