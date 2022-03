Long Covid bei Kindern: Kanton Thurgau bezahlt Heimunterricht

Coronavirus «Der Entscheid nimmt uns viel Druck weg»: Thurgau bezahlt Unterricht zu Hause für Kinder mit Long Covid Der Kanton Thurgau bezahlt die Beschulung von kranken Kindern zu Hause grundsätzlich nur, wenn diese vorher stationär im Spital waren. Für Kinder mit Long Covid ändert er nun seine Praxis. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.20 Uhr

Seit einem Jahr kann ein Fünftklässler wegen Long Covid die Schule nicht mehr besuchen. Zweimal in der Woche unterrichtet ihn eine Lehrerin zu Hause. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit dem Februar vor einem Jahr ist der Sohn von Claudia Schumm krank. Damals infizierte sich der Elfjährige mit dem Coronavirus und hat sich seither noch nicht davon erholt. An einen Schulbesuch war in den ersten Monaten nach der Erkrankung wegen Kopf- und Muskelschmerzen, Fieberschüben und der starken Erschöpfung nicht zu denken. Die Eltern unterrichteten den Fünftklässler so gut es ging zu Hause. Nach den Sommerferien versuchte er, einmal pro Tag eine Unterrichtslektion zu besuchen. Seine Mutter sagt: