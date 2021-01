Coronavirus Impfstart im Thurgau: 130 Personen im Frauenfelder Alterszentrum Park geimpft Die ersten Thurgauerinnen und Thurgauer konnten sich bereits gegen Covid-19 impfen lassen. Seit heute sind mobile Impf-Equipen unterwegs, um Risikopersonen in Alters- und Pflegezentren zu impfen. Nächste Woche wird das erste Impfzentrum im Frauenfeld seinen Betrieb aufnehmen. 05.01.2021, 16.00 Uhr

Im Alterszentrum Park in Frauenfeld wurden die ersten Risikopersonen gegen Covid-19 geimpft. Bild: PD

(red) Der Kanton Thurgau hat mit der Impfung gegen Covid-19 begonnen. Über die Festtage wurden bereits Impfungen an Spitalpersonal durchgeführt, wie auch unsere Zeitung berichtete. Heute hat die erste mobile Impf-Equipe ihre Tätigkeit aufgenommen.

Im Alterszentrum Park in Frauenfeld wurden 130 Personen mit der ersten Dosis des Impfstoffes Comirnaty von Biontech/Pfizer geimpft, schreibt der kantonale Fachstab Pandemie in einer Medienmitteilung. In den nächsten Tagen werden Impf-Equipen rund 800 weitere Personen in Alters- und Pflegezentren in den Gemeinden Kreuzlingen, Steckborn, Neukirch-Egnach und Aadorf impfen. Mit weiteren Institutionen steht das Amt für Gesundheit bereits im Austausch.

Nächsten Montag wird zudem das erste stationäre Impfzentrum des Kantons Thurgau in Frauenfeld aufgebaut. Dort werden voraussichtlich am Dienstag, 12.Januar, erste Impfungen durchgeführt. Ein weiteres Impfzentrum wird geplant, schreibt der Fachstab.

Erstes Impfzentrum in Frauenfeld

Aktuell können noch keine Termine für die Impfung im Impfzentrum reserviert werden, da sich die vom Bundesamt für Gesundheit bereitgestellte Informatiklösung in der letzten Testphase befindet. Diese sollte zeitnah zur Verfügung stehen. Der Fachstab Pandemie wird über die Aufschaltung der Reservationsplattform informieren.

Die Registrierung garantiert noch keine direkte Terminbuchung. Noch im Gange ist der Rekrutierungsprozess von Gesundheitsfachpersonal, Ärztinnen/Ärzte und Administrationspersonal für den Betrieb der Impfzentren. Hierzu erfolgt in den nächsten Tagen eine weitere Information.

20'000 Impfdosen bis Ende Februar

Aktuell wurden dem Kanton Thurgau bis und mit Februar 2021 rund 20'000 Impfdosen zugeteilt. Mit dieser Menge können 10'000 Thurgauerinnen und Thurgauer geimpft werden. Kantonsapothekerin Nadja Müller sagt gemäss der Mitteilung:

«Bis sich alle impfwilligen Personen impfen lassen können, wird es daher etwas Geduld brauchen. Gerade am Anfang wird es zu längeren Wartezeiten kommen.»

Der Kanton Thurgau hält sich an die Impfempfehlung durch die Eidgenössische Kommission für Impffragen. Die Impfung ist prioritär für folgende Zielgruppen vorgesehen (in absteigender Reihenfolge):

1. besonders gefährdete Personen

2. Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt / Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen

3. enge Kontakte (Haushaltsmitglieder) von besonders gefährdeten Personen

4. Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko (mit altersdurchmischten Bewohnern; wie beispielsweise Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Gefängnisse etc.)

Sowie in einem weiteren Schritt alle anderen Personen über 16 Jahre.

Weitere Informationen zum Impfen gegen Covid-19 sind auf der Homepage des Amts für Gesundheit www.gesundheit.tg.ch sowie im Fachdossier Corona unter www.tg.ch/coronavirus aufgeschaltet. Das Bundesamt für Gesundheit hat zudem für Fragen eine Infoline-Covid-19-Impfung eingerichtet: 058'377'88'92, täglich 6 bis 23 Uhr.