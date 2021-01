Coronavirus Thurgauer Regierungsrat Urs Martin ist sauer über die Impfung eines südafrikanischen Milliardärs – Politik reagiert erstaunt bis empört Kurz vor dem offiziellen Impfstart wurde der Südafrikanische Milliardär Johann Rupert im Thurgau geimpft. Dies, nachdem er zuerst erfolglos versucht hat, sich in einer Klinik in Luzern impfen zu lassen. Die Aktion stösst vielen sauer auf – Reaktionen aus der Politik folgten prompt. Larissa Flammer, Christian Kamm Aktualisiert 21.01.2021, 18.13 Uhr

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin hat seit dieser Woche ein paar graue Haare und Stirnfalten mehr. Von einem Journalisten des «Tages-Anzeigers» wurde ihm gesagt, dass ein Milliardär aus Südafrika im Thurgau gegen Corona geimpft wurde. «Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.» Martin hat die Hirslanden AG, die im Thurgau den Auftrag für die Impfkampagne erhalten hat, damit konfrontiert. Nachdem das Unternehmen vom Arztgeheimnis befreit worden sei, habe es ihm den Sachverhalt bestätigt.

Der «Tages-Anzeiger» veröffentlichte die Geschichte am Donnerstagmittag und wirbelte damit in den sozialen Medien und Kommentarspalten ordentlich Staub auf. Johann Rupert ist der reichste Mann Südafrikas (acht Milliarden Dollar Vermögen) und flog vor Weihnachten in die Schweiz, um sich hier gegen Covid-19 impfen zu lassen. Nachdem er es erst erfolglos in einer Klinik in Luzern versucht hatte, wurde er kurz vor dem offiziellen Impfstart im Thurgau geimpft, wie die Zeitung berichtet.

Der Milliardär Johann Rupert. Bild: David Cannon / Collection

Die Hirslanden-Gruppe, die im Thurgau den Auftrag für die Impfkampagne erhalten hat, bestätigt die Impfung von Rupert. Der 70-Jährige zähle aufgrund seiner diversen chronischen Vorerkrankungen, darunter einer schweren Erkrankung der Herzkranzgefässe, Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht, zur Gruppe der Risikopatienten und habe deshalb grundsätzlich ein Anrecht auf eine prioritäre Impfung.

Urs Martin versteht, dass die Leute sauer sind, er sei es ebenso. Er wäre froh, wenn Rupert – mit dem er im Übrigen noch nie gesprochen habe – nicht nur zum Impfen in den Thurgau käme, sondern auch noch hier Wohnsitz nähme, sagt der Regierungsrat, der auch Finanzdirektor des Kantons ist.

Vertrag war für Tests nicht gültig

Die Hirslanden AG habe an einer Sitzung gefragt, ob sie zehn Personen zu Testzwecken impfen könne, um den Umgang mit dem Impfstoff zu üben. «Ich sagte Ja und dachte, sie impfen sich gegenseitig oder das Personal im Impfzentrum oder im Spital», sagt Martin. Wer die anderen Testpersonen waren, weiss er nicht. Die Testimpfungen fanden gemäss Martin im Spital Münsterlingen statt, noch bevor im Impfzentrum in Frauenfeld die ersten Personen gepikst wurden. Dort gab es weitere Tests, um die Abläufe zu üben.

Der Kanton Thurgau hat mit der Hirslanden AG einen Vertrag, dass diese in den Impfzentren nur Thurgauerinnen und Thurgauer impft sowie Personen, die im Kanton arbeiten, etwa Spitalpersonal. Martin sagt:

«Für die Testimpfungen war der Vertrag jedoch nicht gültig.»

Die Regierungsrätinnen und Regierungsräte im Thurgau sind alle noch nicht geimpft. «Wir sind noch nicht an der Reihe», sagt der Gesundheitsdirektor.

Urs Martin selber war bis zu seiner Wahl in den Regierungsrat vergangenen März der Leiter in Public Affairs bei der Hirslanden-Gruppe. Beim Entscheid, den Auftrag der Impfkampagne an die Hirslanden AG zu erteilen, trat der SVP-Regierungsrat in den Ausstand.

Hirslanden-Gruppe über Firmengeflecht im Besitz des Milliardärs

Wie der «Tages-Anzeiger» weiter berichtet, war die Vorzugsbehandlung des Milliardärs wohl nur möglich, weil sich die Hirslanden-Spitalgruppe über ein Firmengeflecht im Besitz von Rupert befindet. Hirslanden ist eine Tochtergesellschaft der südafrikanischen Mediclinic International. Diese wiederum wird von der südafrikanischen Remgro kontrolliert – die Mehrheit daran besitzt die Familie Rupert. Gemäss Handelsregister hat der Unternehmer seinen offiziellen Wohnsitz seit 2018 in Satigny bei Genf. Auch die Hirslanden-Gruppe bestätigt, dass Rupert in der Schweiz ansässig und ordnungsgemäss krankenversichert ist.

