Mit dem Kanu nach Rotterdam: Warum ein Paar aus Frauenfeld bis zu

Coronaprojekt «Irgendwann hat man genug ausgeschlafen»: Paar aus Frauenfeld baut ein kanadisches Kanu und plant, bis ans Meer zu paddeln Yasmin Dobler und Livio Käggi aus Frauenfeld realisieren ein kanadisches Kanu in Leistenbauweise. Die beiden träumen davon, damit bis nach Rotterdam zu paddeln. Janine Bollhalder 22.05.2021, 04.50 Uhr

Yasmin Dobler und ihr Verlobter Livio Käggi mit ihrem selbstgebauten kanadischen Kanu in ihrer Werkstatt in Hagenbuch.

Bild: Arthur Gamsa

Einfach ist etwas für andere: Die Frauenfelderin Yasmin Dobler und ihr Verlobter Livio Kägi haben sich entschlossen, ein kanadisches Kanu in Leistenbauweise zu errichten. «Dies ist die aufwendigste und schwierigste Art, ein Kanu zu bauen», sagt Kägi. Das Paar plant, das fertige Kanu in Altikon in die Thur einzuwassern und über den Rhein bis nach Rotterdam zu paddeln.

Dobler hat fast 20 Jahre in der Gastronomie gearbeitet und sich nach einer Umschulung der Tätigkeit als medizinische Fusspflegerin gewidmet. Dann wollte sie in das Unternehmen ihres Lebenspartners einsteigen. Kägi transportierte Künstler in Tourbussen. Die Coronakrise hat seinen Betrieb jedoch abrupt zum Stillstand gebracht. «Mein Geschäft ist am Ende», sagt Kägi,

«Ich drehe durch, wenn ich zu viel darüber nachdenke.»

Die gegenwärtige Lage bereitet dem 52-Jährigen Sorgen. Das Projekt Kanubau ist für ihn eine willkommene Ablenkung.

Garten, Möbel und jetzt ein Kanu

Das Kanu ist das zweite Coronaprojekt des Paares. «Irgendwann hat man genug ausgeschlafen und vermisst eine Tagesstruktur», sagt Kägi. Im Frühjahr 2020 haben er und Dobler den Garten gemacht und die freie Zeit genossen. Dann sei es ihnen langweilig geworden. Kägi hat angefangen, Möbel zu bauen. Dies mit dem Ziel, in diesem Frühjahr eine Vernissage veranstalten zu können. Aufgrund der aktuellen Pandemielage muss dieses Vorhaben vorerst noch aufgeschoben werden.

Doch die Produktion der Möbel im Rivertable-Stil sei mit der Zeit sehr schnell vonstattengegangen und der stetige Einkauf von teuren Materialien summierte sich. «Also haben wir beschlossen, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen», sagt Dobler. Sie hat währenddessen auch angefangen, unter dem Namen «Yasmin's Magic Plates» Apéroplatten für Events anzubieten. Als Unterlage für die Fleisch-, Früchte- oder Käseplatten soll unter anderem dann auch das fertige Kanu dienen.

Das dritte Coronaprojekt von Livio Käggi und Yasmin Dobler: ein Kanu. Bild: Arthur Gamsa

Auf die Idee mit dem Kanubau ist Kägi gekommen. «Die Ästhetik eines Schiffes in Leistenbauweise hat mich fasziniert», erzählt er. Eigentlich sei er mehr der Typ für Metallhandwerk, aber die Herausforderung, etwas aus Holz zu bauen, hat ihn gelockt. Dobler sei sofort dabei gewesen, und so haben die beiden begonnen, sich das Handwerk mittels Youtube-Filmchen und Internetrecherche anzueignen.

Ein kanadisches Kanu ist ein offenes Kanu und wird in seiner traditionellen Form aus Leisten gebaut. Das widerstandsfähige kanadische Red-Cedar-Holz verleiht dem Kanu verschiedene Nuancen von Braun und sorgt dafür, dass es leicht ist. «Das fünf Meter lange Kanu wiegt nur etwa 20 Kilogramm», erklärt Kägi. Das Holz von Übersee hat das Paar von einem Händler aus Deutschland bezogen. «Wir hatten Glück und gerade noch seine letzten Lagerbestände kaufen können», sagt Dobler.

Nahe am Feuertod vorbeigeschrammt

«Die grösste Herausforderung beim Kanubau war das, was am einfachsten aussieht», sagt Kägi. Das Überziehen der Leisten mit Harz habe sich als schwierigster Arbeitsteil entpuppt. «Das Harz ist klebrig, und man muss sehr schnell arbeiten, da es trocknet», berichtet Dobler. Dabei geschah dem Paar ein Malheur: Im Harz bildeten sich Luftblasen, die dann abgeschliffen werden mussten. «Wir haben drei Tage lang Schleifarbeit leisten müssen», erzählt Kägi und fügt lachend an:

«Es gab Momente in dieser Zeit, da hätten wir das Kanu am liebsten nach draussen gestellt und verbrannt.»

Schleifen mache 70 Prozent des Kanubaus aus. Eine körperlich sehr anstrengende Arbeit und der Grund, weshalb viele Leute ein unfertiges Kanu im Keller stehen hätten – gemäss Internetforen, in denen das Paar sich ihr Wissen angeeignet hat.

Das Kanubau-Handwerk haben sich Yasmin Dobler und Livio Käggi selbst beigebracht. Bild: Arthur Gamsa

Dobler und Kägi arbeiten in Kägis Werkstatt im zürcherischen Hagebuch. Die Arbeit schreitet plangemäss voran, die beiden planen eine Probefahrt an Pfingsten. Wo? «Dort, wo uns niemand sieht», witzelt Dobler. Kanu gefahren sei keiner von ihnen jemals und doch träumen sie von der Fahrt nach Rotterdam. «Konkret organisiert haben wir das jedoch noch nicht, denn das Vorhaben hängt von diversen Faktoren ab», sagt Dobler. Die beiden würden innert 20 Tagen rund 1000 Kilometer auf dem Wasser zurücklegen. Kondition habe er ja jetzt vom Schleifen genug, fügt Kägi an.

Hinweis: Kanubau auf dem Blog verfolgen unter www.kanu-trip.com