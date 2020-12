Coronavirus «Die Bewohner sind hässig, traurig, deprimiert»: Mitarbeiter eines Thurgauer Altersheims schildert die Belastung während Corona Auf der Altersheim-Wohngruppe, auf der Jan Honegger arbeitet, grassiert das Coronavirus. Die nötigen Schutzmassnahmen und die Todesfälle verschärfen die Situation für das Personal. Nicht einmal für Trauer bleibt Zeit, die Verstorbenen sind noch ansteckend und müssen schnell weg. Larissa Flammer 12.12.2020, 05.30 Uhr

Die Schutzmassnahmen nehmen Zeit in Anspruch, die dem Personal sowieso schon fehlt. Bild: Pius Amrein

Jan Honegger arbeitet als Fachmann Gesundheit in einem Altersheim im Thurgau. «Die grösste Herausforderung besteht darin, dass wir schon vor der Pandemie wenig Personal hatten», sagt der 28-Jährige. Jetzt sei man noch mehr am Limit, weil immer wieder jemand wegen Symptomen nach Hause geschickt werden müsse.

Die Wohngruppe, auf der Honegger arbeitet, wird gerade vom Virus überrannt. Wenn er von Zimmer zu Zimmer geht, muss er sich jedes Mal umziehen. «Durch die zeitaufwendigen Schutzmassnahmen haben wir noch weniger Zeit für die Menschen.»

Gerade seien zwei Bewohner wegen Corona gestorben, drei weitere seien in der Sterbephase. Honegger schildert: «Es geht sehr schnell. Dass so viele in kurzer Zeit sterben, sind wir uns nicht gewohnt.» Eigentlich könnten die Mitarbeiter im Team gut miteinander über den Tod sprechen, nur bleibe dafür nun kaum Zeit.

«Auch zum Trauern ist keine Zeit da, die Verstorbenen müssen weg, weil sie immer noch ansteckend sind.»

Ob ein infizierter Bewohner ins Spital überwiesen wird, entscheiden die Angehörigen oder er selbst. Die Überführung bedeute jedoch viel Stress für die betroffene Person, viele würden sich zudem gegen lebensverlängernde Massnahmen entscheiden. Angehörige erhalten in diesen Fällen eine Ausnahmebewilligung, um die Sterbenden noch einmal zu besuchen – mit Schutzmassnahmen und auf eigenes Risiko. «Viele haben Respekt», sagt Honegger. «Einige sind nicht gekommen.»

Bewohner würden Risiko eingehen, dürfen aber nicht

Abgesehen von den Ausnahmebewilligungen sind die Bewohner in der vom Virus betroffenen Wohngruppe isoliert, was das Personal in ein ethisches Dilemma bringt, wie der 28-jährige Fachmann Gesundheit erzählt. Einerseits wolle man die Bewohner schützen, doch diese würden oft sagen, dass sie ihren Lebensabend geniessen möchten und das Risiko in Kauf nehmen würden. Weil das Personal jedoch alle Bewohner und auch sich selbst schützen muss, kann es diesem Wunsch nicht entsprechen – auch weil die Massnahmen der Behörden dies nicht erlauben. Der Thurgauer sagt:

«Die Bewohner sind hässig, traurig, deprimiert und sie lassen das an uns aus – verständlicherweise, weil ja sonst niemand da ist.»

Immerhin können die Bewohner des Heims, in dem Honegger arbeitet, per Skype mit Angehörigen in Kontakt treten. Ausserdem konzentriert sich das Personal in dieser aussergewöhnlichen Situation auf die Grundpflege und lässt anderes auch mal weg. Dadurch haben sie zwischendurch manchmal Zeit für ein Gespräch mit den Bewohnern oder können sich mit ihnen etwas bewegen – soweit das wegen der Quarantäne im Zimmer möglich ist.

Grassiert das Virus auf einer Gruppe, müssen die Bewohner isoliert werden. Bild: Severin Bigler

Die Menschen, die das Coronavirus verharmlosen, würde Jan Honegger gerne mal an seinen Arbeitsplatz einladen: «Damit sie mit eigenen Augen sehen, wie es wirklich ist.» Zum Problem der dünnen Personaldecke sagt er:

«Die Gesundheitspolitik hat schon vor Jahren versagt.»

Es brauche dringend attraktivere Arbeitsbedingungen, damit nicht mehr so viele Personen den Beruf aufgeben.

Personal muss nach Kontakt mit Coronafall weiter arbeiten

Der Betrieb, in dem der 28-Jährige arbeitet, hält sich an die Massnahmen, zum Beispiel, indem Mitarbeiter mit Symptomen wirklich nach Hause geschickt werden. «Von anderen Betrieben habe ich schon das Gegenteil gehört.»

Krass sei auch die offizielle Empfehlung des BAG, dass bei akutem Mangel sogar Personal arbeiten müsse, das Kontakt mit positiv getesteten Personen hatte, solange keine Symptome auftreten. Er sagt: «Dabei arbeiten wir mit der Risikogruppe. Und zu Hause müssten wir uns dann wieder isolieren.»