Coronavirus Der Januar 2021 verspricht auf dem Thurgauer Arbeitsmarkt keine Erholung – das Jahr 2020 endete düster Die Coronapandemie treibt die Arbeitslosigkeit im Thurgau in die Höhe. Vor allem in den Städten: Arbon überschritt im Dezember 2020 die 5-Prozent-Marke. Insgesamt zählten 74 der 80 Thurgauer Gemeinden 2020 mehr Arbeitslose als ein Jahr zuvor. Sebastian Keller 07.02.2021, 17.20 Uhr

Die RAV im Thurgau haben viel zu tun. Bild: Donato Caspari

Daniel Wessner, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Bild: Reto Martin

Am Montag veröffentlicht das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit die Zahlen des Arbeitsmarktes für den ersten Monat 2021. «Es gibt leider wieder mehr Stellensuchende», sagt Amtsleiter Daniel Wessner auf Anfrage. Die Konjunkturaussichten in dem noch jungen Jahr seien wegen der Coronapandemie alles andere als rosig.

Auch ein Blick in den Rückspiegel zeigt ein düsteres Bild. Die Auswirkungen der Pandemie sind auf dem Thurgauer Arbeitsmarkt deutlich sichtbar, wie auf dem Statistikportal des Kantons zu lesen ist. Im Dezember 2020 lag die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent, 4290 Personen waren arbeitslos gemeldet. Dies sind 984 Personen mehr als im Vorjahr.

Nach dem Lockdown im März war die Quote «kräftig angestiegen» und pendelte sich danach auf einem relativ hohen Niveau bei 2,6 Prozent ein. Zum Vergleich: Im Juli 2019 lag die Arbeitslosenquote im Thurgau bei 1,7 Prozent.

Gegen Ende 2020 verschlechterte sie sich die Lage – teilweise auch saisonbedingt – erneut. Im Vergleich zur Gesamtschweiz fiel der Anstieg im Thurgau «jedoch glimpflich» aus. Gesamtschweizerisch waren 3,5 Prozent arbeitslos gemeldet, im Thurgau lag die Quote bei 2,8 Prozent.

Die Zahl der Stellensuchenden stieg zwischen Dezember 2019 und Dezember 2020 von 6006 auf 7878 Personen. «Das ist die höchste je im Kanton Thurgau registrierte Stellensuchendenzahl», stellen die Kantonsstatistiker fest.

In den Thurgauer Städten stiegen die Arbeitslosenzahlen am kräftigsten

In 74 der 80 Thurgauer Gemeinden gab es 2020 mehr Arbeitslose als ein Jahr zuvor. Vor allem in den Städten stiegen die Arbeitslosenzahlen kräftig. In fast allen Thurgauer Städten lag die Arbeitslosenquote im Dezember bei 3 Prozent oder höher. Am höchsten war der Wert in Arbon, wo die 5-Prozent-Marke überschritten wurde. Weinfelden war die einzige Stadt, in der sich die Arbeitslosenquote unter dem kantonalen Mittel bewegte, im Dezember lagt sie bei 2,6 Prozent.

In allen Bezirken stiegen die Arbeitslosenquoten zum Jahresende 2020, wie es weiter auf dem Portal heisst. Im Bezirk Arbon lag die Quote im Dezember deutlich über dem kantonalen Schnitt. Die übrigen Bezirke wiesen eine niedrigere Arbeitslosenquote aus.

Hohe Arbeitslosenquoten im Gastgewerbe und der Metallindustrie

In fast allen Wirtschaftszweigen gab es 2020 laut Statistikportal mehr Arbeitslose als im Jahr zuvor. Besonders betroffen waren das Gastgewerbe und die Metallindustrie, in diesen Branchen lagen die Arbeitslosenquoten im Schnitt des vergangenen Jahres bei über 4 Prozent. Im Gesundheits- und Sozialwesen und im Bereich Erziehung und Unterricht lagen die Quoten unter der 2-Prozent-Marke.

Im Jahresverlauf 2020 zeigte sich je nach Wirtschaftszweig eine unterschiedliche Entwicklung. Der Gross- und Detailhandel (ohne Handel von Autos) konnte sich vom starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen während des ersten Lockdowns nicht mehr erholen; die Arbeitslosenzahlen blieben auf einem hohen Niveau.

In den saisonabhängigen Wirtschaftszweigen des Baugewerbes sowie in der Gastronomie nahmen die Arbeitslosenzahlen im Sommer saisonbedingt ab, bevor sie wieder anstiegen. Im Maschinenbau nahmen die Arbeitslosenzahlen kontinuierlich zu, halten die Kantonsstatistiker weiter fest. Insbesondere Personen mit Fach- oder Hilfsfunktionen waren vermehrt arbeitslos.