Coronavirus Impfstart wurde zur Hauruckübung für Thurgauer Pflegeheime – diese sind sauer über Kommunikation des Kantons Ab heute impfen mobile Einheiten Bewohner und Angestellte von Thurgauer Pflegeheimen. Die Heimleiter erhielten an Heiligabend den Auftrag, die Einwilligungen einzuholen. Eine aufwendige Aufgabe. Larissa Flammer 04.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gefährdete Personen und Gesundheitspersonal sind die ersten, die sich impfen lassen können. Bild: Nicolas Armer/DPA

Plötzlich ging es schnell. Am 22. Dezember informierte der Kanton Thurgau die Öffentlichkeit, dass er am 4. Januar mit den Corona-Impfungen starten will. An Heiligabend erhielten alle Pflegeheime im Thurgau ein Mail des Kantonsärztlichen Dienstes, sie sollen bis am 30. Dezember die schriftlichen Impfeinwilligungen bei den Bewohnern einholen.

Über dieses «Weihnachtsgeschenk» waren die Heimleitungen nicht sehr erfreut. Marlene Schadegg, Präsidentin von Curaviva Thurgau und Leiterin des Pflegeheims Sonnhalden in Arbon, war sogar sauer. «Eine Vorwarnung wäre schön gewesen», sagt sie. «So war es eine Hauruckübung für alle, die eh schon am Limit sind. Ein Vorlauf von nur schon zwei Tagen wäre mehr als wertvoll für alle Involvierten gewesen und offenbar ja auch machbar.»

Gegen 300 Spitalangestellte wurden über Weihnachten geimpft Das Thurgauer Spitalpersonal konnte sich schon über die Weihnachtstage impfen lassen. Etwa 270 Personen machten davon Gebrauch, teilte Markus Bürgi, Leiter der Arbeitsgruppe Impfung beim Kanton, am Mittwoch mit. Ab heute impfen nun mobile Einheiten à vier Personen in Altersheimen. Bis in sämtlichen Heimen des Kantons alle, die wollen, die erste Impfdosis erhalten haben, dauert es gemäss der Planung des Kantons etwa zwei Monate, wie Bürgi sagt.

Möglichst schnell Angehörige informieren

Diese Woche wird eine erste Charge an Impfdosen an Bewohnerinnen und Mitarbeiter der Pflegeheime verteilt. «Wir hoffen, bis Ende Woche so gegen 400 Personen impfen zu können», teilt Markus Bürgi, Leiter der Arbeitsgruppe Impfung beim Kanton, mit. Ob eine Institution bei dieser ersten Etappe dabei sein will, konnte die Leitung entscheiden. Sie musste angeben, an welchem Tag ein mobiles Impfteam des Kantons vorbeikommen kann, nach Möglichkeit soll dann der Heimarzt vor Ort sein. Mit diesem musste man sich also ebenfalls über die Festtage absprechen. Noch schwieriger war das Einholen der Impfeinwilligungen.

Marlene Schadegg Bild: PD

Schadegg schildert, die Mitarbeiter hätten mit den Bewohnern das Gespräch gesucht, ihnen die Erklärvideos des Bundes gezeigt. «Wir wollten aufklären. Wir informierten sie auch, dass es weitere Tranchen geben wird.» Idealerweise haben die Heime in der kurzen Zeit auch bei den Hausärzten aller Bewohner abgeklärt, ob es für die jeweilige Person Umstände gibt, die gegen das Impfmittel sprechen. Schadegg sagt: «Der Heimarzt kennt nicht die Patientendossiers aller Bewohner.»

Kann ein Bewohner über die Einwilligung nicht selbst entscheiden, mussten die Rechtsvertreter ins Boot geholt werden – meist die Angehörigen. Die Pflegeheime mussten diese also noch an Heiligabend informieren, obwohl sie selbst nicht alle Informationen hatten. «Wir wussten nichts Genaues über den Impfstoff, ob genügend Dosen da sind für alle, die sich impfen lassen wollen, und wann die nächste Tranche kommt», sagt Schadegg.

Bereitschaft ist höher als bei normaler Impfung

Auf Nachfrage hat die Curaviva-Präsidentin von der Leiterin des Amts für Gesundheit dann zusätzliche wichtige Informationen erhalten, die sie allen Heimleitungen weitergeleitet hat. Trotzdem sagt Schadegg:

«So geht das künftig nicht mehr.»

Wenn man das Gesundheitswesen gemeinsam managen wolle, soll auf Augenhöhe mit den Pflegeheimen und den Ärzten kommuniziert werden. «Das spüre ich in dieser Krise nicht.» An einer Pressekonferenz vom 22. Dezember habe der Kanton bekanntgegeben, ab dem 4. Januar impfen zu wollen. Schadegg sagt: «Wenn er uns Institutionsleiter als ebenbürtige Partner sehen würde, hätte er uns gleichentags eine Vorwarnung zustellen können, dass über die Festtage die Impfeinwilligungen eingeholt werden müssen.»

Dass nun geimpft werden kann, dafür ist die oberste Heimleiterin dankbar. Auch wenn es noch dauern werde, bis die Impfungen flächendeckend verteilt seien und der Schutz wirke. Im Pflegeheim Sonnhalden Arbon wollten mit Stand letztem Mittwoch 58 der 121 Bewohner diese Woche geimpft werden, sechs davon kriegen jedoch keine Dosis, weil sie in den letzten drei Monaten einen positiven Coronatest hatten. «Etliche Bewohner konnten sich noch nicht entscheiden, ob sie sich allenfalls später impfen lassen möchten», sagt Schadegg.

«Ähnlich sieht es auch bei den Mitarbeitenden aus, die Grundbereitschaft ist aber definitiv höher als bei normalen Impfungen.»

Ob diese Zahlen repräsentativ für andere Heime sind, kann sie nicht sagen.