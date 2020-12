«Das Pflegepersonal hat mich beeindruckt»: Ein 21-jähriger Frauenfelder Zivilschützer erzählt von seinem Einsatz im Altersheim

Loris Hübscher war während vier Tagen im Altersheim Tannzapfenland in Münchwilen als Zivilschützer im Einsatz. Was er in dieser kurzen Zeit erlebt hat, wird er so schnell nicht wieder vergessen. Vor allem das Pflegepersonal hat ihn beeindruckt.

Sabrina Manser 28.12.2020, 05.10 Uhr