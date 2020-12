Coronavirus Situation in Thurgauer Kantonsspitälern wird schlimmer: Heime und Kliniken müssen mit Betten und Personal aushelfen Den Mitarbeitern in den Thurgauer Spitälern stehen aufgrund der vielen Coronapatienten strenge Festtage bevor. Gesundheitsdirektor Urs Martin nimmt nun Privatkliniken und Pflegeheime in die Pflicht. Sie müssen Personal ausleihen und Patienten übernehmen. Silvan Meile, Larissa Flammer 11.12.2020, 18.26 Uhr

Ärzte und Pflegende kümmern sich im Zürcher Spital Triemli um einen Covid-Patienten.

Bild: Gaetan Bally/Keystone

Das Thurgauer Spitalpersonal ist nahe am Anschlag. Am Freitag lagen 83 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in den Spitälern, einzelne davon im Herz-Neuro-Zentrum in Kreuzlingen. 23 Patienten ringen auf der Intensivstation um ihr Leben. Ihre Pflege ist besonders aufwendig und zeitintensiv, verlangt vom Personal viel ab. Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, hat viel Lob für seine Mitarbeiter übrig. Selbstaufopfernd stelle sich das Personal in den Dienst der Allgemeinheit.

Die Spital Thurgau AG braucht Unterstützung

Doch die Situation spitzt sich weiter zu. Weil die Zahl der Covid-Patienten laufend leicht ansteigt, müssen die beiden Kantonsspitäler ab Freitag zusätzlich acht weitere Plätze in der Intensivstation (IPS) für Covid-19-Patienten bereitstellen. Auch das Herz-Neuro-Zentrum muss seine drei IPS-Plätze auf sechs aufstocken.

Marc Kohler, CEO Spital Thurgau AG.

Bild: Andrea Stalder

Das geht aus einer Anordnung des Departements für Finanzen und Soziales hervor. Die Kapazitätserhöhung sei nötig, weil die bestehenden 25 IPS-Plätze im Thurgau nahezu ausgelastet seien. Die zusätzlichen Plätze zu betreiben, führt aber endgültig zu einem Engpass beim Spitalpersonal. «Das schaffen wir nur mit Unterstützung», sagt CEO Kohler mit Blick auf die nächsten Wochen.

Das sieht auch Gesundheitsdirektor Urs Martin so. Deshalb nimmt er in seiner Anordnung sämtliche Kliniken im Kanton, auch die privat geführten, in die Pflicht. Sie müssen bei Bedarf der Spital Thurgau AG und dem Herz-Neuro-Zentrum innerhalb von drei Tagen Fachpersonal zur Verfügung stellen, um den Betrieb der Intensivstationen zu gewährleisten. Davon betroffen sind:

Klinik Seeschau



Rehabilitationskliniken in Dussnang

Rehaklinik Zihlschlacht

Klinik St.Katharinental

Klinik Schloss Mammern

Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Neutal

Psychiatrische Klinik Münsterlingen



Clienia Littenheid

In der Verordnung heisst es auch, dass sie verpflichtet sind, Covid-19-Patienten von den Kantonsspitälern und dem Herz-Neuro-Zentrum zu übernehmen, «sofern diese keine Behandlung in den beiden Institutionen mehr benötigen». Und:

«Diese Patientinnen und Patienten geniessen gegenüber ausserkantonalen Patientinnen und Patienten Vorrang.»

Gesundheitsdirektor Urs Martin.

Bild: Andrea Stalder

«Wir müssen auf diese Mithilfe setzen», sagt Martin. Vor allem für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelte es, Personalengpässe zu vermeiden. Die Personalplanung läuft über die Spital Thurgau AG. Kohler rechnet damit, dass «etwa drei Dutzend Fachpersonen» aus den externen Kliniken für einen Einsatz im Kantonsspital in Frage kommen können.

Das ist kein Novum. So hilft etwa bereits Personal der Klinik Seeschau Kreuzlingen bei der Spital Thurgau AG aus. Diese übernehme die Lohnkosten für die entsprechenden Einsätze, sagt Kohler.

«Wir sind froh um alle, die uns aushelfen.»

Denn auch die Auslastung des Notfalls während der Feiertage sei schwer abzuschätzen. «Das hängt auch stark vom Wetter ab. Plötzlich gibt es mehr Unfälle. Das spüren wir sehr schnell», sagt Kohler.

Verordnung ohne aufschiebende Wirkung

An der Verordnung des Kantons gibt es vorerst nichts zu rütteln. Um der Überlastung und dem Zusammenbruch des Thurgauer Gesundheitswesens vorzubeugen, sei es notwendig, einem allfällig gegen diesen Entscheid erhobenen Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung zu entziehen.



