Coronavirus «Das mit Rupert war eine blöde Idee»: Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin im Interview zur Impfung des Milliardärs Wegen der Impfung des Milliardärs Johann Rupert spürt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin einen Sturm der Entrüstung. Im Interview äussert der Regierungsrat Verständnis für die teils harschen Worte. Stellung nimmt er auch zum Rückstand des Thurgaus beim Impfen. Sebastian Keller 22.01.2021, 18.00 Uhr

Nach dem Bekanntwerden der Impfung Ruperts im Thurgau gingen die Wogen hoch. Haben Sie auch persönlich Nachrichten erhalten?

Urs Martin: Viele. Auch solche unter der Gürtellinie, die auf die Familie abzielten. Dies hat meiner Frau zu schaffen gemacht.

Wie gehen Sie damit um?

Ich versuche mir das zu erklären. Es ist wohl der momentanen Situation geschuldet. Die Menschen sind sehr angespannt wegen Corona, auch das Homeoffice lässt die Toleranzschwelle sinken. Hinzu kommt: Viele Leute wollen sich impfen lassen und können das noch nicht.

Sie sagen, Sie hätten Rupert noch nie getroffen. Auf Facebook haben Sie 2019 ein Foto gepostet, wie sie auf dem Weingut seiner Schwester in Südafrika weilten.

In der Region Western Cape gibt es viele Weingüter, vergleichbar mit idyllischen Weinlokalen in der Schweiz, die neben den Reben stehen. Die Weingüter sind touristische Höhepunkte, die sehr viele Leute besuchen. Ich war vielleicht auf 20 Weingütern in Südafrika, das stimmt. Eines gehörte übrigens Rupert selber. Er bewirtschaftet sein Weingut ja auch nicht selber – und wohnt im Kanton Genf. Ich habe ihn noch nie getroffen, gesprochen oder sonst einen Austausch gepflegt. Ich hatte noch nie Kontakt zu ihm.

Der Impfstoff, den die Hirslanden-Gruppe an Rupert verimpft hat, gehört eigentlich dem Kanton: Passierte die Impfung missbräuchlich?

Hirslanden hatte den Auftrag, mit maximal zwei Ampullen Testimpfungen durchzuführen, um den Umgang mit dem anspruchsvollen Impfstoff zu erproben. Ich ging davon aus, dass sich das Personal gegenseitig impft. Das mit Rupert war eine blöde Idee.

Parlamentarier fordern Aufklärung des Falles: Kommt die Regierung dem nach?

Diese Forderung begrüsse ich sehr. Die Regierung wird bei Hirslanden eine vertiefte Abklärung der Vorgänge vornehmen, welche die Grundlage bildet, um das Parlament zeitnah zu informieren.

Hat der Fall Konsequenzen auf die Zusammenarbeit mit Hirslanden?

Darüber haben wir in der Regierung noch nicht diskutiert.

Bereuen Sie, dass Sie Hirslanden den Zuschlag für die Impfzentren erteilt haben?

Das habe nicht ich gemacht, sondern die Regierung. Beim Entscheid trat ich bewusst in den Ausstand, weil ich vorher ja für die Klinikgruppe tätig war. Aber meine Idee war, dass wir für die Impfungen möglichst viel Personal von auswärts einsetzen und deshalb wurde der Auftrag ausserhalb des Kantons vergeben. Es gab noch einen zweiten Anbieter, der offeriert hatte.

Der «Tages-Anzeiger» schreibt, Rupert habe den zweiten Impftermin bereits: Bekommt er die zweite Dosis auch im Thurgau?

Das weiss ich nicht, ich wusste ja auch über die erste Dosis nicht Bescheid.

Welche Lehren ziehen Sie aus dem Fall?

Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich jede operative Tätigkeit selber machen oder kontrollieren muss. Das geht logischerweise nicht. Ich kann nicht neben jeder zu impfenden Person stehen und prüfen, ob sie ein Thurgauer ist.

Am Freitag wurde bekannt, dass der Thurgau die rote Laterne bei den Impfungen hat: Trödeln Sie?

Überhaupt nicht. Wir haben den Anmeldeprozess sorgsam geprüft, bevor wir das Tool öffneten und es klappte alles ohne Absturz. Das war sonst fast nirgends der Fall. Jetzt läuft die Impfung auf Hochtouren und wir erweitern laufend die Kapazitäten – ab nächster Woche im Siebentagebetrieb. Der Service in den Impfzentren wird von den Leuten sehr geschätzt.

Doch wieso geht es nicht schneller vorwärts?

Einerseits wurden uns Lieferungen gestrichen, was unsere Impfmöglichkeit einschränkt. Andererseits halten wir uns an die Vorgabe des BAG, die besagt, jeweils die Dosen für den zweiten Impftermin zurückzuhalten. Es gibt prominente Kantone, die nun ohne zweite Impfdosis dastehen, weil sie diese nicht vorgehalten haben. Nun werden wir abgestraft, weil wir uns an die Regeln halten.

Sieht die Situation im Thurgau in ein paar Wochen besser aus?

Selbstverständlich. Ab dem 2. Februar werden wir das zweite Impfzentrum auf der MS Thurgau in Betrieb nehmen und die Vorarbeiten für ein drittes Zentrum laufen.