Thurgau: Samariter bringen Coronatests von Heimen ins Testlabor

Coronapandemie Zunahme der Impfdurchbrüche rückt die Bedeutung der Covid-Tests und der Samariter-Kuriere in den Vordergrund Trotz umfangreicher Gegenmassnahmen schafft es das Coronavirus Sars-CoV-2, dass sich wieder mehr Menschen mit der zuweilen tödlich endenden Infektionskrankheit Covid-19 anstecken. In Alters- und Pflegeheimen wird deshalb weiterhin intensiv getestet. Nur: Wie kommen die Proben in kurzer Zeit ins Labor? Dieses Problem lösen Samariterinnen und Samariter als freiwillige Kuriere. Hans Suter Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

8. März 2021 im Seniorenzentrum Sulgen: Co-Pflegedienstleiter Matthias Beier übergibt Samariterin Susanne Henle erstmals die Box mit den Coronatests des Personals zum Transport ins Labor. Bild: Donato Caspari

Es war am Montagmorgen, 8. März 2021, als Susanne Henle erstmals beim Seniorenzentrum Sulgen zum Abholen von Coronatests vorfuhr, um sie ins Testlabor nach Tägerwilen zu transportieren. Mittlerweile sind gut achteinhalb Monate vergangen. Bis Ende Oktober hat sie 10'791 Kilometer zwischen verschiedenen Testorten und dem Testlabor zurückgelegt.

Susanne Henle ist eine von derzeit fünf Samariterinnen und Samaritern (weitere sind willkommen), die sich freiwillig für diese Kurierdienste zur Verfügung stellen. Einen Lohn erhalten sie nicht, nur eine Kilometerentschädigung. Zurzeit werden 14 Heime und 22 Firmen regelmässig von Montag bis Freitag angefahren, um die Tests abzuholen und nach Tägerwilen zu bringen. «Von März bis Ende Oktober 2021 sind so 27‘967 Kilometer gefahren worden», sagt Hansjörg Steffen vom Vorstand des Samariterverbandes Thurgau. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Zum unverzichtbaren Service geworden

«Für viele Heime ist es schlicht unmöglich, diese Transportfahrten mit eigenen Mitarbeitenden durchzuführen», wissen Claudia Fichtner, Geschäftsführerin von Curaviva Thurgau, und Hansjörg Steffen, Samariterverband Thurgau Marketing. Deshalb setzte sich Curaviva Thurgau als Verband der Alters- und Pflegeinstitutionen im Thurgau frühzeitig mit dem kantonalen Samariterverband zusammen. «Daraus entstand eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit», wie beide nach mehr als acht Monaten Praxiserfahrung festhalten.

Claudia Fichtner, Geschäftsführerin Curaviva Thurgau. Bild: PD

Die Institutionen werden drei bis fünf Mal pro Woche angefahren. «Die Samariterinnen und Samariter bewirken damit einen Riesennutzen», sagt Claudia Fichtner.

«Sie sind sehr zuverlässig und unglaublich schnell – das ist das Allerwichtigste.»

Sie wisse zwar nicht in Zahlen, wie viele Positive dadurch entdeckt worden seien. «Aber ich weiss, wie wichtig es ist, dass die Samariterinnen und Samariter weiterhin für uns fahren.» Und das tun sie.

Koordinatorin an Covid-19 erkrankt

Tanýa Bauer, Samariterverband Thurgau. Bild: PD

Koordiniert werden die Fahrerinnen und Fahrer von Tanýa Bauer. Die Sekretariatsmitarbeiterin des Samariterverbands Thurgau stellt auch die Touren zusammen. «In welcher Reihenfolge die Heime angefahren werden, ist aber den Fahrern überlassen», sagt Tanýa Bauer. Und wiederholt, was schon Claudia Fichtner betonte:

«Wichtig ist, dass innert nützlicher Frist sämtliche Tests im Labor in Tägerwilen ankommen.»

Die Testergebnisse erhalten die Institutionen auf elektronischem Weg.

