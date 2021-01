(seb.) Am 2. Februar nimmt das zweite Impfzentrum im Kanton Thurgau Fahrt auf. Dieses wird auf der MS Thurgau, einem Bodenseeschiff der SBS AG, eingerichtet. Nach Romanshorn legt es jeweils mehrtägige Halte in Kreuzlingen und Arbon ein. Doch auch beim Impfzentrum in Frauenfeld bahnt sich eine Neuerung an: Ab Samstag stellt dieses auf den 7-Tage-Betrieb um, wie der kantonale Informationsdienst auf Anfrage bestätigt. Für Pikse anmelden können sich weiterhin nur Personen ab 75 Jahren sowie solche mit chronischen Vorerkrankungen. Weiterhin unterwegs sind die mobilen Impfequipen in Alters- und Pflegeheimen. Die Impfkampagne in diesen Institutionen soll bis Mitte März abgeschlossen sein, wie dem aktuellen Lagebericht des Fachstabes Pandemie zu entnehmen ist.