Bundesrat übersteuert Kantone: Gemischte Gefühle im Thurgau

(wu) Es sei «sehr komisch und speziell», wenn der Bundesrat von den Kantonen neue Massnahmen verlange und sie gleich übersteuere, sagt der Thurgauer SVP-Gesundheitsdirektor Urs Martin auf Anfrage dieser Zeitung. «Ich verstehe nicht, weshalb er so dreinfährt.» Bei den Besprechungen am Samstag mit Bundespräsidentin Sommaruga und Gesundheitsminister Berset habe es «überhaupt keine Anzeichen» gegeben, dass der Bundesrat das Heft wieder in die Hand nehmen werde. «Wir haben die Lage besprochen und waren uns einig, dass es neue Massnahmen braucht.» Wenn die Lage so schlimm sei, wie der Bundesrat sage, dann solle er die ausserordentliche Lage wieder ausrufen und das Zepter übernehmen.