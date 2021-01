Coronavirus «Die aktuellen Schutz- und Hygienemassnahmen werden sehr gut umgesetzt»: Thurgauer Schulen bleiben offen – vorerst Die Kantone Aargau und Zürich verschärfen die Coronamassnahmen an den Schulen. Im Thurgau hält das die zuständige Taskforce momentan nicht für nötig. Sollten die Fallzahlen wieder ansteigen – beispielsweise wegen der Virusmutationen – schliesst Erziehungsdirektorin Monika Knill Anpassungen nicht aus. Sebastian Keller 22.01.2021, 04.50 Uhr

Masken gehören derzeit zum Schulalltag wie Computer. Bild: Donato Caspari

Kleiderläden sind zu, Zapfhähne ruhen, Bürolisten arbeiten aus der Stube. Im Kampf gegen das Coronavirus wird der Katalog an verfügbaren Massnahmen dünner. Dazu gesellt sich: In Frauenfeld und Matzingen mussten wegen des mutierten Virus ganze Klassen in Quarantäne – selbst Kindergärtler. Sind also Verschärfungen an den Schulen angezeigt?

Regierungsrätin Monika Knill, Thurgauer Erziehungsdirektorin. Bild: Donato Caspari

Auf Anfrage verneint dies die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill: «Unsere Lagebeurteilung kommt zum Schluss, dass die aktuellen Schutz- und Hygienemassnahmen an den Schulen sehr gut umgesetzt werden.» Sie schliesst aber Verschärfungen – auch wegen der Virusmutation – nicht aus.

Knill spricht von einer verkehrten Welt: «Aktuell sinken die Fallzahlen und die Hospitalisationen, und gleichzeitig ist eine unglaubliche Hektik spürbar wegen der neuen Virusvarianten.» Es gelte jedoch, auch an den Schulen die geltenden Massnahmen «konsequent umzusetzen».

Entwicklung des 7-Tage-Durchschnitts der Corona-Infektionen im Thurgau

Dies gelinge bislang «im Grossen und Ganzen sehr gut». Aber es wiederholten sich seit Beginn der Pandemie weiterhin die divergierenden Forderungen, wie Knill sagt: absolut keine Masken für Schülerinnen und Schüler oder Masken am liebsten schon für Kindergartenschüler.

«In diesem Spannungsfeld von Meinungen stehen wir auch heute.»

Fernunterricht und Masken für die Kleinen

Im Kanton Zürich müssen ab Montag selbst Schüler ab der vierten Klasse Masken im Unterricht tragen. Dies teilte der Nachbarkanton am Donnerstag mit. Davon will Knill derzeit nichts wissen: «Wir sehen aufgrund der thurgauischen Verhältnisse aktuell keinen Grund, diese Massnahme einzuführen.»

Die Kantone Aargau und Solothurn schicken ab Montag Kanti- und Berufsschüler wieder in den Fernunterricht. Auch in diesem Bereich will der Thurgau nicht nachziehen. Knill sagt:

«Wir beurteilen die epidemiologische Lage im Thurgau so, dass man mit den bisherigen strengen Schutz- und Hygienevorgaben am Präsenzunterricht festhalten kann.»

Sie verweist darauf, dass die Fallzahlen noch im November und Dezember wesentlich höher gewesen seien. Zudem wurden Anfang Jahr die Bundesvorgaben bei Mensen an Mittel- und Berufsfachschulen verschärft und auch umgesetzt.

Grundsätzlich seien die Schulen aber in der Lage, auf Fernunterricht umzusatteln. «Das machen sie bereits heute, wenn zum Beispiel eine lokale Quarantäneanordnung ganze Klassen betrifft.» Aktuell ist das beispielsweise bei allen 3. Sekundarklassen einer Schulanlage in Frauenfeld der Fall.

Eine flächendeckende Schliessung der Schulen wie im Frühling soll mit allen Mitteln abgewendet werden. Dabei handelt es sich wohl um den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Pandemiebekämpfung. Knill sagt zum Thema Schulschliessungen: Die schulischen, psychischen und entwicklungspsychologischen Effekte zeigten negative Auswirkungen.

«Wir müssen trotz der Sorge um die künftige Entwicklung des mutierten Virus die seit Monaten extrem belastende Situation der Kinder, Jugendlichen und ihren Familien in den Fokus nehmen.»

Die Zeche zahlten die Kinder und Jugendlichen ganz persönlich und «kann aus keinem Härtefallfonds abgegolten werden».

Statt Skilager vielleicht Sommerlager

Unlängst untersagte der Kanton Thurgau Skilager bis zum Ende der aktuellen Wintersportsaison. Auf die Frage, ob alternativ Lager im Sommer möglich seien, antwortet die Erziehungsdirektorin: «Ja, unbedingt!» Sobald es die Situation zulasse, sollten Lager geplant und durchgeführt werden. «Solche Erlebnisse sind für Kinder und Jugendliche einmalig und nicht hoch genug zu gewichten.»

Die Taskforce Schule, in der alle Bildungsverbände und Bildungsstufen mitreden, hat am Donnerstag dennoch Anpassungen diskutiert. Diese münden in einem neuen Departementsentscheid von Regierungsrätin Monika Knill. Es gehe darum, alle Anordnungen und Grundlagen wieder auf den neusten Stand zu bringen, sagt sie. «Es ist auch für die Schulen lesefreundlicher, wenn alle relevanten Vorgaben in einem Dokument zur Verfügung stehen.»

Den Schulgemeinden, den Schulen sowie den Kantis und Berufsfachschulen windet die oberste Bildungsverantwortliche des Kantons für den «langen Schnauf» in der Pandemie ein Kränzchen: «Sie machen einen unglaublich tollen Job!»