Bei Spitalchef Kohler, der nun auf Unterstützung zählen kann, klingt es weniger dramatisch. Von den Kliniken käme viel Goodwill. «Wir kommen durch diese Krise.» Er sei beeindruckt vom Durchhaltewillen seiner Mitarbeiter. «Das ist bewundernswert, wie diese Leute sagen: <Ja, das ist unser Job. Wir sind das öffentliche Spital. Wir leisten unsere Arbeit auch dann, wenn andere Weihnachtsferien haben.>»

Rehaklinik nimmt Patienten früher als gewöhnlich

Michele Bongetta, Geschäftsführerin der Rehaklinik Zihlschlacht, sagt auf Anfrage, dass sie bislang kein Fachpersonal zur Verfügung stellen mussten. «Wir entlasten zurzeit die Thurgauer Kantonsspitäler, indem wir rascher Patienten in die Rehabilitation aufnehmen. Darunter befinden sich auch Covid-19-Patienten.»

Durch verschärfte Hygienemassnahmen musste die Klinik gewohnte Arbeitsprozesse umstellen. Bongetta sagt aber: «Wir alle haben aus der ersten Welle im Frühjahr viel gelernt und können mit der jetzigen Situation schneller, sicherer und flexibler umgehen.»

Michele Bongetta. Bild: PD

Dass die Patienten nun früher als gewohnt aus dem Akutspital in die Rehaklinik kommen, sei eine Herausforderung: «Die Arbeit mit unseren Patienten gestaltet sich dementsprechend sehr intensiv.» Die 168 stationären Betten der Rehaklinik sind aktuell voll ausgelastet.

Die Klinik unterstütze den Kanton sowie die Spitäler mit all ihren Möglichkeiten. Natürlich habe ein «Verleih» von Fachpersonal für den Tagesbetrieb in der Klinik Konsequenzen, sagt die Geschäftsführerin:

«Aber es ist ebenso selbstverständlich, dass es Priorität hat, wenn wir Personal an die Intensivstationen abgeben müssen.»

In diesem Fall müsste die Klinik ihre Bettenkapazität reduzieren. «Auf dieses Szenario sind wir vorbereitet.»

Heime müssen behandelte Bewohner wieder zurücknehmen

Die Verordnung aus dem Gesundheitsdepartement nimmt auch Heime in die Verantwortung. «Die auf der Pflegeheimliste des Kantons Thurgau aufgeführten Pflegeheime sind verpflichtet, Patientinnen und Patienten zu übernehmen, die keiner akutmedizinischen Behandlung mehr bedürfen.» Gesundheitsdirektor Martin erklärt, dabei gehe es vor allem darum, dass die Heime ihre Bewohner, die im Spital behandelt werden mussten, nach deren Heilung wieder zurücknehmen. Offenbar war dies während der ersten Welle ein strittiger Punkt.

Dass Pflegeheime Patienten aus den Spitälern übernehmen, ist nicht neu, wie Marlene Schadegg, Präsidentin des Dachverbands Curaviva Thurgau, sagt: «Wir sind Teil des Gesundheitswesens und leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag.» Schadegg erklärt: Die Regelung wurde verschärft. Die Pflegeheime nehmen sowohl Coronapatienten als auch «normale» Spitalpatienten auf. Damit Letztere nicht trotzdem das Covid-19-Virus unbemerkt in die Pflegeheime zu den Risikopatienten einschleppen, werden Vorsichtsmassnahmen getroffen:

Marlene Schadegg, Präsidentin Curaviva Thurgau. Bild: PD

«Wir verlangen, dass die Patienten vorher zwingend auf Corona getestet werden.»

Trotzdem müssen sie in den Pflegeheimen zuerst in Quarantäne, denn schon mehrmals brach das Virus nach einem negativen Test trotzdem noch aus, schildert Schadegg. Mühsam ist auch der administrative Aufwand durch die Sicherung der Akontozahlungen beziehungsweise der Sicherungsleistung vor dem Eintritt der Spitalpatienten. Denn die Pflegeheime gehen bei der Finanzierung der Pflege immer in Vorleistung.

Die Situation in den Pflegeheimen ist angespannt, seit März hatte das Personal keine wirkliche Pause, es ist am Anschlag, sagt die Präsidentin. Als die Zahlen im Sommer sanken, bezogen die Mitarbeiter zwar dringend benötigte Ferien, was aber bedeutete, dass die Kollegen die Arbeit während dieser Zeit weiter stemmen mussten.

Zu den Massnahmen der Behörden sagt Schadegg:

«Die Ostschweiz hat es verpennt.»

Ihre Meinung: «Die Ostschweizer Kantone hätten viel früher Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen müssen.» Und mit Blick auf die Bevölkerung sagt die Präsidentin: «Ich hoffe, dass nun auch die bis dato eher Uneinsichtigen endlich ihren Beitrag leisten.» Sprich: dass sie das Virus ernst nehmen und zur Eindämmung der Lage beitragen.