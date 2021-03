Coronavirus «Ein Museum ohne Besucher ist keines»: In der ersten Woche nach dem Lockdown kehrt Leben zurück in die Thurgauer Museen Seit Anfang März dürfen Museen wieder öffnen. Ein Besuch im Schloss Frauenfeld zeigt exemplarisch, wie ein Museum das Schutzkonzept umsetzt. In den ersten Tagen findet bereits eine Familie aus dem Kanton Schwyz den Weg nach Frauenfeld – Geschichtskunde im Thurgau statt Skiferien im Südtirol. Sebastian Keller 06.03.2021, 05.10 Uhr

Gabriele Keck, Direktorin des Historischen Museums des Kantons Thurgau. Bilder: Kevin Roth

Der Holzboden im Schloss Frauenfeld knarrt. Schritte sind zu hören. Kinderlachen. Eigentlich alltägliche Regungen in einem Museum. Doch sie waren wegen Corona zuletzt für über zwei Monate aus dem Historischen Museum Thurgau verbannt. Wie aus allen Museen. Anfang Woche durften sie nun wieder aus dem behördlichen Winterschlaf erwachen.

Das Kinderlachen und Knirschen stammt von der vierköpfigen Familie Frei aus Einsiedeln. «Es ist geheizt», sagt die Mutter, ihr Lachen verzieht die Maske. Die Schwyzer haben den Frauenfelder Plättli Zoo besucht und tauchen nun beim Aufwärmen in das begehbare Thurgauer Geschichtsbuch ein. Tags zuvor waren sie im Saurer Museum in Arbon.

Familie Frei aus Einsiedeln hat das Historische Museum Thurgau besucht. Bild: Kevin Roth

«Wir machen jetzt halt, was möglich ist», sagt der Vater und strahlt einen Pandemie-Pragmatismus aus, der Bundesrat Berset wohl gefiele. Im Fall der Freis heisst das: Thurgau statt Skiferien im Südtirol. Das Museum loben sie, vor allem die Angebote für die Kinder.

Gabriele Keck ist Direktorin des Historischen Museums. Sie steht vor dem Schloss, «dem ältesten Gebäude der Stadt». Auf dem Rathausplatz rollt der Verkehr, Menschen betreten die wieder geöffneten Kleiderläden der Altstadt, die Frauenfeld-Wil-Bahn fährt pfeifend Richtung Bahnhof. Keck wedelt mit einem Blatt Papier: «Das ist unser Schutzkonzept.» Es trägt das Datum 25. Februar 2021. Sie habe aufgehört zu zählen, wie viele Male sie es umgeschrieben hat. «Nicht ganz so oft wie dieses Plakat.»

Das Schutzkonzept beginnt bereits beim Eingang. Bild: Kevin Roth

Sie zeigt auf ein Coronaplakat am hölzernen Tor. In den bald zwölf Pandemie-Monaten war es in jeder Farbe des Regenbogens zu sehen. Aktuelle Farbe: Rot, wieder einmal. Zwei Punkte sind sowohl in Kecks Schutzkonzept wie auf dem Plakat geblieben: Handhygiene und soziale Distanz.

Damit sollen die Besucher die Bildschirme berühren. Bild: Kevin Roth

Die Museumsdirektorin drückt die Türklinke – mit einem weissen Handschuh, wie wenn sie bei einem wertvollen Ausstellungsobjekt anlegen wollte. Im Eingangsbereich steht wie ein Butler ein Desinfektionsständer. An einzelnen Treppenstufen sind Kleber angebracht, welche die Besucher zum Abstand ermahnen.

Die Mitarbeiterin am Besucherempfang sitzt hinter einer Scheibe, trägt Maske. Plastikhandschuhe liegen bereit – im Museum gilt Handschuhpflicht. In einem Behälter finden sich Kugelschreiber mit Gummikopf. «Damit können die Besucher die Touchscreens bedienen», erklärt Gabriele Keck und tippt mit dem Finger auf einen unsichtbaren Bildschirm aus Luft.

Handschuhe liegen für die Besucher bereit. Bild: Kevin Roth

Corona hat die Abläufe im Museum verändert. «Die Reinigungszyklen wurden erhöht», sagt Keck. Veranstaltungen finden keine statt. 50 Personen dürfen sich maximal gleichzeitig im Schloss aufhalten. Aktuell sind es zwölf, wie das analoge Zählbuch – eine Art Zahlenschieber zum Umblättern – dokumentiert. Keck freut sich über jeden einzelnen Besucher. Sie sagt:

«Ein Museum ohne Besucher ist kein Museum.»

Kurz nach der Wiedereröffnung teilt Keck die Besucher in zwei Gruppen ein. «Die einen, die es kaum erwarten konnten.» Dazu gehörten etwa Senioren, die regelmässig Museen besuchen – auch als Treffpunkt. «Die zweite Besuchergruppe muss zuerst wieder mit dem Museumsvirus infiziert werden», sagt Keck. Zunächst fokussiert man auf Familien und Schulen.

Die Mitra. Bild: Nana do Carmo

Im zweiten Stock steht ein Prunkstück des Museums: die Mitra. Sie glänzt, die Perlenreliefs funkeln. Keck geht um die Vitrine und demonstriert, wieso es auch im Zeitalter der Digitalisierung Museen braucht. Die schiere Grösse der Bischofskrone aus dem 15. Jahrhundert, sie lässt sich nur vor Ort erfahren. Abt Erhart Lind, der sie wohl getragen haben dürfte, muss ein Nacken wie ein Schwinger gehabt haben.

Die Mitra hat schon sechs Jahrhunderte überlebt. Die Pest, die Spanische Grippe, Cholera. Und nun die Coronapandemie. Diese bereichert – wenn man so will – die Sammlung des Museums: Im Frühling riefen die Verantwortlichen die Bevölkerung dazu auf, «Coronazeugnisse» beizusteuern. Die Museumsdirektorin sagt:

«Wir haben rasch gespürt, dass da etwas Grosses kommt.»

Das Gästebuch des Historischen Museums im Schloss Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Der Aufruf war erfolgreich: So hat beispielsweise ein Mann aus Kreuzlingen einen Passierschein eingesandt. Damit konnte er trotz Schlagbaum die Landesgrenze überqueren. Dazu gesellen sich Desinfektionsmittel aus Apotheken aller fünf Bezirke, ebenso Gesichtsmasken eines Thurgauer Unternehmens. «Ein Stück Grenzzaun haben wir leider nicht bekommen», bedauert Keck.

Diese Zeugnisse werden so schnell nicht im Schloss Frauenfeld ausgestellt. Dafür sind sie zu jung. Die musealen Scheinwerfer der Schlossausstellung richten sich primär auf die Zeit zwischen dem Konstanzer Konzil und der Reformation. Vielleicht werden die «Coronazeugnisse» dereinst in einer Sonderausstellung gezeigt.

Altes Zeughaus in Frauenfeld: Das Historische Museum erweckt die Ausstellung «Thurgauer Köpfe» erneut zum Leben. Auf dem Bild: Kurator Dominik Streiff Schnetzer im September 2020. Reto Martin

Doch vorerst erwecken Keck und ihr Team die Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe – Tot oder lebendig» im Alten Zeughaus Frauenfeld wieder zum Leben. Diese beleuchtet die Mechanismen, wie man früher und heute zu einer Thurgauer Persönlichkeit wurde. Wegen Corona konnte die Ausstellung 2020 erst verspätet eröffnet werden. Mit Abstand, Maske und den weiteren Schutzmassnahmen bekommen nun alle Besucher ab dem 28. März eine zweite Chance. Kinderlachen ist erlaubt.