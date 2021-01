Coronavirus Der Kanton Thurgau wird von Impfwilligen überrannt – doch er muss auf die Software des Bundes warten Am Montag wurden die Impfteams geschult, am Dienstag werden im Thurgau die ersten Altersheimbewohner gegen Corona geimpft. Die übrige Bevölkerung muss warten, bis sie sich für einen Impftermin anmelden kann. Der Kanton wäre aber bereit. Larissa Flammer 04.01.2021, 18.41 Uhr

Der Coronaimpfstoff wäre bereit. Bild: Juri Junkov

Die Verantwortlichen des Kantons haben auch über die Feiertage gearbeitet, um möglichst bald mit den Coronaimpfungen beginnen zu können. Die Bevölkerung ist ungeduldig. «Wir werden mit Anfragen überhäuft», sagt Gesundheitsdirektor Urs Martin. Auch die Corona-Hotline des Kantons beantwortete in den vergangenen Tagen vor allem Fragen dazu, wann man sich wo für eine Impfung anmelden kann. Martin sagt:

Urs Martin. Bild: Andrea Stalder

Das Problem: Der Kanton muss auf die IT-Software des Bundes warten. «Die ist erst Ende Woche da», sagt Martin. Bei der Software handelt es sich um eine Plattform für Online-Anmeldungen für einen Impftermin. Jeder kann dort Angaben zu seiner Person machen: unter anderem das Alter und Vorerkrankungen. Das System weiss dann, ob man sich bereits impfen lassen kann oder noch warten muss. Denn die ersten Chargen des Impfstoffs werden prioritär an einzelne Zielgruppen verteilt.

Für die Ferien gibt es noch keine Impfung

Zuerst sind besonders gefährdete Personen sowie Gesundheits- und Betreuungspersonal an der Reihe. Der durchschnittliche Bürger ohne engen Kontakt mit besonders gefährdeten Personen ist erst als fünfte und letzte Zielgruppe vorgesehen. Dass sich jemand jetzt impfen lasse, weil er bald wieder um die Welt jetten wolle, könne nicht sein, sagt Martin. «Es macht Sinn, dass wir die IT-Lösung des Bundes nutzen. Er hat diese Priorisierung festgelegt.»

Der Kanton Zürich hat letzte Woche Impftermine über die eigene Website vergeben, das System brach durch den Ansturm zusammen. Im Thurgau für zwei oder drei Wochen ein eigenes System aufzubauen, hätte auch keinen Sinn gemacht, sagt Martin. Die Planung des Kantons Thurgau verläuft rollend. Sobald es Neuigkeiten gebe, werde er diese kommunizieren.

In Altersheimen ging es ohne IT des Bundes

Entgegen früherer Aussagen werden im Thurgau am Dienstag die ersten Bewohner von Altersheimen geimpft. Der Gesundheitsdirektor sagt:

In Heimen sind die Bewohner alle von Hand erfassbar, weshalb dort für die Impftermine nicht auf die IT-Lösung des Bundes gewartet werden musste.

Mutiertes Virus noch nicht nachgewiesen

Die Coronalage im Thurgau bezeichnet Martin mit Blick auf die aktuellen Zahlen als «eher ruhiger als auch schon». Zwar waren an Neujahr so viele Coronapatienten wie noch nie im Spital, die Zahlen für die Intensivstationen sind nach Weihnachten aber wieder gesunken. Zu den Neuansteckungen sagt Martin:

Für Entwarnung sei es definitiv zu früh. Man müsse warten, wie sich die Zahlen in den nächsten zwei Wochen entwickeln, wenn die Tests wieder zunehmen. Auch, weil sich die Bevölkerung jetzt in den Schulen und bei der Arbeit wieder durchmischt. Die Positivitätsrate ist im Thurgau in den letzten sieben Tagen erneut leicht gestiegen. Bis jetzt wurde allerdings noch kein Fall des mutierten Virus aus Grossbritannien im Thurgau nachgewiesen, sagt Martin. Das sei aber nur eine Frage der Zeit.

Grössere Probleme mit den Coronamassnahmen über die Festtage sind dem Gesundheitsdirektor keine bekannt. «Es hat nur einige Diskussionen mit Tankstellenshops gegeben, was sie an Sonntagen verkaufen dürfen.» Da gelte aber ganz klar die Bundesvorgabe, dass einzig Benzin verkauft werden dürfe.