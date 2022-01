Ominkron: Kaum Personalausfälle bei Stadt Frauenfeld

Coronapandemie «Sind gerüstet, falls sich Situation zuspitzen sollte»: Auswirkungen von Omikron auf das Personal der Stadt Frauenfeld In der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe ist die Lage noch nicht besorgniserregend. Dienstleistungen temporär zu reduzieren oder einzustellen, ist kein Thema. Dank Notfallplänen sei man gerüstet, sagt Bettina Beck als Stabschefin der städtischen Covid-19-Taskforce. Im Alterszentrum Park hat man die Personalbesetzung präventiv leicht reduziert. Mathias Frei Jetzt kommentieren 10.01.2022, 16.40 Uhr

Systemrelevante Bereiche bei der Stadt Frauenfeld: Alterszentrum Park, Soziale Dienste, Stadtbus und Thurplus. Bilder: Andrea Stalder/Reto Martin

Fast heile Welt: Während andernorts Tramlinien eingestellt werden müssen und Restaurants schliessen, ist die Stadt Frauenfeld aktuell noch von grösseren Auswirkungen der Covid-19-Variante Omikron verschont. Weil die neue Mutation ansteckender ist als beispielsweise Delta, führt das zu mehr Quarantänen und Isolationen, was in personellen Engpässen resultiert. Die Frauenfelder Stadtverwaltung und ihre Betriebe – insgesamt rund 700 Mitarbeitende – führe keine Überblickzahlen zu pandemiebedingten Ausfällen betreffend Quarantäne oder Isolation, sagt Bettina Beck. Die Stadtschreiberin ist Stabschefin der Taskforce Covid-19. Krankheitsfälle gebe es selbstverständlich. Sie befürchtet aber:

Bettina Beck, Stadtschreiberin und Stabschefin der städtischen Taskforce Covid-19. Bild: Reto Martin

«Es wird sicher noch zunehmen.»

Bislang sei die Stadt, was die Personalsituation anbelangt, verhältnismässig gut durch die Pandemie gekommen, stellt Beck fest. Notfallszenarien betreffend personellen Engpässen seien bereits zu Pandemiebeginn im März 2020 erstellt worden. Zum Einsatz sei aktuell noch kein Notfallplan gekommen, sagt Beck. «Wir sind gerüstet, falls sich die Situation zuspitzen sollte.» In einzelnen Bereichen, etwa in der Pflege, gebe es auch die Möglichkeit, extern Temporärpersonal anzustellen.

Schutzmassnahmen haben höchste Priorität

In allen Bereichen der Stadtverwaltung, im Alterszentrum Park (AZP) und bei Thurplus würden seit März 2020 Schutzmassnahmen umgesetzt, seien dies Maskenpflicht oder auch Hygiene- und Abstandsregeln. In systemrelevanten Bereichen wie dem AZP, Thurplus, den Sozialen Diensten, dem Werkhof, dem Informatikdienst, den Einwohnerdiensten oder auch dem Stadtbusbetrieb hätten diese Massnahmen höchste Priorität.

Stadtrat tagt momentan noch physisch In vielen Bereichen der Stadtverwaltung ist Homeoffice und Teamsplitting angesagt. Zweiteres ist beim Stadtrat schwerlich möglich. Videokonferenzen wären zwar grundsätzlich möglich. Bettina Beck sagt: «Momentan tagt der Stadtrat noch physisch.» Daran wolle man nach Möglichkeit festhalten. Auf Stufe Amtsleitung gebe es aber die dringliche Empfehlung, Sitzungen digital abzuhalten. Aus ihrer persönlichen Warte seien Videokonferenzen eher anstrengender als physische Sitzungen, sagt Beck. Es fehle der informelle Austausch zwischen Tür und Angel. Gleichwohl seien die digitalen Möglichkeiten äusserst wertvoll, nicht zuletzt in der aktuellen Situation. (ma)

Ein geeignetes Mittel sei das Teamsplitting. Das heisst: Die eine Hälfte eines Bereichs arbeitet im Homeoffice, die andere Hälfte im Büro. Auch Homeoffice sei ein Teil der Schutzmassnahmen und werde, wo möglich, auch sehr rege genutzt. Bei der städtischen IT-Infrastruktur seien dafür in den vergangenen knapp zwei Jahren auch grosse Anstrengungen unternommen worden. Und nicht zuletzt gebe es für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und von Thurplus seit vergangenem Juni regelmässige betriebliche Testungen. Beck sagt:

«Das AZP testet sein Personal bereits seit Februar 2021 und gehört damit zu den Treibern der betrieblichen Testungen im Kanton.»

Versorgung im AZP immer gewährleistet

Bernhard Liepelt, Zentrumsleiter Alterszentrum Park. Bild: Andrea Stalder

In der Pflege präsentierten sich schon seit Pandemiebeginn verschärfte Bedingungen – auch beim AZP in Frauenfeld. Wie Beck sagt, hat das AZP als einziger Betrieb der Stadt Frauenfeld die Schrauben etwas angezogen. So arbeite man, wo nötig, mittlerweile in einem personell leicht reduzierten Betrieb, um Ausfälle auffangen zu können respektive ihnen auch präventiv zu begegnen. AZP-Zentrumsleiter Bernhard Liepelt hält aber fest, die Versorgung sei auch in diesem Modus jederzeit gewährleistet. Er sagt:

«Wesentlich ist die grosse Flexibilität unseres Personals.»

Dahingehend spiele die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Pflegeangeboten im AZP eine grosse Rolle. Man helfe sich untereinander aus und könne so Engpässe besser überbrücken. Ebenfalls wichtig sei das Zusammenspiel von Pflege und Hotellerie in allen Häusern des AZP.

Betreffend Impfen sagt Beck: «Unsere Haltung ist, dass wir es sehr begrüssen, wenn sich die Mitarbeitenden impfen lassen.» Eine systematische Erhebung des Impfstatus der Angestellten gibt es aber nicht.

