Coronaunterstützung «Statt sauber geführter Dokumente erhalten wir handgeschriebene oder fotografierte Zettel»: Chef des Thurgauer Wirtschaftsamts schlägt nach Kritik von Gastronomen zurück Doch noch à fonds perdu: Die Thurgauer Gastronomen müssen die Härtefallgelder nicht zurückzahlen. Das könnte die Gesuche nochmals ansteigen lassen. Daniel Wessner, Chef des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit, nimmt Stellung zu Kritik aus der Gastronomie, die Abläufe seien zu kompliziert. Silvan Meile 16.04.2021, 17.02 Uhr

Daniel Wessner, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Gastronomen kritisieren, um die Härtefallgesuche sei ein Bürokratiemonster geschaffen worden. Haben Sie Verständnis für den Unmut?

Daniel Wessner: Ich bringe dafür viel Verständnis auf. Das Programm ist tatsächlich nicht einfach. Uns zwingt es zu einer Einzelfallprüfung der Geschäftszahlen mit den Fixkosten. Dieser Prozess ist aufwendig. Kein Verständnis habe ich dafür, dass oft jene, die medial am lautesten ihren Unmut kundtun, es nicht schaffen, Unterlagen einzureichen, die einigermassen kaufmännischen Kriterien entsprechen.

Beizer sagen, es brauche einen Treuhänder, um ein Gesuch einreichen zu können.

Ein Restaurantbesitzer muss auch eine Steuererklärung ausfüllen. Dort braucht es einen Jahresabschluss mit minimaler Buchhaltung. Die Gastronomie ist die einzige Branche, bei der wir viele Probleme haben, weil die Unterlagen nicht korrekt und unvollständig sind. Wir erhalten statt sauber geführte Dokumente beispielsweise handgeschriebene oder fotografierte Zettel. Es gibt auch Fälle, bei denen man auf den ersten Blick sieht, dass die Umsatzzahlen oder Fixkosten nicht realistisch sind. Und wer jahrelang bei der Steuerabrechnung oder den Sozialversicherungsbeiträgen nicht korrekt war, ist jetzt im Nachteil. Das ist aber wirklich die Minderheit.



Wird es deshalb zu Nachsteuerverfahren oder Anzeigen kommen?

In einzelnen Fällen ist das sicher möglich.

Wie viele der Beizer reichten ein Gesuch ein?

Rund 400. Da jetzt bekannt ist, dass die Beiträge à fonds perdu ausbezahlt werden, sind wir gespannt, ob die Anzahl an Gesuchen nochmals ansteigt. Zeit dafür bleibt noch bis Ende Juni. Von den Mitgliedern des Verbands Gastro Thurgau hat bisher die Hälfte ein Gesuch eingereicht.

Wie viele davon erfüllten die Kriterien?

Rund drei Viertel. Es ist aber ein grosses Missverständnis, dass viele meinen, die Härtefallgelder würden Umsatzeinbussen abdecken. Die Härtefallgelder sind eine Entschädigung, um die Fixkosten zu decken. Ein Beizer hat hier in der Regel zwei grosse Posten: die Personalkosten, die durch die Kurzarbeitsentschädigung abgegolten werden, und die Mietkosten. Im eidgenössischen Parlament wurde bei den Mietkosten vergeblich nach einer Lösung gesucht. Nun geht also gerade bei den Restaurants ein grosser Teil dieser Härtefallgelder direkt an die Vermieter.

Das reicht dem Beizer aber nicht, um zu überleben.

Solche Fälle kann es leider tatsächlich geben, auch wenn ihm aus dem Härtefallprogramm die Fixkosten entschädigt werden. Eine Entschädigung für eigenen Lohn ist in der Härtefallverordnung nicht vorgesehen. Ein selbstständiger Restaurantbetreiber kann aber für sich auch noch Coronaerwerbsersatz geltend machen.

Mehrfach wurde auch der Vorwurf laut, dass jene Gastronomen, die kreativ waren und einen besonderen Effort leisteten, nun bestraft werden, weil sie für den Erhalt von Härtefallgeldern knapp zu viel Umsatz machen. Ist das nicht unfair?

Bei den behördlich geschlossenen Betrieben aus den Bereichen wie Gastro, Fitness oder Event ist das nicht so. Sie sind grundsätzlich alle anspruchsberechtigt, auch wenn sie mit Take-away oder weiteren kreativen Angeboten Umsätze generieren. Dieses Problem besteht bei nicht behördlich geschlossenen Betrieben, die das Kriterium einer Umsatzeinbusse von 40 Prozent nicht erfüllen und aus innovativen Geschäftsmodellen Einnahmen generieren. Dort ist diese Kritik teilweise berechtigt. Sie werden tatsächlich bestraft.

Was bedeuten die aktuellen Änderungen im Thurgau für die Gastronomie?

Ich bin überzeugt, das ist nun eine faire und gute Lösung für die Gastronomen. Sie haben nun Planungssicherheit, weil sie wissen, dass die Beiträge nicht zurückbezahlt werden müssen. Grosszügig ist auch, dass wir jetzt schon eine Schliessung bis Ende Juni einberechnen. Selbst wenn die Restaurants vorher aufgehen sollten, sind sie bis dahin entschädigt. Wir berücksichtigen auch die Einnahmen nicht, die nun auf den geöffneten Terrassen erzielt werden. Wir hoffen, dass viele Restaurants ihre Gärten und Terrassen aufmachen.