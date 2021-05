Coronapandemie: Covid-19 Impfquote im Thurgau tief

Coronapandemie Weil die Bevölkerung «gesünder» ist als in anderen Kantonen: Impfquote liegt im Thurgau unter dem Schweizer Durchschnitt Bis Sonntagabend wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 4'280'630 Coronaimpfungen durchgeführt. 1'504'464 Personen sind mittlerweile vollständig geimpft, was 17,4 Prozent der Bevölkerung entspricht. Im Kanton Thurgau sind dagegen erst 15,82 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, im Kanton St.Gallen sind es 16,7 Prozent. Hans Suter 26.05.2021, 05.20 Uhr

Diese Woche erhält der Kanton Thurgau eine Lieferung von 33'300 Dosen des Moderna-Impfstoff sowie 3900 Pfizer/Biontech-Impfdosen. Bild: Will Oliver / EPA

Es ist ein Wechselbad der Gefühle – zwischen Freude und Sorge: Am Samstag, 10. Juli, beginnen an den meisten Ostschweizer Schulen die Sommerferien, zwei Wochen später vielerorts auch die Gewerbeferien. Und damit die lange ersehnte Reisezeit. Nur: Anders also noch 2019 gibt es auch diesen Sommer einen ungeliebten Mitreisenden – Covid-19.

Optimaler Impfschutz erst nach der zweiten Impfung

Für das Impfen verbleiben also weniger als sieben Wochen bis zu den Schulferien beziehungsweise rund neun Wochen bis zu den Gewerbeferien. Das sieht nach mehr aus, als es in Wahrheit ist. Zehn Tage nach der ersten Impfdosis hat das menschliche Immunsystem zwar genügend Antikörper entwickelt, um sich gegen das Coronavirus wirksam zur Wehr zu setzen. Ein optimaler Impfschutz setzt aber erst ein paar Tage nach der zweiten Dosis ein. Um den optimalen Schutz zu erlangen, müsste die erste Impfung also spätestens 30 Tage vor Beginn der Reise erfolgen.

85'000 Thurgauer haben die erste Dosis erhalten

Ein Blick auf die aktuellen zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigt, dass die Impfquote recht unterschiedlich ist. Bis Sonntagabend wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 4'280'630 Coronaimpfungen durchgeführt. 1'504'464 Personen sind mittlerweile vollständig geimpft, was 17,4 Prozent der Bevölkerung entspricht. Im Kanton Thurgau sind mit 44'217 Personen erst 15,82 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Grenzt man diese Zahl auf den Bevölkerungsteil von 18+ Jahren ein, liegt die Durchimpfungsrate laut dem Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin bei 36 Prozent.

85'072 Personen der gut 280'000 Menschen zählenden Thurgauer Bevölkerung haben die erste Impfung erhalten. Diese Zahlen verändern sich fast stündlich, da an sieben Tagen die Woche während zwölf Stunden geimpft wird. Ausserdem hat ein Teil der Bevölkerung das Virus bereits durchgestanden und muss nur noch einfach geimpft werden.

Mehr vollständig Geimpfte in beiden Appenzell Mit 85'290 Personen sind im Kanton St.Gallen 16,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft; 152'242 Personen (29,81 Prozent) haben die erste Impfdosis erhalten. Im Kanton Appenzell Innerrhoden sind mit 2949 Personen bereits 18,28 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft; 4602 Personen oder 28,53 Prozent haben die erste Impfung erhalten. Ähnlich gut sieht es in Appenzell Ausserrhoden aus: 17,9 Prozent oder 9927 Personen sind vollständig geimpft; 30,73 Prozent beziehungsweise 17'036 Personen haben die ersten Dosis erhalten. Damit liegen beide Appenzell leicht über dem schweizerischen Durchschnitt von 17,4 Prozent. (has)

Ohne Vakzin keine Impfung

Die Rangliste mit der Impfquote ist schnell erstellt. Ebenso schnell sind die vermeintlichen Verlierer ausgemacht. Alle vier genannten Ostschweizer Kantone liegen unter dem schweizerischen Durchschnitt von 32,1 Prozent der Bevölkerung, die mindestens die erste Impfdosis erhalten hat. Warum aber ist das so? Regierungsrat Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau, sagt:

«Das hat mit der Gesundheit und der Altersstruktur der Bevölkerung zu tun.»

Gäbe es im Kanton Thurgau mehr vulnerable und ältere Personen, fiele die Impfstoffmenge höher aus. Die Thurgauer Bevölkerung ist gesünder als jene in anderen Kantonen. Damit einher geht der Blick auf die Menge der den Kantonen zur Verfügung gestellten Impfdosen und die Zahl der bereits verimpften Dosen (siehe Tabelle).

Ausgelieferte und verabreichte Impfdosen im Kantonsvergleich. Quelle: BAG

Das Bild zeigt: Im schweizerischen Durchschnitt wurden pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner 54,85 Impfdosen (insgesamt 4'720'250 Dosen) ausgeliefert, 49,52 Dosen pro 100 Einwohner (insgesamt 4'261'552 Dosen) davon wurden bis Sonntagabend, 23. Mai, verimpft. Die Diskrepanz zwischen gelieferten und verimpften Dosen liegt laut Urs Martin einerseits in Rückstellungen für die zweite Impfung, anderseits darin, dass die Impfstofflieferungen nicht täglich, dafür in grösseren Mengen erfolgen.

Mit 50,36 Impfdosen pro 100 Einwohner liegt die Impfstofflieferung des Bundes an den Kanton Thurgau somit 8,2 Prozent unter dem schweizerischen Durchschnitt. Was laut Regierungsrat Urs Martin nicht ein Versehen ist, sondern auf den Verteilschlüssel zurückzuführen ist, der eben auch die Gesundheit und die Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt.

Möglichst viel impfen vor den Sommerferien

Die Thurgauer Regierung hat vor einiger Zeit das Ziel genannt, bis Ende Juni oder zum Beginn der Sommerferien möglichst die Hälfte der impfwilligen Thurgauer Bevölkerung vollständig geimpft zu haben. Ist das noch zu erreichen? Regierungsrat Urs Martin ist weiterhin zuversichtlich, wenn die benötigte Impfstoffmenge zur Verfügung steht. Laut Martin hat der Kanton Thurgau vergangene Woche 3900 Impfdosen von Pfizer/Biontech erhalten. Diese Woche sollen weitere 3900 Dosen folgen. Hinzu kommen diese Woche 33'300 Impfdosen des Herstellers Moderna. Das macht zusammen 41'100 Impfdosen. Diese sind innerhalb von rund zehn bis maximal vierzehn Tagen verimpft. Das ergäbe im Minimum eine Verdoppelung der Zahl aller bisher vollständig Geimpfter.