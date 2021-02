Coronapandemie Wirtepaar ist enttäuscht: «Die Härtefallentschädigung im Kanton Thurgau ist ein Witz» «Es reicht!» Fabian Hartmann und Claudia Turisser vom Gasthaus Engel in Sirnach machen ihrem Ärger über die Bürokratie des Kantons Luft. «Mittlerweile sind die Informationen betreffend Covid-19 das Papier nicht mehr wert», kritisieren sie in einem Brief an Gastro Thurgau. Laut dem Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, Daniel Wessner, erfolgen nächste Woche die ersten Härtefallzahlungen. Hans Suter 13.02.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie ärgern sich, geben aber nicht auf: das Wirtepaar Claudia Turisser und Fabian Hartmann vom Gasthaus Engel in Sirnach. Bild: Hans Suter

Der Unmut der beiden erfahrenen Wirtsleute richtet sich gleichermassen an den Kanton als auch an die Wirteverbände. «Wir fragen uns langsam, warum wir in so vielen verschiedenen Verbänden Mitglied sind. Jeder Verband köchelt sein eigenes Süppchen», äussern sie ihren Unmut.

«Ein richtig koordiniertes Zusammenarbeiten sehen wir als Mitglied mehrerer Verbände nicht.»

Ausser bei der Kurzarbeitsentschädigung für die Mitarbeitenden müsse jeder selbst schauen, wo er bleibe. «Wir sehen hier Gastro Suisse in der Verantwortung, endlich alle Verbände an einen Tisch zu bringen.»

«Jeden Monat verlieren wir Geld»

Nicht weniger deutlich gehen Fabian Hartmann und Claudia Turisser mit dem Kanton ins Gericht. «Die Härtefallentschädigung im Kanton Thurgau ist ein Witz», kritisieren sie.

«Wo soll bei einem Darlehen für betroffene Betriebe die Hilfe sein?»

Schon das Bürokratiemonster, um die geforderten Bedingungen zu erfüllen, sei geradezu lächerlich. «Jeden Monat verlieren wir Geld, weil wir keinem Mitarbeiter kündigen, weil Sozialleistungen anfallen und Fixkosten weiterlaufen. Wer ersetzt dieses Geld?» Eine Lösung in der Not sähen sie in der Idee der A-fonds-perdu-Beiträge des Bundes. «Das würde wirklich helfen und die Einbussen etwas ausgleichen.» Die im Kanton Thurgau beschlossene Härtefallentschädigung mit Umwandlung auf A-fonds-perdu-Beiträge sei dagegen reine Augenwischerei.

Höchstens 75 Prozent des Darlehens werden erlassen Im Kanton Thurgau hat man sich anstelle von A-fonds-perdu-Beiträgen für das Gewähren von Darlehen entschieden. «In einer ersten Phase werden die Entschädigungen ausschliesslich in Form von nachrangigen und zinslosen Darlehen ausbezahlt», erklärt Wessner das System. Die Personalkosten würden weiterhin durch Kurzarbeitsentschädigung abgegolten. Von der Höhe her belaufen sich die Darlehen auf maximal 25 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes von 2018 und 2019 und sind zinslos auf zehn Jahre befristet. Ab dem 1. Juli 2021 erhalten Kreditnehmende die Möglichkeit, ein Gesuch auf Umwandlung der Darlehen in nicht rückzahlbare Beiträge bis zu maximal 75 Prozent der Darlehenssumme einzureichen. «Die Antragsstellenden haben dabei nachzuweisen, dass sich ihre wirtschaftliche Situation nicht oder zumindest nicht genug verbessert hat, um in der Lage zu sein, das Darlehen vollständig zurückzuzahlen», sagt Wessner. Zugleich hebt er hervor: «Der Kanton Thurgau kennt in seinem Härtefallprogramm keine Branchenbeschränkung wie die meisten anderen Kantone.» Das ermögliche grundsätzlich Unternehmen aller Branchen, ein Gesuch einzureichen, wenn sie die Härtefallkriterien erfüllen. (has)

Hoffnung auf Einsicht

Selbst hätten sie nichts unversucht gelassen, um über die Runden zu kommen. Sie hätten das ganze Jahr 2020 über «richtig Gas gegeben», Take-away angeboten und bis zur Sperrstunde um 19 Uhr Essen zubereitet. «Wir haben alles getan, um trotz der Einschränkungen liquid zu bleiben. Das haben wir dank grösstem Einsatz, Kreativität und anderen Anpassungen bis jetzt geschafft», sagen die beiden Wirtsleute. Ihr Gasthaus stehe finanziell nicht am Abgrund. Dennoch verlören auch sie jeden Monat viel Geld, weil sie nicht öffnen dürfen.

«Dieses Geld muss einfach und unbürokratisch vom Bund oder Kanton ersetzt werden.»

Dabei gehe es nicht um Gewinn, sondern ausschliesslich um die Deckung der Unkosten, die durch den Shutdown anfallen und nicht durch Umsatz gedeckt werden können. «Dass dies im Thurgau nicht möglich zu sein scheint, stimmt uns traurig und nachdenklich, auch im Hinblick auf die vielen anderen betroffenen Betriebe.» Sie hoffen aber immer noch auf ein Umdenken beim Kanton. «Das jetzige System bietet keine Planungssicherheit», bemängeln sie als Hauptproblem.

«Für einen Antragsteller, der jetzt ein Darlehen erhält, aber erst im Sommer erfährt, wie viel er davon später zurückzahlen muss, ist das Risiko schlicht zu hoch.»

