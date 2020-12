Coronavirus Thurgauer Heime sind am Anschlag: Jetzt fordert Curaviva, dass die Testkapazität erhöht wird – noch vor Weihnachten Ist das Virus einmal in einem Pflege- oder Altersheim angelangt, ist es kaum aufzuhalten. Deshalb wäre es hilfreich, könnte man das Personal regelmässig testen. Dafür reichen aber bisher die Kapazitäten nicht aus. Der Thurgauer Heimverband Curaviva verlangt darum von der Regierung, dass sie jetzt handelt. Sabrina Manser 18.12.2020, 05.00 Uhr

Der Verband Curaviva Thurgau fordert vom Kanton, dass er die Testkapazität erhöht, damit in Heimen die Besucher, die Bewohner und die Mitarbeitenden vermehrt auf das Virus getestet werden können. Bild: Georg Hochmuth / APA

«Die Ohnmacht wird immer grösser.» So beschreibt Marlene Schadegg, Präsidentin des Verbands Curaviva, die derzeitige Situation in den Alters- und Pflegeheimen im Thurgau. So wie es jetzt sei, könne es über die Weihnachtszeit nicht weitergehen. Deshalb forderte Curaviva am Mittwoch in einem Mail die Regierung dazu auf, eine Teststrategie umzusetzen und somit die Testkapazitäten in den Heimen und Institutionen zu erhöhen.

Die Heime sind am Anschlag, die Mitarbeitenden sind seit Monaten unter hoher Belastung, Bewohnende müssen erhebliche Einschränkungen ertragen. So beginnt das Schreiben an Regierungsrat Urs Martin und Kantonsärztin Agnes Burkhalter.

Marlene Schadegg, Präsidentin Curaviva Thurgau Bild: PD

«In etwa zwei Drittel aller Heime im Kanton gibt es Corona-Infizierte», sagt Schadegg. Das Problem sei: «Das Virus breitet sich unbemerkt aus, weil bis zu einem Drittel der Fälle asymptomatisch verlaufen und es so zu vielen weiteren Ansteckungen kommt.» Weiter sagt die Präsidentin des Heimverbands:

«Wenn diese Fälle bei Bewohnern, Mitarbeitenden und Besucherinnen und Besuchern unentdeckt bleiben, haben wir ein riesiges Problem.»

Deshalb fordere der Verband, dass die Testkapazität umgehend erhöht werde und eine klare Strategie umgesetzt werde. So könnten Heimschliessungen und Quarantänen verhindert werden.

«Wertvolle Zeit geht verloren»

Das Personal solle wöchentlich getestet werden. Marlene Schadegg sagt, man müsse frühzeitig herausfinden, wer infiziert sei, um Ressourcen zu schonen.

«Wir müssen unserem Personal Sorge tragen.»

Zudem solle bei einem positiven Testergebnis, ob bei Mitarbeitenden oder Bewohnern, die ganze Station getestet werden.

Derzeit fehle eine klare Strategie. «Es geht immer wieder zu viel wertvolle Zeit verloren.» Deshalb stellt Curaviva nun folgende Forderungen an den Kanton, die noch vor den Festtagen umgesetzt werden sollen:

Einmal pro Woche werden alle Mitarbeitende getestet sowie jederzeit Mitarbeitende mit Symptomen und alle Besucherinnen und Besucher

Der Kanton empfiehlt Haus- und Heimärzten, dass bei einem Ausbruch umgehend Personen der näheren Umgebung getestet werden

Der Kanton stellt ein geschultes Testingteam zur Verfügung oder schult internes Pflegefachpersonal

Berufsschulen werden auf den Fernunterricht umgestellt, um Ansteckungen unter Lernenden zu minimieren

Schon mehrmals Massnahmen gefordert

«Wir haben schon länger darauf hingewiesen, wie es zurzeit in den Institutionen abläuft», sagt die Präsidentin. Schon vor der zweiten Welle habe man gefordert, dass in Heimen mehr getestet werde – immer sei man zurückgewiesen worden. «Der Kanton hat uns jeweils auf die Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit verwiesen.» In Basel und Lichtenstein zum Beispiel werde das Personal regelmässig getestet. Warum es hier nicht möglich ist, ist für die Präsidentin unverständlich. Auch von der Öffentlichkeit gerate man laut Schadegg immer mehr unter Druck.

Man schätze die Zusammenarbeit mit dem Kanton, aber jetzt müsse sich im Bereich des Testings etwas tun.

«Wir wollen die Situation möglichst gut im Griff haben. Diese Verantwortung tragen wir und bei dieser Verantwortung brauchen wir dringend die volle Unterstützung.»

