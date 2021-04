Coronavirus

40 Unternehmen sind an Bord: Die Massentests in Thurgauer Unternehmen starten verhalten

Am Montag hat im Thurgau das kantonale Projekt für Coronatests in Firmen begonnen. Doch der Auftakt geschieht zögerlich. Die Anzahl der teilnehmenden Firmen ist überschaubar. Und die Testkits kamen erst im letzten Moment im Thurgau an.