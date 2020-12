Coronaschicksal «Es gab keinen Rückflug, nichts»: Langjähriger Kapitän auf Untersee und Rhein erhält wegen Lockdown in Kolumbien die Kündigung Seit 28 Jahren steuert Renato Svensson Kursschiffe zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen über Untersee und Rhein. Jetzt sitzt er in seinem neuen Boot und gleist die Selbstständigkeit auf. Dafür verantwortlich ist ein verhängnisvoller Ferienaufenthalt. Samuel Koch 22.12.2020, 04.20 Uhr

Renato Svensson sitzt am Steuer seines neuen Motorbootes Linssen Sedan, mit welcher er in Richtung Selbstständigkeit schippert. Bild: Donato Caspari

Hilflos ausgeliefert. So habe er sich gefühlt. Dann hat es ihm den Teppich unter den Füssen weggezogen. «Die Kündigung war hart», sagt Renato Svensson auf seinem Boot im Hafen von Wagenhausen. Draussen herrscht stockdichter Nebel, fast symptomatisch für seine derzeitige Gefühlslage.

Der 56-jährige Familienvater und langjährige Kapitän bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) ist sich raue Seen gewohnt. Seit 28 Jahren führt er die Kursschiffe der Weissen Flotte zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen sicher und behutsam von Landesteg zu Landesteg, möge es draussen nebelverhangen sein, wie aus Kübeln schütten oder gar stürmen.

Wie so oft nach einem strengen Sommer mit langen und kräfteraubenden Tagen zieht es Svensson Ende September mit seiner Familie nach Kolumbien, in die Heimat seiner Frau nach Santa Marta. Und dort sollte er mit seinen Liebsten die nächsten 12 Monate ausharren müssen.

Ursprünglich sollte der Aufenthalt im warmen Süden bis Ende April dauern. Doch dann kam Corona, in Kolumbien ein sehr rigides Regime inklusive Ausgangssperre und geschlossenen Grenzen. Svensson sagt:

«Mitte März hat die Regierung alle Flüge im In- und Ausland annulliert, wir sassen fest.»

Gestrandet in seiner Wohnung in Santa Marta wird Svensson immer wieder von der spanischen Fluggesellschaft Iberia vertröstet. Wir sind nicht mehr weggekommen, sagt Svensson. Ein Repatriierungsflug des Bundes flog gestrandete Auslandschweizer zwar Ende März aus Kolumbien zurück, jedoch nur wer die Hauptstadt Bogotà erreichte.

Raus aus der Wohnung nur für Einkäufe

Schon alleine die Stadt zu verlassen, sei unmöglich gewesen, die Strassen vom Militär verbarrikadiert. «Wir haben viel gespielt und Fernsehen geschaut», erzählt Svenssons neunjähriger Sohn Santiago. Schulunterricht für ihn gab es in den eigenen vier Wänden. Einzig für den Einkauf von Lebensmitteln durfte man nach draussen. Sein Bruder Jerry bestätigt die hilflose Situation: «Wir haben oft miteinander telefoniert.» Denn in seiner Bootsfahrschule Svensson Marine in Wagenhausen warteten ab Frühling auch Fahrschüler auf Renato Svensson, der von April bis Ende Juni jeweils vor der URh-Hauptsaison dort vereinzelt aushilft.

Nach der verspäteten Schifffahrtssaison am 6. Juni sass Svensson nach wie vor in Santa Marta fest. Sein am 1. Mai geplanter Arbeitsantritt verstrich ohne Rückkehr, bis ihn Anfang Juli ein zweiter Anruf aus der Schweiz erreichte, wieder von der URh-Geschäftsstelle. Svensson sagt:

«Die Kündigung am Telefon hat mich schon sehr enttäuscht.»

Nachtragend sein will er jedoch ebenso wenig wie böses Blut verbreiten. «Ich mache der Schifffahrt keinen Vorwurf», fügt er hinzu. Einzig wütend machen ihn Vorwürfe, wonach er sich im Frühling vor dem kolumbianischen Lockdown bewusst gegen eine Rückkehr in die Schweiz entschieden habe. Mit aller Vehemenz sagt er: «Das stimmt nicht.» Sonst hätte er zum Zeitpunkt seiner Rückkehr diesen September ja grad bis zum neuerlichen Saisonstart im warmen Süden bleiben können. «Ich bereue nichts.»

Fristgerechten Dienstantritt verpasst

Bei der URh habe man trotz langjährigen Verdienstes von Renato Svensson handeln müssen, wie Geschäftsführer Remo Rey erklärt. «Wir waren zu diesem Schritt gezwungen, weil er seinen Dienst nicht fristgerecht antreten konnte», sagt Rey. Wenige Wochen später sprach die URh die Kündigung von fünf saisonal angestellten Matrosen aus, dünnte den Fahrplan zum Saisonende aus und schickte die feste Belegschaft in Kurzarbeit. Rey sagt:

Remo Rey, Geschäftsführer Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Bild: Donato Caspari

«Niemand hätte es verstanden, einen Kapitän weiter zu beschäftigen, der nicht da ist, und gleichzeitig Kündigungen auszusprechen und Kurzarbeit einzuführen.»

Er will aber betonen, dass es aus Sicht der URh keinen «harten Bruch» zwischen ihr und Svensson gebe. «Die Zusammenarbeit ist nicht verloren», sagt Rey. Die Chancen für eine saisonale Anstellung wie bisher seien also durchaus intakt.

Vorwärtsstrategie in die Selbstständigkeit

Derzeit lebt Svensson von Erspartem, von der Arbeitslosenkasse erhalte er keine Unterstützung, weil ihm eine Beitragszahlung fehle. Deshalb hat er jetzt die Vorwärtsstrategie beschlossen, sich für 200'000 Franken ein nigelnagelneues Schiff gekauft und Anfang November wie sein Bruder eine eigene Firma gegründet. Svensson sagt: «Ich musste etwas unternehmen und habe mich verschuldet.» Denn der Ruhestand ist für ihn noch nicht grad absehbar. Ohnehin sagt er:

«Ein Leben weg vom Wasser kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.»

Der Sohn schwedischer Auswanderer kam mit seinen drei Geschwistern schon früh mit der Nautik in Berührung. Schon Vater Bo gehörten Segelschiffe, später arbeitete dieser 32 Jahre als Kapitän bei der URh.

Mit seiner «Linssen Sedan» will Svensson jetzt Schnupper-, Auffrischungs- oder Navigationskurse anbieten. Zudem plant er Sicherheitsrollenkurse oder kann sich vorstellen, auch einmal mit fortgeschrittenen Motorschiffsführern einen ganzen Tag verschiedene Manöver auf Untersee und Rhein zu absolvieren. Und seinem Bruder Jerry will er, wenn möglich, ebenfalls unter die Arme greifen.

Svenssons neues Boot, vertäut im Hafen von Wagenhausen. Bild: Donato Caspari

Und dann bleibt da noch die Chance, als Aushilfskapitän doch wieder die grossen Kursschiffe der URh an den Wiffen vorbei zu manövrieren, sobald im Frühling die neue Saison startet. «Ich bin bereit, wieder für die URh zu arbeiten», sagt er. Sohn Santiago fügt stolz hinzu: «Und er darf als einer von wenigen alle Schiffe steuern.»

Zwischen dem Hafen Wagenhausen und der URh-Geschäftsstelle in Schaffhausen jedenfalls liegt bloss eine Distanz von zirka 18 Kilometern.