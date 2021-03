Coronavirus 12'000 Impfungen auf der MS Thurgau - nicht alle bekommen ein Imfpticket für das Schiff Das Thurgauer Impfschiff hat sich auf seinen zweiten Rundkurs begeben. Wegen der starken Nachfrage können jedoch nicht alle Personen auf dem Schiff geimpft werden. Sie werden auf das neue Impfzentrum in Weinfelden umgebucht. 30.03.2021, 09.08 Uhr

Kreuzlingen 09.02.2021 - Erfahrung eine Woche Impfschiff Bild: Kevin Roth

(red) Am Montag, 29. März, begann die zweite achtwöchige Serie von Erst- und Zweitimpfungen auf der MS Thurgau an den Standorten Romanshorn und Arbon (jeweils eine Woche) und Kreuzlingen (für je zwei Wochen). Rund 6'000 Personen werden bis zum Schluss am 23. Mai 2021 ihre erste und zweite Impfung erhalten haben, das ergibt ein Total von 12'000 Impfungen. Das schreibt der Fachstab Pandemie in einer Mitteilung. «Damit kann die innovative Idee, dank der mit der gleichen Infrastruktur Personen in drei der sechs Thurgauer Städte wohnortsnah geimpft werden, bereits jetzt als Erfolg gewertet werden.»