Tanýa Bauer erfüllt die Aufgabe als Koordinatorin mit viel Herzblut. Und das mehr denn je. Nicht nur, weil sie laufend neue Anfragen erhält. Sondern auch, weil sie im Juni dieses Jahres selber schwer an Covid-19 erkrankt ist und die Gefährlichkeit dieses Virus am eigenen Leib erfahren hat. Noch immer hat sie mit Beschwerden zu kämpfen. Doch wie kam es dazu? Zum eigenen Erstaunen wurde sie trotz aller Schutzmassnahmen angesteckt. Erfahren hat sie es erst durch einen Zufall. «Ich suchte wegen Rückenschmerzen den Hausarzt auf», sagt sie.

«Ich hatte keinerlei typische Symptome. Als der Arzt routinemässig den Test gemacht hatte, kam der Schock: positiv!»

Dass sie so schwer an Covid-19 erkranken würde, hätte sie nie geglaubt. «Ich habe die Kraft völlig verloren, konnte nicht mehr selbstständig aufstehen und haben während fünf Tagen nichts mehr gegessen und nur unter Zwang getrunken.» Während zweier Monate war sie vollständig krankgeschrieben, weitere zweieinhalb Monate zu 50 Prozent. Sie ist noch immer nicht zu 100 Prozent fit. «Bei zwei Treppen ist mir heute noch eine zu viel», sagt sie nachdenklich. «Es ist ein langer Weg zurück.»

Personal wird regelmässig getestet

Dass es immer noch so viele Tests braucht, liegt liegt vor allem an den Impfdurchbrüchen, sagt Claudia Fichtner. Von Januar bis März seien alle Bewohnerinnen und Bewohner geimpft worden, die das wünschten. Nun stehe die Auffrischungsimpfung an. Getestet werden sie deshalb meist nur bei Ausbrüchen. Dies im Gegensatz zum Personal. Dieses muss sich je nach Arbeitseinsatz jede Woche einem oder mehreren Tests unterziehen – auch wenn sie geimpft sind. Dies zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner. Denn Covid-19 entsteht nicht in Alters- und Pflegeheimen, sondern wird von aussen nach innen getragen. Die «Schwachstellen» sind somit die Mitarbeitenden sowie die Besucherinnen und Besucher.

Impfen in Alters- und Pflegeheimen untersucht

Wie aus einer Untersuchung des Impfarztes und Studienleiters Hans Groth hervorgeht, wurden in den 51 Thurgauer Alters- und Pflegeheimen in der Zeitspanne von März 2020 bis Mai 2021 gesamthaft 1107 Covid-19-Infektionen gemeldet. Insgesamt verstarben 237 der 639 Covid-19-positiven Bewohnerinnen und Bewohner (37,1 Prozent) und eine Mitarbeiterin. Diese Todesfälle konzentrieren sich auf 24 von 30 befragten Heimen. «Auffällig ist, dass die höhere Sterblichkeit im Rahmen der zweiten Welle fast ausschliesslich die Bewohnergruppe der über 80-Jährigen betraf.» Hier sei festzuhalten, dass es sich laut Aussagen der Heimleitungen dabei keineswegs um hochmorbide Personen handelt. Das bestätigt auch die Thurgauer Curaviva-Präsidentin Marlene Schadegg.

Überwiegende Mehrheit ist geimpft

Zum Zeitpunkt der Studie waren 81,7 Prozent der befragten Bewohnerinnen und Bewohner zweimal geimpft; mittlerweile sind es zirka 90 Prozent. Bei den Mitarbeitenden waren 52,9 Prozent geimpft; inzwischen sind es zirka 70 bis 80 Prozent. Den Vorwurf, das Personal lasse sich nur widerwillig impfen, lässt Marlene Schadegg nicht gelten. «Warum darf das Personal nicht ein Abbild der Gesellschaft sein?», stellte sie unlängst bei der Studienpräsentation fragend in den Raum, und fügte hinzu: «Fakt ist – die Impfung hat sehr viel genützt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen