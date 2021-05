Coronapandemie Viel Arbeit beim Auszählen: Spitex Matzingen/Stettfurt/Thundorf hatte ganze 237 Rückmeldungen zur schriftlich durchgeführten Jahresversammlung Die regionale Spitexorganisation überstand das Pandemiejahr 2020 nicht nur finanziell gut. Der Präsident lobt den enormen Einsatz seiner Mitarbeitenden im Kampf gegen Covid-19. 03.05.2021, 16.50 Uhr

Präsident Matthias Näpflin und Aktuarin Beatrice Koch bei der Arbeit. Bild: PD

(red) 237 der 700 Mitglieder nahmen an der pandemiebedingt schriftlich durchgeführten Abstimmung teil. Anlass war die Jahresversammlung der Spitex Matzingen/Stettfurt/Thurndorf. Präsident Matthias Näpflin und Aktuarin Beatrice Koch hatten beim Zählen der Stimmzettel im Beisein von Geschäftsleiterin Jeannette Strebel also alle Hände voll zu tun. Viele Abstimmungsformulare seien mit einem handschriftlichen Dank an den Vorstand und das gesamte Mitarbeiterteam ergänzt worden.