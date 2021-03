Coronapandemie Regelmässige Massentests in Thurgauer Alters- und Pflegeheimen: So lief der erste Tag in Sulgen Als erster Kanton lanciert der Thurgau regelmässige Massentests in Institutionen wie Alters- und Pflegeheimen. Am Montag hat im Seniorenzentrum Sulgen der erste Testtag mit Kurierfahrt durch Samariter begonnen. Erstes Fazit: Alles hat beinahe reibungslos funktioniert und niemand von den Mitarbeitenden wurde positiv getestet. Hans Suter 08.03.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Co-Pflegeleiter Matthias Beier übergibt der Samariterin Susanne Henle die Coronatests des Personals. Sie wird diese in ein Labor in Tägerwilen bringen. Bild: Donato Caspari

Es ist Montagmorgen. Während die Turmuhr der katholischen Kirche Sulgen 9 Uhr schlägt, marschiert eine Frau mit einem geschlossenen grauen Kunststoffbehälter in der linken Hand zielstrebig zum Eingang des Seniorenzentrums Sulgen. Der neunte Schlag noch nachklingend, steht sie bei strahlendem Sonnenschein pünktlich vor der verschlossenen Tür.

Die automatische Glasschiebetür geht Sekunden später auf – die Frau wird erwartet. Als Premiere sozusagen. Bei der Frau handelt es sich um Susanne Henle. Sie ist Mitglied des Samaritervereins Altnau und gehört zu jenem Corps freiwilliger Fahrerinnen und Fahrern, die fortan von Montag bis Freitag im Seniorenzentrum Sulgen und weiteren Institutionen im Kanton Thurgau Sars-CoV-2-Tests abholen und in das Analyselabor Swiss Analysis nach Tägerwilen bringen.

Der Grund für diese Strategie liegt in der Erkenntnis, dass die rasche Diagnose entscheidend ist: Infizierte Personen müssen so schnell wie möglich identifiziert und isoliert werden. Zusammen mit Impfungen und dem strikten Befolgen aller Coronamassnahmen soll der Pandemie dadurch endlich Einhalt geboten werden.

Kanton unterstützt regelmässige Coronatests

Mit diesem Ziel vor Augen hat der Kanton zusammen mit Curaviva Thurgau, dem Verband der Alters- und Pflegeinstitutionen im Thurgau, ein Konzept mit regelmässigen Massentests in Institutionen wie Alters- und Pflegeheimen erarbeitet. Zudem hat der Regierungsrat beschlossen, dass die Kosten für das Testkit und die Laboranalyse vom Kanton getragen werden.

Die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer von Samaritervereinen erhalten eine Fahrtentschädigung, die von den Institutionen bezahlt wird. Auch der interne administrative Aufwand geht zumindest vorderhand zu Lasten der Heime.

Matthias Beier, Co-Leiter Pflege im Seniorenzentrum Sulgen. Bild: Donato Caspari

Matthias Beier, Co-Leiter Pflege im Seniorenzentrum Sulgen, nimmt Susanne Henle in Empfang. Er kennt sie noch nicht. In seinen Händen hält er ein Behältnis mit mehreren Dutzend Coronatests bereit, die zur Analyse ins Labor gebracht werden müssen. Vom System her handelt es sich beim verwendeten Test um eine Rachenspülflüssigkeit für die CoV-2-PCR-Diagnostik. Matthias Beier sagt:

«Dieser Gurgeltest ist einfach in der Anwendung und eignet sich daher sehr gut als Selbsttest.»

In der Praxis sieht das so aus: Alle Mitarbeitenden erhalten ab sofort jede Woche ein Kit mit Barcode. Darin befindet sich eine Rachenspülflüssigkeit, die man nach dem Gurgeln in ein Röhrchen gibt. Jeweils am ersten Arbeitstag nach dienstfreien Tagen müssen die Mitarbeitenden den Test mitbringen und abgeben.

Stunden später ist er im Labor; das Ergebnis liegt noch am selben Tag vor. Pro Woche werden in Sulgen künftig 90 bis 100 Tests analysiert. Dies geschieht zur Steigerung der Effizienz im Poolsystem: Vier Proben werden gemischt und gemeinsam analysiert. Erst wenn eine Poolprobe positiv ausfällt, werden alle vier Probanden einzeln analysiert.

Dem Virus den Zugang versperren

Hans Peter Rüttener, Leiter Seniorenzentrum Sulgen. Bild: Donato Caspari

Covid-19 entsteht nicht in Alters- und Pflegeheimen, sondern wird von aussen nach innen getragen. Die Schwachstellen sind somit die Mitarbeitenden und die Besucherinnen und Besucher. «Wir setzen zurzeit ausschliesslich auf das regelmässige Testen von Mitarbeitenden und Personen, die regelmässig im Haus sind», sagt Matthias Beier. Dies nicht zuletzt, weil dies die einfachste Art darstellt, dem Virus den Zugang zu versperren.

Für Besucherinnen und Besucher gelten sehr strenge Regeln, deren Einhaltung von Heimleiter Hans Peter Rüttener immer wieder auch selber überwacht wird. Freundlich, aber bestimmt weist er Besucher auf die Einhaltung hin. «Es ist sehr wichtig, dass sich alle an die Regeln halten.» Das betont auch Matthias Beier:

«Impfen, Testen, Einhalten der Regeln: Das ist quasi unsere neue heilige Dreifaltigkeit.»

Die erste Übergabe der Tests hat einwandfrei geklappt. Matthias Beier und Hans Peter Rüttener können sich nach wenigen Minuten wieder ihren Tagesaufgaben zuwenden. Derweil geht für Susanne Henle die Fahrt weiter nach Eschlikon und danach auf direktem Weg ins Labor nach Tägerwilen.

Die Turmuhr der katholischen Kirche Sulgen schlägt halb fünf. Soeben sind die Resultate aus dem Labor eingetroffen: Alle Tests sind negativ. Damit endet der erste Tag mit den Massentests in Sulgen für alle Beteiligen rundum positiv.