Coronavirus Ein Festzelt für den Virenschutz: Erstes Thurgauer Impfzentrum steht bereit Zivilschützer bauten am Montag auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld ein Thurgauer Impfzentrum. Bis zu 336 Personen können sich hier täglich impfen lassen. Der Betrieb startet am Donnerstag. Silvan Meile 11.01.2021, 19.00 Uhr

Zivilschützer bauen auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld ein Impfzentrum auf.

Andrea Stalder

Das Obere Mätteli ist die Erlösung für Waffenläufer. Nach 42 Kilometern schleppen sie sich jeweils die letzten Meter über den mässig ansehnlichen Parkplatz ins Ziel. Nun soll das Obere Mätteli auch im Kampf gegen die Coronapandemie Erlösung bringen.



Am Montag bauen Männer ein 15 mal 35 Meter grosses Zelt auf, in welchem sonst Feste und Feiern stattfinden. 20 Thurgauer Zivilschützer haben dem kurzfristigen Aufruf des Kantons Folge geleistet, sagt Markus Bürgi, Leiter der kantonalen Abteilung Zivilschutz. Der Auftrag ist klar: Aufbau eines Impfzentrums. Am Dienstagmittag soll es betriebsbereit sein.

Bürgi sagt:

«Bei Volllast können hier 336 Personen pro Tag geimpft werden.»

Markus Bürgi, Abteilungsleiter Zivilschutz beim Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee.

Lastwagen mit Containern als Fracht biegen auf den Platz ein. Ein Staplerfahrer lädt die improvisierten Büros ab und kurvt mit ihnen ins Zelt, wo Arbeiter und Zivilschützer noch hämmern und schrauben, damit die Konstruktion hält. «Wir gehen davon aus, dass dieses Impfzentrum ein halbes Jahr stehen bleibt», sagt Bürgi, während Angestellte der Werkbetriebe Leitungen für Strom, Wasser und Internet ins Zelt ziehen. Rund um die Uhr bewache ein Sicherheitsdienst das Zelt, sagt Bürgi, auch um Sabotage zu verhindern.



Impfen im Fünf-Minuten-Takt

Wegen der langen Nutzungsdauer habe man sich für eine eigene Lösung in Bahnhofsnähe entschieden, statt sich in einer bestehenden Infrastruktur einzurichten. In einer solchen bestünde die Gefahr, dass sie je nach Verlauf der Pandemie plötzlich anders genutzt werden könnte.



Acht Container stehen nun im Zelt. Zwar können Thurgauer wegen IT-Probleme des Bundes noch immer keine Impftermine buchen. Wie ihnen der Impfstoffe im Impfzentrum verabreicht wird, steht aber fest. Bürgi erklärt den Ablauf:

Impfwillige werden zu ihrem minutengenauen Termin in einem Eingangsbereich empfangen. Vom dort geht es in den ersten Container für administrative Abklärungen, bei denen auch das Einverständnis für die Impfung explizit eingefordert wird. Dann öffnet sich bereits die Tür in den nächsten Container, wo die Impfung verabreicht wird.

Nach Impfung geht es für 15 Minuten in einen Warteraum

Für die effektive Impfung wird nicht mehr als fünf Minuten eingeplant. Die Geimpften kommen danach in einen zweiten Warteraum, wo sie gemäss Bürgi nach der Verabreichung des Impfstoffes 15 Minuten warten müssen. Danach ist das Prozedere der ersten Impfung bereits vorbei. Für den richtigen Schutz muss in wenigen Wochen eine zweite Spritze injiziert werden.



Im Impfzentrum auf dem Oberen Mätteli können vier Personen in vier unterschiedlichen Containern gleichzeitig geimpft werden. Bürgi weiss, dass sich die Abläufe zuerst einspielen müssen.



«Bis dahin kann es möglicherweise schon zu Chaos und Wartezeiten kommen.»

Um die Prozesse zu optimieren, werden am Dienstag und Mittwoch Testimpfungen durchgeführt. Rund 25 Personen würden im Impfzentrum arbeiten. Betrieben wird es von einem externen Anbieter.



Planung für zweites Impfzentrum weit fortgeschritten

Ab Donnerstag sei das Impfzentrum vorerst von 12 bis 19 Uhr im Betrieb. «Im Moment reicht das, weil wir nicht genügend Impfstoff haben», sagt Bürgi. Doch das könnte sich rasch ändern, da sich bereits Schweizer Zulassungen von weiteren Impfstoffen abzeichnen. Dann könne der Betrieb ausgeweitet werden, sagt Bürgi, allenfalls auch aufs Wochenende.



Zivilschützer bauen auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld ein Impfzentrum auf. Andrea Stalder

Die Planung eines zweiten Impfzentrums im Thurgau sei schon weit, verrät Bürgi. Es dürfte im Vergleich zu Frauenfeld etwas kleiner ausfallen. Mehr will Bürgi noch nicht kommunizieren. Beim Kanton hiess es kürzlich: «Ein zweites kantonales Impfzentrum wird später im Raum Kreuzlingen-Romanshorn folgen.»

Mit den Impfungen in den Containern unter dem Zelt auf dem Oberen Mätteli soll ein entscheidender Schritt gegen die Coronapandemie gemacht werden. Dadurch besteht Hoffnung, dass auf dem asphaltierten Parkplatz auch wieder die Waffenläufer mit schweren Beinen durchs Ziel rennen und die nächsten Zelte wieder der Zirkus oder der Jahrmarkt aufbaut.