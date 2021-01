Coronavirus «Weitere Fälle sind in Abklärung»: Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin zur ersten nachgewiesenen Virusmutation im Kanton Der Thurgau hat seinen ersten Fall mit der hochansteckenden Virusvariante B.1.1.7. Infektionen damit haben beim Contact-Tracing absolute Priorität, wie der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt. Zudem kündigt er Neuigkeiten zur Coronaimpfung an. Sebastian Keller 18.01.2021, 05.00 Uhr

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor, SVP-Regierungsrat Urs Martin. Bild: Reto Martin

Nicht ob, sondern wann: So präsentiert sich die Fragestellung um die britische Coronavirusmutation, eine Turbovariante mit der Kennzeichnung B.1.1.7. Schon Ende Dezember sagte der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die ansteckendere Variante auch den Thurgau heimsuche. Nun ist das ein erstes Mal nachweislich der Fall – bei einer Frauenfelder Sekundarschülerin.

Wie Urs Martin am Sonntag auf Anfrage erklärt, bestehe noch in weiteren Fällen der Verdacht auf eine Infektion mit B.1.1.7. «Sie sind in Abklärung.» Diese Fälle betreffen allerdings nicht das Schulumfeld. Schulhäuser seien ein schlechter Ort, weil es naturgemäss viele zwischenmenschliche Kontakte gebe. Deshalb müsse nun auch der ganze Jahrgang des Frauenfelder Schulhauses die nächsten Tage von zu Hause aus büffeln. Es dürften über 100 Personen sein.

Das Contact-Tracing behandelt Fälle mit der Virusmutationen prioritär. Das Ziel: Es soll zu möglichst wenigen Ansteckungen mit B.1.1.7 kommen. Deshalb müssen nicht nur die Kontaktpersonen von infizierten Personen in Quarantäne, sondern auch deren Kontaktpersonen. Das ist keine Erfindung des Thurgaus, sondern eine Vorgabe des Bundesamtes für Gesundheit. Martin sagt zur britischen Virusvariante:

«Es handelt sich um eine Pandemie innerhalb der Pandemie.»

Für solche Fälle habe das Contact-Tracing eine Taskforce. Seit Anfang Jahr ist die JDMT Medical Services AG den Infektionen im Thurgau auf der Spur. Diese Organisation verfolgt auch das Virus im Kanton Zürich. «Das erweist sich als Vorteil», sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Martin. Der Informationsfluss mache nun so wenig vor der Kantonsgrenze Halt wie die Pandemie.

Die mutierte Variante beschäftigt die Behörden im ganzen Land. Am Samstag fand ein Austausch zwischen den kantonalen Gesundheitsdirektoren und Bundesrat Alain Berset statt. Martin bestätigt: «Dabei ging es primär um die mutierte Variante.» Die ab Montag geltenden Einschränkungen sind ein Versuch, das Turbovirus an seiner Weiterverbreitung zu hindern. Urs Martin sagt:

«Wenn man zu spät reagiert, sind die Auswirkungen dramatisch.»

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor verweist auf Szenen aus Grossbritannien, wo Krankenwagen keinen Platz mehr fanden, um vor dem Spital zu halten.

Ist es das ultimative Argument für Schulschliessungen?

Ein hochinfektiöses Virus an einer Thurgauer Schule: Muss jetzt eine Schulschliessung zum Thema werden? Urs Martin relativiert: Es handle sich um einen Einzelfall. Er verweist auf die Erziehungsdirektoren und den Bundesrat, die derzeit um eine Haltung in dieser Frage ringen. Klar ist: Volksschulen sind eigentliche Sache der Kantone. Das wissenschaftliche Beratergremium des Bundes bekräftigte unlängst, die Bildungsstätten seien «last to close, first to open» - oder anders gesagt: Schulschliessungen sind das letzte Mittel im Kampf gegen die Pandemie.

Die «NZZ am Sonntag» berichtete mit Verweis auf regierungsnahe Quellen, dass Kantone, die beim Impfen behäbig unterwegs sind, weniger Impfdosen zugeteilt erhielten. Urs Martin sagt dazu: «Dagegen würden wir uns massiv wehren.»

Das erste Thurgauer Impfzentrum befindet sich in einem Festzelt auf dem Parkplatz Oberes Mätteli in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Doch er geht ohnehin nicht davon aus, dass der Thurgau überhaupt betroffen wäre. So fahre der Kanton eine zweigleisige Strategie. Erstens werde seit Anfang Jahr in Alters- und Pflegeheimen mobil geimpft, zweitens habe vergangene Woche das erste Impfzentrum des Kantons in Frauenfeld seinen Betrieb aufgenommen. Am Sonntag sagt Martin:

«Das Impfzentrum ist sehr gut angelaufen.»

Die Rückmeldungen seien positiv. Bereits 6000 Termine seien vergeben worden.

Am 2. Februar sticht zudem das erste Impfschiff der Schweiz in See - es legt in Romanshorn, Arbon und Kreuzlingen an und verabreicht den angemeldeten Personen das Vakzin gegen das Coronavirus.

Urs Martin rechnet mit noch mehr Impfterminen, wenn die langersehnte Softwarelösung des Bundes für die Öffentlichkeit bereitsteht. «Wir werden sie in den nächsten Tagen freischalten», kündigt er an.