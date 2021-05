Coronapandemie Noch keine Impfungen in Amriswil: Es bleibt weiter unklar, ob und wie das auslaufende Impfschiff ersetzt wird Braucht der Kanton Thurgau ein drittes Impfzentrum? Ab 22. Mai steht die «MS Thurgau» nicht mehr als Impfschiff zur Verfügung und kehrt in die reguläre Bodensee-Schifffahrt zurück. Einiges deutet darauf hin, dass Amriswil ein Impfzentrum erhält. Die Baubewilligung liegt vor. Für Dienstag werden nähere Informationen in Aussicht gestellt. Hans Suter 18.05.2021, 05.30 Uhr

Im Impfzentrum Weinfelder sind aktuell sechs der 14 Impfstrassen in Betrieb, ab 24. Mai werden es acht sein. Bild: Kevin Roth

Es war ein unscheinbares Ereignis, hat aber konkrete Folgen: Wer sich am Dienstag, 11. Mai, auf der Impfplattform «ImpfMi» für einen Impftermin anmelden wollte, bekam drei Impfzentren zur Auswahl angeboten: Frauenfeld, Weinfelden – und Amriswil. Dabei gibt es in Amriswil gar kein Impfzentrum.

Hälfte bis Sommerferien geimpft Anfang März äusserte man sich im Amt für Gesundheit zuversichtlich, dass bis zu den Sommerferien mehr als die Hälfte der rund 280'000 Menschen umfassenden Thurgauer Bevölkerung geimpft werden kann. Per Stand Sonntagabend, 16. Mai, waren 115'385 Dosen verimpft: 75'187 Personen hatten die erste Dosis erhalten, 40'198 bereits die zweite. Um der Hälfte der Bevölkerung beide Impfdosen zu verabreichen, fehlen somit noch rund 165'000 Impfungen. Zeitlich bleiben acht Wochen bis zum Beginn der Sommerferien am 12. Juli. Somit müssten fast 3000 Impftermine pro Tag durchgeführt werden, um das Ziel noch zu erreichen. Rechnerisch fehlt dazu eine Kapazität von rund 400 Impfungen pro Tag. Das könnte Amriswil auffangen – vorausgesetzt, dass genügend Impfstoff verfügbar ist. Bis Ende Mai wird im Kanton Thurgau die Lieferung von 70'000 Dosen erwartet. (has)

«Zeitlich war Amriswil am Dienstag nur während zirka einer halben Stunde anklickbar», erklärt Thomas Walliser vom Informationsdienst des Kantons Thurgau den Sachverhalt auf Anfrage. Aktuell sei es nicht wählbar. Dass sich genau in diesen Minuten Impfwillige für einen Termin in Amriswil eingetragen haben, wäre also reiner Zufall. Doch es gab ihn: In jenem kurzen Zeitfenster trugen sich 35 Personen für einen Impftermin ein, «davon zehn, die sich nur in Amriswil angemeldet haben», wie Walliser auf Anfrage ausführt. «Wir meldeten diese Personen manuell zusätzlich in Weinfelden an. Sie erhalten dann an jenem Ort einen Termin, wo es früher möglich ist.» Unter Umständen also doch in Amriswil?

Versehentlich frei geschaltet

«Für das Anmeldeportal werden immer wieder Terminserien vorbereitet und bei Bedarf freigeschaltet», erklärt Walliser. «Da auch ein zusätzliches Impfzentrum in Amriswil zur Debatte steht, wurden dafür die Vorbereitungen getroffen, die Terminserie dann aber versehentlich für kurze Zeit frei geschaltet.» Wann das Impfzentrum Amriswil eröffnet wird, ist aber noch offen. «Die Baubewilligung würde vorliegen», bestätigt Walliser.

«Aber derzeit werden die zusätzlichen Kapazitäten nicht gebraucht, weil zu wenig Impfstoff vorhanden ist, um alle Impfzentren auszulasten.»

Weitere Impfzentren, beispielsweise in Kreuzlingen oder Arbon, seien vor diesem Hintergrund nicht geplant.



Mehr als 2600 Impfungen pro Tag möglich

Ab dem 22. Mai steht die «MS Thurgau» nicht mehr zur Verfügung als Impfschiff. Künftig läuft das Schiff wieder im Rahmen der regulären Bodensee-Schifffahrt aus. Dadurch geht eine Kapazität von 168 Impfungen pro Tag verloren. Das entspricht rund sechs Prozent der Gesamtkapazität im Thurgau. Bei voller Auslastung im Zwölf-Stunden-Betrieb können in Frauenfeld auf den vorhandenen vier Impfstrassen 576 Impfungen pro Tag durchgeführt werden, im mit 14 Impfstrassen viel grösseren Zentrum Weinfelden sind 2016 Impfungen pro Tag möglich.

Vom 2. Februar bis 22. Mai 2021 als Impfschiff eingesetzt:

die «MS Thurgau.» Bild: Donato Caspari

Wegen Impfstoffmangels kann die Kapazität derzeit aber nicht ausgeschöpft werden. Laut Thomas Walliser sind in Frauenfeld zwar alle vier Impfstrassen in Betrieb, in Weinfelden hingegen nur sechs – also nur knapp die Hälfte der Kapazität. Durch den Wegfall des Impfschiffs werden in Weinfelden am 24. Mai zwei weitere Impfstrassen eröffnet.

Es wird weiterhin die ganze Woche über geimpft, auch an Samstagen und Sonntagen. Das gilt auch für die Pfingsttage.