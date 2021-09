Die Situation in den Spitälern ist wegen Covid-19 weiterhin ernst. So sehr, dass sich die Ostschweizer Gesundheitsdirektorinnen und

-direktoren am Montagmorgen früh erneut in einer Videokonferenz beraten haben. Entscheidungen sollen aber erst nach der Bundesratssitzung vom Mittwoch gefällt werden.

Hans Suter 06.09.2021, 18.27 Uhr