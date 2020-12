Coronavirus «Man hackt auf uns herum»: Thurgauer Wirtepräsident ist nicht erfreut über bundesrätlichen Zapfenstreich Ab Dienstag müssen die Restaurants im ganzen Land schliessen. Das hat der Bundesrat am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Ruedi Bartel hat zwar mit diesem Entscheid gerechnet, der Thurgauer Wirtepräsident zeigt sich dennoch enttäuscht. Sebastian Keller 18.12.2020, 16.16 Uhr

Ruedi Bartel in seiner «Krone» Balterswil. Reto Martin

Ruedi Bartel wirtet in der «Krone» Balterswil und präsidiert Gastro Thurgau. Über die neuerliche Schliessung der Gastrobetriebe ist er zwar nicht überrascht. «Es war absehbar», sagt er am Telefon. Fair findet er, dass die Schliessung erst am Dienstag komme.