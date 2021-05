Covid-19: 85'000 Impfungen im Juli im Thurgau

Coronapandemie Jetzt geht es vorwärts: Urs Martin rechnet für Juni mit 85'000 Impfungen und für den Juli mit weiteren 83'000 Impfungen Bis Ende Juli soll die Hälfte der Thurgauer Bevölkerung vollständig geimpft sein. Das ist das Ziel des Thurgauer Gesundheitsdirektors Urs Martin, das er heute Mittwochmorgen an der Sitzung des Grossen Rats erneuert hat. Im Mai wird mit 56'000 Impfungen ein Rekord erreicht. Schon im Juni soll er deutlich getoppt werden. Hans Suter 26.05.2021, 10.11 Uhr

Das Impfzentrum Weinfelden wird in einer Woche auf die maximalen 14 Impfspuren hochgefahren. Bild: Laurent Gillieron/ Key

Regierungspräsident Walter Schönholzer Bild: Donato Caspari

«Wir alle warten mit Ungeduld auf die Entscheide des Bundesrats von heute Nachmittag. Und wir dürfen uns wohl auf weitere Lockerungsschritte freuen», sagte Regierungspräsident Walter Schönholzer am Mittwochmorgen zu Beginn der Sitzung des Thurgauer Grossen Rats in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Zugleich appellierte er an die Bevölkerung: «Wir dürfen jetzt aber nicht übermütig werden, wir müssen uns strikte an die Hygieneregeln halten. Zu schnell kann es wieder in die andere Richtung gehen.»