Heime hoffen auf Unterstützung

Otto Egloff, Heimleiter des Pflegeheims Bindersgarten in Tägerwilen Bild: Reto Martin

Die Forderungen von Curaviva scheinen genau das zu sein, was auch der Heimleiter vom Pflegeheim Bindersgarten in Tägerwilen für nötig hält. «Solange wir keine Coronafälle haben, sind wir eine geschützte Insel», sagt Otto Egloff. Doch sei das Virus erst einmal im Heim, verbreite es sich sehr schnell.

«Wir sind darauf angewiesen, dass ein Arzt kommt und einen Abstrich macht.» Doch die Testkapazitäten würden derzeit nicht ausreichen. In Deutschland würden Heime die Bewohner und das Personal regelmässig mit Schnelltests testen. Er fordert deshalb:

«Wir wollen selbst testen. So wären wir wieder eine geschützte Insel.»

Massnahmen kommen noch vor Weihnachten

Der Kanton Thurgau sei sich der schwierigen Situation in den Pflegeinstitutionen sehr bewusst. Wie er auf Anfrage schreibt, habe das Bundesamt für Gesundheit angekündigt, noch vor Weihnachten eine Teststrategie für Pflegeheime zu veröffentlichen. Weiter heisst es: «Es scheint darum sinnvoll, das Konzept abzuwarten.» Man wird also die Strategie des Bundes abwarten, weitere Massnahmen aus kantonaler Sicht seien nicht geplant.

Nachgefragt: «Die älteren Personen gehen unter in dieser Pandemie»

Eveline Buff, Tierärztin und Angehörige einer Altersheimbewohnerin Bild: Reto Martin

Eveline Buff hat als Tierärztin Erfahrungen mit Viren, sie war zudem lange im Frauenfelder Gemeinderat und sieht auch als Angehörige einer Heimbewohnerin, wie es derzeit in Alters- und Pflegeheimen zu und her geht. Sie fordert, dass die älteren Personen in der Pandemie-Strategie berücksichtigt werden und die Massnahmen in Heimen angepasst werden.

Welche Erfahrungen machen Sie bei einem Besuch im Alterszentrum?

Eveline Buff: Wenn ich meine Mutter besuche, desinfiziere ich meine Hände, ziehe eine Maske an und halte Abstand. Es ist statistisch belegt, dass mehr Bewohner und Bewohnerinnen durch das Personal infiziert worden sind. Die Problematik kann durch vermehrten Personalwechsel erhöht werden, wie auch durch den vermehrten Kontakt mit unterstützenden Helfern.

Was halten Sie demnach von Besuchsverboten?

Die sind rechtlich nicht zulässig. Ein 80-Jähriger, der bei sich zu Hause ist, kann selbst bestimmen, wen er trifft, welche Besuche er zulässt. Ein 80-Jähriger im Heim hat keine Wahl. Ihm wird vorgeschrieben, ob er Besuch empfangen darf oder nicht. Die Heime entscheiden unterschiedlich.

Wie schätzen Sie die derzeitige Situation von Seniorinnen und Senioren ein?

Ich finde, die älteren Personen gehen unter in dieser Pandemie. Man macht bei dieser Gruppe zu wenig, was ich fahrlässig finde. Es fehlt eine klare Strategie für die Alterszentren.

Was müsste sich ändern?

Die Heime hätten mehr Kontrolle über das Virus durch Tests. So könnte man die Infektionen in Grenzen halten. Ich weiss nicht, ob man keine Zeit oder kein Geld hat, um zu testen. Oder will man die Tests einfach nicht für die älteren Personen brauchen, sondern setzt sie lieber im Profisport ein? Wo sind die Prioritäten?

Hätten sich Heime schon vorher um Massnahmen bemühen müssen?

Zu spät ist es nicht. Aber man muss dringend etwas machen und jetzt anfangen zu testen. Ich frage mich, ob beim Kanton Konzepte bestehen. Im Nachhinein zu reagieren, reicht nicht.

Die Verantwortung liegt, Ihrer Meinung nach, also beim Kanton?

Sicher beim Kanton, allgemein bei der Exekutive. Es müsste auch ein Anstoss von den Alterszentren an die entsprechenden Organe kommen. Ebenso fehlt der Input durch die Heimärzte und vom medizinischen und pflegerischen Umfeld. Beim Virus handelt es sich um ein längerfristiges Problem. Da braucht es Strategien, wie man mit dem Virus umgeht, wie man sich als Heim verhält.