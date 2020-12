Viele Fragezeichen wegen Homeofficepflicht im Thurgau

(red) Die FDP Thurgau begrüsst die von der Regierung beschlossenen Massnahmen zur Senkung der Covid-19-Fallzahlen, wie sie in einer Mitteilung von Dienstag schreibt. Die Partei setze darauf, dass die Versorgungskapazität in den Spitälern, der Schutz gefährdeter Personen und die Einschränkungen des wirtschaftlichen Handels in Einklang stehen. Sie fordert zusätzlich ein Ampelsystem, wie dies die FDP Schweiz bereits beim Ausbruch der Pandemie verlangt hatte. Damit könnten je nach Höhe der Fallzahlen bestimmte Massnahmen automatisch in Kraft treten. Ein Ampelsystem verbessere die Planungssicherheit und trage den unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten sowie aktuellen Zahlen in den Kantonen Rechnung.