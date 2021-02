Coronapandemie Nicht länger zuwarten: Thurgauer Regierung will den Aussenbereich der Restaurants bereits am 1.März öffnen Dem Thurgauer Regierungsrat geht der erste Öffnungsschritt des Bundesrats zu wenig weit. Um der Corona-Müdigkeit der Bevölkerung entgegenzuwirken und einen wichtigen Wirtschaftszweig mit Zulieferern zeitnah zu stärken, fordert er die Öffnung des Aussenbereichs von Restaurants, ausser Bars und Clubs, unter Einhaltung der Schutzkonzepte per 1. März statt 1. April. Hans Suter 21.02.2021, 14.11 Uhr

Die Thurgauer Regierung befürwortet die Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants bereits per 1. März statt 1. April Bild: Urs Jaudas

Diese Lockerung entsprächen der Öffnungsstrategie, da sowohl der Abstand als auch die Maskentragepflicht (bis zum Tisch) eingehalten werden können, heisst es in einer Medienmitteilung der Thurgauer Regierung . Per Anfang April – oder bei günstiger epidemiologischer Entwicklung schon Ende März – soll deshalb eine Öffnung der Innenbereiche erfolgen können.

Privat sollen mehr als fünf Personen erlaubt sein

Für private Veranstaltungen sollen im Innenbereich Treffen mit bis zu fünf Personen oder – falls sie aus lediglich zwei Haushalten stammen – auch mehr als fünf Personen erlaubt sein. Für sportliche und kulturelle Aktivitäten soll im Aussenbereich die Gruppengrösse von fünf auf 15 Personen angehoben werden. Unter Einhaltung der nötigen Schutzmassnahmen (kein Körperkontakt, Abstand, gegebenenfalls Maske) sollte dies in den Augen der Thurgauer Regierung möglich sein, insbesondere auch im Vergleich zu privaten Veranstaltungen im Freien, bei denen ebenfalls 15 Personen vorgesehen sind. Im Innenbereich sollen sportlichen Aktivitäten in kleinen Gruppen von fünf Personen und unter Einhaltung von Schutzkonzepten wieder erlaubt sein.

Altersgrenze auf 20 Jahre angehoben

Die Altersgrenze im Bereich Sport und Kultur soll von 18 auf 20 Jahre angehoben werden. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene seien durch die rund um den Coronavirus ergriffenen Massnahmen besonders stark eingeschränkt, vor allem durch die fehlenden sozialen Kontakte. Das wöchentliche Sporttraining oder kulturelle Aktivitäten würde dem entgegenwirken.

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau begrüsse die vom Bund vorgeschlagene Lockerung der Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zwar grundsätzlich, heisst es weiter in einer Medienmitteilung. Der erste Öffnungsschritt gehe ihm jedoch zu wenig weit. «Eine kontrollierte Öffnung aufgrund der gesunkenen Fallzahlen ist für den Regierungsrat nun erforderlich, um der Bevölkerung eine dringend benötigte positive Perspektive zu geben und die mittlerweile stark strapazierte Wirtschaft zu entlasten.»

Stufenweise Lockerungen zulassen

Die nun vorgeschlagene Öffnungsstrategie überzeuge den Regierungsrat des Kantons Thurgau insofern, als Lockerungen vor allem entlang der beiden Schutzmassnahmen Abstand und Maske vorgenommen würden. Es sind also zuerst Bereiche zu öffnen, bei denen der Abstand eingehalten und eine Maske getragen werden kann, gefolgt von Bereichen, in denen nur der Abstand eingehalten wird.» In einem letzten Schritt würden Bereiche geöffnet, in denen weder der Abstand eingehalten noch eine Maske getragen werden kann.

Definitiver Inhalt erst Mitte März einschätzbar

Der definitive Inhalt des zweiten Öffnungsschrittes wird aus der Sicht des Thurgauer Regierungsrats erst aufgrund der Lage in der zweiten Märzhälfte und der Erfahrungen der Lockerungsmassnahmen per Anfang März 2021 einschätzbar sein. Für weitere Lockerungen soll nicht primär auf die Anzahl neuer positiver Testresultate respektive die Inzidenz oder den Re-Wert (Inzidenz-Indikatoren) abgestellt werden, sondern verstärkt die Testanzahl und die Positivitätsrate sowie die Anzahl Hospitalisierungen und die IPS-Belegung herangezogen werden.

Aus der Sicht des Regierungsrats negiert die Öffnungsstrategie zudem den für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unabdingbaren Aspekt, dass die Öffnungsstrategie ganzheitlich sein müsse und die verschiedenen Sektoren (Bildung, Kultur, Sport, Freizeit, Restaurants usw.) nicht in Konkurrenz zueinander bringen soll.

Kantonale Massnahmen werden nicht verlängert

Im Kanton Thurgau gelten in Ergänzung zu den Bundesmassnahmen seit Dezember 2020 folgende zusätzliche Regelungen: An Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis (private Veranstaltungen) dürfen maximal fünf Personen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten teilnehmen; der Betrieb von Bordellen und Erotiksalons ist verboten. Der Thurgauer Regierungsrat wird diese beiden Massnahmen, die bis und mit 28. Februar 2021 gelten, nicht verlängern.