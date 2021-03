Coronapandemie Was ist eigentlich genau passiert? Der Einfluss von Corona auf die Volksschule wird untersucht Die Pädagogische Hochschule Thurgau wird in den nächsten Jahren erforschen, wie die Volksschule während des Corona-Shutdowns mit dieser aussergewöhnlichen Situation umging. Der Regierungsrat und die Bildungspartner erhoffen sich daraus wertvolle Erkenntnisse für die Schulentwicklung. Christof Lampart 08.03.2021, 05.10 Uhr

Klare Ansage auf sympathische Weise in Lommis: Wer ins Schulhaus will, muss sich zuerst die Hände waschen. Bild: PD

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts an den Schulen in der Schweiz und die Verlagerung des Unterrichts ins private Umfeld war für alle historisch einmalig. Das Forschungsprojekt «Schule findet statt – trotz Corona» der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) erhebt Aktivitäten, Produkte und Erfahrungen von verschiedenen Beteiligten in der Volksschule des Kantons Thurgau während des Lockdowns im Frühjahr 2020. Bis Ende 2023 sollen die Resultate in Buchform veröffentlicht werden.

Regierungsrat und Bildungspartner erhoffen sich von der wissenschaftlichen Beschreibung des Schulsystems im Ausnahmezustand wertvolle Erkenntnisse für die Schulentwicklung. Der Thurgau unterstützt das Forschungsvorhaben mit 200'000 Franken aus dem Lotteriefonds. In ähnlichem Umfang werden institutionelle Eigenmittel der PHTG beansprucht.

Sechs Wissenschafter und interessierte Studenten

Damian Miller, Mitinitiant der Forschungsarbeit «Schule findet statt – trotz Corona». Bild: Reto Martin

Initiatoren von «Schule findet statt – trotz Corona» sind die an der PHTG lehrenden Damian Miller und Ulrich Halbheer. Ihnen war bewusst, dass die urplötzliche Aussetzung des Präsenzunterrichtes an den Schulen nicht unerforscht bleiben soll: «In der Geschichte der Volksschule war die schweizweite Aussetzung des Unterrichts vor Ort ein Novum besonderer Qualität.» Denn:

«Der Unterricht wurde so in die Herkunftsfamilie ausgelagert. Also gerade an den Ort, an dem die Gesetzgeber die schulische Bildung auf keinen Fall belassen wollten.»

Mit Halbheer und Miller (Projektverantwortliche), Evamaria Zettl (Deutsch Fachdidaktik), Susanne Kiebler (Bildnerisches Gestalten), Frauke Dammert (Historikerin und Museumsleiterin) und Jürgen Oelkers (Beratung) sind sechs Wissenschafter in Teilzeit ins Forschungsprojekt involviert. Studierende werden ihre Bachelor- oder Masterarbeiten über das Projekt verfassen, womit eine Win-win-Situation entsteht. Der Nachwuchs erhält ein spannendes Betätigungsfeld, die Forscher Hilfe bei der Auswertung der immensen Datenmenge. Um «blinde Flecken» bei der Analyse der Quellen und Daten auszuschliessen, wird im Vieraugenprinzip gearbeitet.

Auch Hauswarte im Fokus der Untersuchung

Beispiel Lommis: Dank Pragmatismus und handwerklichem Geschick ist diese unkonventionelle Handwaschstelle entstanden. Bild: PD

Zentral für die Forschenden ist die Frage, wie alle Beteiligten der Volksschule des Kantons Thurgau mit dieser Shutdownsituation umgingen. Was taten sie und auf welche Weise taten sie es? Welche Erfahrungen machten sie?

Soll ein Bildungswesen funktionieren, braucht es viele, die ihren «Job» machen. Deshalb kommen nicht «nur» Lehrer, Schulleitungen, Schülerinnen und Schüler und Eltern in den «Genuss», Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung zu sein, sondern auch beispielsweise Hauswarte. Für Damian Miller eine Selbstverständlichkeit:

«Gute Hauswartungen sind ein Segen für ein Schulhaus.»

In Zusammenhang mit dem Projekt schildert sie folgende Begebenheit: Von einem Lehrer in einem Landschulhaus wisse sie, dass er während des Shutdowns aus verschiedenen Gründen die Mittelstüfeler einmal am Tag persönlich sehen und sprechen wollte. Er habe seine Idee mit dem Hauswart besprochen. Dieser konstruierte über Nacht eine coronasichere Begegnungszone im Aussenbereich des Schulhauses mit Dokumentenübergabeschublade mit Brettern, Plexiglas, Absperrbändern, Bodenmarkierungen und anderem mehr. Andere zimmerten Briefkästen, Dokumentenboxen, Händewaschstationen oder entwickelten ein ausgefeiltes Desinfektionsschleusensystem. «Bei den Shutdownproblemen entstanden viele kreative Lösungen in einem lokalen Umfeld», freut sich Miller.

Diese «Vielfältigkeit» soll nun erforscht werden – auch mit Hilfe des Schulmuseums Mühlebach in Amriswil. Denn dieses lancierte im Lockdown den Wettbewerb «#ZUHAUSEMACHTSCHULE», bei dem über 700 Bild- und Textdokumente zusammenkamen. Miller ist überzeugt:

«Es wäre ein Jammer, würde man diese nicht zeitnah auswerten.»

Auch sollen (inter)nationale Erkenntnisse über den schulischen Shutdown einfliessen. «Sie werden in unserem Projekt nach anderen Gesichtspunkten ausgewertet und die Ergebnisse zusammengeführt, was dann ein aufschlussreiches Gesamtbild ergibt», sagt MiIler.

Mit Pleiten, Pech und Pannen ist immer zu rechnen

Wenn er auf das erste Coronajahr zurückblickt, zeigt sich Damian Miller alles in allem «positiv überrascht» darüber, wie schnell bis jetzt das Volksschulwesen reagiert und passende Lösungen gefunden hat. «Ich hatte E-Mail-Kontakt zu einer Universität im Gebiet von Wuhan in China und konnte mir ausrechnen, was kommen würde», sagt er.

«Aber das tatsächliche Ausmass der Pandemiemassnahmen war schon überraschend.»

Natürlich seien nicht alle Problemlösungen optimal erfolgt. Wie überall im Leben gebe es Menschen, die sämtliche Erwartungen überträfen, während es anderen weniger gut gelinge. «Aber mit Pleiten, Pech und Pannen ist im Normalbetrieb und besonders im Ausnahmezustand nun mal immer zu rechnen.»