Kerngeschäfte von Johann Rupert Zum Imperium des reichsten Südafrikaners gehören neben Spitälern und Industriebeteiligungen auch die grössten Uhren-, Schmuck- und Modekonzerne der Welt. Johann Rupert ist Verwaltungsratspräsident der Genfer Compagnie Financière Richemont, zu der Luxusmarken wie Cartier, Chloé, Lancel, Montblanc und Dunhill sowie zahlreiche Uhrenhersteller wie IWC, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget oder Vacheron Constantin gehören. (red)

Der Milliardär äussert sich im «Tages-Anzeiger» zu seiner Impfung. Es liege ihm daran, für alle Mitarbeitenden in seinen Unternehmen ein Zeichen zu setzen. Seine Botschaft sei: «Nur über die Impfung werden wir es schaffen, aus dieser Krise herauszukommen.»

Aus dem Thurgau gibt es bereits erste Reaktionen

Die Thurgauer Politik reagiert erstaunt bis empört über die Impfung des südafrikanischen Milliardärs im Thurgau. «Dass das überhaupt möglich ist, ist einfach unverständlich», sagt SP-Kantonalpräsidentin Nina Schläfli – «ohne Wohnsitz im Thurgau.» Der Vorgang habe einen faden Beigeschmack: «Wenn jemand Geld hat, bekommt er alles.» Es gebe doch ein klares, vom Bund vorgegebenes Vorgehen, da könne man nicht einfach Ausnahmen definieren.

Wie Nina Schläfli will auch GLP-Fraktionschef Ueli Fisch Regierungsrat Urs Martin persönlich nichts unterstellen:

«Wenn er sagt, dass er keinen Einfluss genommen hat, dann glaube ich ihm das.»

Gleichzeitig reagiert Fisch «schon etwas schockiert, dass so etwas möglich ist». Das Ganze müsse ein Einzelfall bleiben und dürfe nicht Schule machen. «Dann will ich aus einer Mücke auch keinen Elefanten machen.»

Unschön ist das Adjektiv, das SVP-Kantonsrat Vico Zahnd zu dieser Episode einfällt. «Unschön ist aber auch, dass immer alles gleich an die Öffentlichkeit kommt.» Wenn Hirslanden die zwölf Testpersonen selbst habe auslesen können, dann sieht Zahnd letztlich kein Problem. «Denn dann hatte der Kanton keine Handhabe.» Es gehe bei dieser Angelegenheit nicht um Urs Martin. Der sei schon immer für eine klare Trennung der Funktionen gewesen «und hat sich auch jetzt daran gehalten».

«Im Zweifel für den Angeklagten», sagt Toni Kappeler, Kantonsrat der Grünen. Er glaube Regierungsrat Martin, dass er nicht informiert gewesen sei. Würde sich wider Erwarten das Gegenteil herausstellen, «dann hätte er ein Problem. Ein Glaubwürdigkeitsproblem». Das Geschehen habe einen komischen Beigeschmack. Einen Milliardär für die Impfung einzufliegen, zeige aber ein Mikroabbild dessen, was weltweit laufe:

«Zu 80 Prozent geht der Impfstoff in die erste Welt und reiche Staaten am Golf.»

Betrachte man die Angelegenheit rein auf der sachlichen Ebene, «dann ist das nicht der ganz grosse Skandal», findet CVP-Kantonsrat Josef Gemperle. Wenn es üblich sei, dass es einen Testlauf brauche und der Kanton keine Vorgaben gemacht habe, dann sei es kein Skandal, dass jemand berücksichtigt worden sei, «dem Hirslanden quasi gehört». Kämen solche Bevorzugungen von Leuten mit viel Geld gehäuft vor, dann würde auch Gemperle von Missbrauch sprechen.

FDP-Kantonsrätin Cornelia Zecchinel spricht in einer ersten Reaktion von einer unglaublichen Aktion. «Testimpfungen im Thurgau müssen mit Thurgauerinnen und Thurgauern stattfinden.» Gerade bei den Impfungen sollte es um medizinische Kriterien gehen und nicht um Privilegien.

«Es warten so viele Menschen im Thurgau, die es nötig haben, auf die Impfung.»