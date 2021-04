Heime Wenn Coronatests plötzlich das System testen: Gratwanderung zwischen Diagnostik und Finanzen im Thurgau Wer in einem Pflegeheim einen Zimmerbesuch machen will, muss sich einem Nasen-Rachen-Abstrich unterziehen. Die Frauenfelderin Eveline Buff schlägt vor, regelmässige Besucherinnen und Besucher den angenehmeren Pooling-Tests des Personals anzuschliessen. Doch da gibt es ein Problem bei der Kostenübernahme. Hans Suter 14.04.2021, 05.00 Uhr

Der Antigen-Selbsttest wie jener von Roche sind in Pflegeheimen nicht zugelassen. Bild: Gaetan Bally/Key

«Kurz war die Freude, als der neue nasale Schnelltest von Roche auf den Markt kam. Ich habe sogleich zwei Packungen erworben und hoffte, damit die sehr unangenehmen Nasenabstriche zu umgehen», sagt Eveline Buff. Die pensionierte Veterinärmedizinerin und langjährige ehemalige Frauenfelder Gemeinderätin besucht zweimal wöchentlich ihre Mutter in ihrem Zimmer in einer örtlichen Pflegeinstitution. Wie viele andere sah sie in dem neuen und einfach zu handhabenden Schnelltest einen Lichtblick, sich «einfach und zumutbar» zu testen.