Wer nicht wisse, wann und mit welchen Einschränkungen er sein Restaurant in Zukunft geöffnet haben dürfe, der könne keine vernünftige Planung machen. Fabian Hartmann und Claudia Turisser jedenfalls beantragen keine Härtefallentschädigung – «schon wegen des Bürokratiemonsters». Sie wirten seit zwölf Jahren im «Engel» in Sirnach und konnten in guten Zeiten etwas zur Seite legen. Für sie zahlt sich das nun im wahrsten Sinn des Wortes aus: «Wir leben seit Weihnachten vom Ersparten.»

Wenig Hoffnung auf baldige Besserung für die Restaurants

Ruedi Bartel, Wirt und Präsident von Gastro Thurgau Bild: PD

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau und selbst langjähriger Wirt, hat Verständnis für den Unmut unter den Wirtsleuten. «Seit dem 22. Dezember sind die Restaurants geschlossen. Vielen Wirten ging es aber schon vorher nicht gut», verdeutlicht er und erinnert an den ersten Shutdown im Frühjahr 2020, an die Platzbeschränkung, die Sperrstunde ab 19 Uhr statt Abendgeschäft und allgemein an den tiefgreifenden Strukturwandel in der Gastronomie durch das veränderte Konsumentenverhalten. «Diese Einschränkungen wirken sich massiv auf den Umsatz aus.» Dass es bald besser wird, glaubt Bartel nicht. Er bezweifelt, dass die Restaurants am 1. März wieder wie gewohnt öffnen dürfen. Umso wichtiger seien Hilfestellungen. «Wir hätten lieber A-fonds-perdu-Beiträge gesehen, sind damit aber nicht durchgekommen», bedauert Ruedi Bartel. «Zinslose Darlehen reichen in dieser Situation nicht mehr aus.»

Erstaunlich wenig Gesuche aus der Gastronomie

Seit 1. Februar können beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Härtefallentschädigungen beantragt werden. Dieser Vorgang erfolgt ausschliesslich online. Laut Amtsleiter Daniel Wessner wurden bis zum 11. Februar gesamthaft 573 Anträge eingereicht, deutlich weniger als erwartet. Die Gesuche stammen etwa zur Hälfte aus der Gastronomie, der Rest schwergewichtig aus dem Detailhandel und der Eventbranche. «Bisher haben 24 Prozent aller Gastro-Thurgau-Mitglieder ein Gesuch gestellt», sagt Daniel Wessner. Dass diese Zahl angesichts der Not nicht grösser ist, erstaunt Gastro-Thurgau-Präsident Ruedi Bartel nicht: «Es ist sehr umständlich, ohne Treuhänder geht das fast nicht.» Ausserdem könne er sich gut vorstellen, dass viele Betriebe die Bedingung nicht erfüllen und deshalb gar nicht erst ein Gesuch einreichen. Auf die Frage, ob das im einen oder anderen Fall an der kreativen Buchhaltung liegen könnte, sagt Bartel diplomatisch: «Die Ehrlichen sind jetzt auf der besseren Seite. Die schwarzen Schafe haben das Nachsehen.»

Viele Gesuche unvollständig und weiterer Prüfung bedürftig

Daniel Wessner, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau Bild: Reto Martin

Bis Mittwochabend wurden beim AWA neun Gesuche durch die Spezialisten abschliessend geprüft und dem Expertenrat für die finale Entscheidung weitergeleitet. Dieser traf sich am Donnerstag. Die ersten Härtefallauszahlungen erfolgen laut Wessner Mitte Februar. «Die besagten neun Anträge entsprechen einer Darlehenssumme von zirka einer Million Franken.» Davon würden insbesondere Gastronomiebetriebe profitieren:

«Die Mehrheit der Auszahlungen erfolgt an Unternehmen aus dem Gastrobereich.»

Wessner gibt dennoch zu bedenken: «Viele Gesuche, insbesondere aus der Gastronomie, sind unvollständig oder enthalten Angaben, die weiter überprüft werden müssen. Dadurch verzögert sich der Prozess.»

Der Erhalt von Härtefallentschädigung bedingt, dass das Unternehmen vor der Coronapandemie gesund war. Wie viele der hilfesuchenden Gastwirtschaftsbetriebe sind es tatsächlich? «Gegenwärtig befinden sich 168 Gesuche in der Prüfung durch die externen Wirtschafts- und Finanzexperten, unter anderem bezüglich ihrer Überlebensfähigkeit. Wir können noch keine Aussage machen, wie viele der gesuchstellenden Gastwirtschaftsbetriebe als grundsätzlich ‹gesund› beurteilt werden», sagt Wessner. Damit es nicht zu Verzögerungen kommt, appelliert Wessner an die Antragsteller, die Gesuche vollständig und wahrheitsgetreu einzureichen. «Die Angaben werden anhand von Steuer- und Sozialversicherungsdaten überprüft.»

Konzept politisch breit abgestützt

Bezüglich der Kritik aus der Gastrobranche erinnert Wessner daran, dass das Thurgauer Härtefallprogramm sowohl vom Gewerbeverband als auch von der Covid-19-Kommission des Grossen Rates ohne Gegenstimme gutgeheissen worden sei. Dank dem Zwei-Phasen-Konzept würden vermehrt Gesuche von Unternehmerinnen und Unternehmern eingereicht, deren Betriebe tatsächlich zu den Härtefällen zählen und die gewillt seien, sich weiter für ihr Unternehmen einzusetzen. «Wenn zahlreiche Unternehmen einfach versuchen, A-fonds-perdu-Beiträge zu erhalten, würde die Bearbeitung aller Gesuche bedeutend länger dauern», gibt Wessner zu bedenken. «Dadurch würde sich die Unterstützung berechtigter und notleidender Betriebe verzögern.»