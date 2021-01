Coronavirus So wenige Coronatests wie seit Oktober nicht mehr – keine Massentests an Thurgauer Schulen: «Einmal die gesamte Bevölkerung zu testen, bringt wenig» Weniger getestet wurde zuletzt im Oktober 2020. Eine Begründung für die nachlassende Testaktivität hat der Fachstab Pandemie des Kantons nicht. Massentests à la Graubünden sind nicht geplant. Doch an der Schule für Gesundheitsberufe sollen demnächst alle Schülerinnen und Schüler auf das Virus getestet werden. Sebastian Keller 20.01.2021, 05.10 Uhr

«Für die Bekämpfung der Epidemie ist es wichtig, möglichst alle Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus zu erkennen»: Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Website. «Testen, testen, testen» lautet ein Mantra gewisser Epidemiologen.

Der Kanton Graubünden setzt auf Massentests. Jeder Bündner soll regelmässig zum Abstrich antraben – auch wenn er nicht hustet oder Fieber hat. Damit will der «grösste Kanton der Welt» die Pandemie eindämmen. Am Dienstag riefen die Behörden tout St.Moritz dazu auf, sich in der Turnhalle oder der Trinkhalle testen zu lassen. Anlass dazu war die Ausbreitung des mutierten Coronavirus in zwei Hotels des Nobelkurortes im Engadin.

Im Thurgau sind derlei Massentests nicht vorgesehen. Im gestern verschickten Newsletter des Amtes für Volksschule heisst es: «Der Kanton Thurgau plant keine flächendeckenden Tests an Schulen.» Es würde sich dabei um jeweilige Momentaufnahmen handeln, was in der Konsequenz zu einem andauernden Testen führen würde. Die Anordnung von Tests sei Sache der Ärztinnen und Ärzte.

Auch für die übrige Bevölkerungsgruppe stehen Massentests nicht auf der Agenda, wie Gesundheitsdirektor Urs Martin bestätigt:

«Einfach einmal die gesamte Bevölkerung zu testen, bringt wenig.»

Zumal das Testresultat am Tag danach schon veraltet sei. Zudem sei der Aufwand finanziell und logistisch immens. «Wir wollen bei der Impfung vorwärtsmachen.» Dennoch würde bei lokalen Ausbrüchen – etwa in Altersheimen – weiterhin konzentriert getestet.

Testen in der Berufsschule

Einen abgegrenzten Massentest erwägt der Fachstab Pandemie am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden. Dort erhalten beispielsweise Fachleute Betreuung oder Fachleute Gesundheit das schulische Rüstzeug. Martin sagt: «Diese Personen haben in ihrem Berufsalltag engen Kontakt zu Risikopatienten, etwa in Pflegeheimen.» Damit soll herausgefunden werden, ob es bei diesen Lernenden eine hohe Dunkelziffer gibt. Bevor der Abstrich-Wagen anrollt, müssen noch Details geklärt werden.

Die Testaktivität im Thurgau war zuletzt rückläufig. So wurden in der vergangenen Woche weniger als 4000 Tests durchgeführt. Das zeigen Daten der Dienststelle für Statistik. Weniger getestet wurde zuletzt in der ersten Oktoberhälfte 2020. Doch der Thurgau ist bei der nachlassenden Testaktivität nicht alleine; auch im Kanton Zürich wurden zuletzt weniger Coronatests durchgeführt.

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor sagt, die sinkende Testaktivität habe man auch im Fachstab Pandemie diskutiert. «Aber wir sind auf keine schlüssige Antwort gekommen.» Es könne damit zusammenhängen, dass weniger Leute mit dem Virus infiziert seien.

Am Testangebot dürfte es laut Martin nicht liegen. Wie eine Liste des Kantons zeigt, bieten 19 Institutionen aktuell Testungen an. So Arztpraxen, Apotheken, aber auch ein Unternehmen der Telemedizin. Einige bieten ausschliesslich Antigen-Schnelltests an, einige nur PCR. Gewisse haben beide im Sortiment. 63,6 Prozent aller Tests wurden vergangene Woche mit der PCR-Methode durchgeführt. Das ist im am Dienstag veröffentlichten Lagebericht des Kantons nachzulesen. Es gab bislang noch keine Woche, in der Schnelltests in der Mehrheit waren.

Die Positivitätsrate sinkt

Im Sinkflug befindet sich auch die Positivitätsrate. Diese sagt aus, bei wie vielen der getesteten Personen das Virus tatsächlich nachgewiesen werden kann. In der zweiten Kalenderwoche 2021 lag die Rate bei 10,81 Prozent. Das heisst: Jede zehnte getestete Person war positiv. Die Statistiker betonen, dass dieser Wert abhängig sei von der Anzahl durchgeführter Tests. Und doch: Noch in der letzten Woche des alten Jahres befand sich die Positivitätsrate bei über 20 Prozent. Eine tiefe Rate wird angestrebt. Diese weist darauf hin, dass die meisten Fälle entdeckt werden. Die Weltgesundheitsorganisation hat einen Grenzwert von fünf Prozent definiert.

Grundsätzlich erzählten die Zahlen der vergangenen Woche eine Geschichte, wie sie der Gesundheitsdirektor gerne hört. So lag der Sieben-Tage-Durchschnitt am 15. Januar bei 56,1 Neuansteckungen pro Tag. Einen Monat vorher lag er bei 195,3. Dieser Wert sagt, wie sich die Coronafallzahlen in der Tendenz entwickeln.

Auch der Reproduktionswert – eine Art Pandemietacho – zeigt in die gewünschte Richtung. Der aktuellste für den Thurgau verfügbare Wert liegt bei 0,75 (4. Januar 2021), vor einem Monat lag er über der kritischen Schwelle von 1. Über 1 bedeutet, dass sich das Virus exponentiell verbreitet. Derzeit haben nur das Tessin und Appenzell Innerrhoden tiefere R-Werte als der Thurgau. Für das ganze Land liegt der R-Wert bei 0,83 (8. Januar). Forscherinnen und Forscher der ETH Zürich berechnen diese Zahlen.

Doch nun greift ein neuer Protagonist ins Drehbuch ein: die mutierte Virusvariante. Sie gilt als hochinfektiös, eine Art Turbovirus. Vergangene Woche wurde die Variante erstmals im Thurgau nachgewiesen, bei einer Schülerin einer Frauenfelder Sekundarschule. Die Konsequenz: Der ganze Jahrgang wurde in Quarantäne versetzt.