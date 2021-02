Coronapandemie «Es geht nicht darum, Betriebe ständig zu kontrollieren» – dennoch fordert der Kanton Thurgau eine Intensivierung der Beizenkontrollen Die Fachstelle Covid-19 fordert die politischen Gemeinden auf, ihren Vollzugspflichten verstärkt nachzukommen. Der Grund: Die Kontrolltätigkeit der Gemeinden hat markant abgenommen, obwohl Betriebe mit Ausnahmebewilligungen wie Hotels oder Kantinen für ihre Gäste weiterhin geöffnet haben. Ausserdem bieten immer mehr Gaststätten einen Take-away oder Lieferdienst an. Hans Suter 10.02.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, während des ersten Shutdown in der Küche seiner «Krone» in Balterswil. Bild: Reto Martin (17. April 2020)

Es ist ein trister Tag, der Himmel wolkenverhangen. Die eisige Bise lässt einen frösteln. Alles wirkt grau in grau. Der Parkplatz vor der Gaststätte ist leer: Shutdown. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres. Dann doch noch ein Lichtblick: Die Küche scheint hell erleuchtet, es wird gearbeitet. Doch wozu bei geschlossener Gaststätte?

«Mittlerweile bieten einige Betriebe auf Vorbestellung Menus an, zum Abholen oder direkt ins Haus geliefert», sagt Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau. Ähnlich wie es bei vielen Pizzerien üblich ist, nur eben mit frisch zubereiteten Schweizer Gerichten. Und in wesentlich geringerem Umfang als bei etablierten Pizzakurieren. «Zum Überleben reicht es nicht», sagt Bartel, der mit seiner «Krone» in Balterswil selbst auch Mittagsmenus anbietet.

«Es hilft bei der Deckung der Personalkosten, die eigenen Stunden darf man aber nicht rechnen.»

Das Abend- und Wochenendgeschäft sei zwar etwas lukrativer, weil die Konsumentinnen und Konsumenten dann eher bereit seien, etwas mehr Geld auszugeben. Doch auch das reiche bei weitem nicht. Es gehe ans Ersparte, an die Substanz.

Weisung zur verstärkten Kontrolltätigkeit

In den Stuben der Wirtshäuser sieht es so trist aus wie draussen. Es ist aufgestuhlt, menschenleer, kein Lachen, kein Gläserklirren, kein Schmatzen. Nicht einmal der Duft der Gewürze warmer Speisen dringt in die Nase. Diese beängstigende Ruhe droht nun plötzlich gestört zu werden durch ein Schreiben aus Frauenfeld. «Covid-19: Vollzugsaufgaben der Gemeinden», lautet der Titel. Absender: Departement für Finanzen und Soziales, Fachstelle: Covid-19. Empfänger: Alle 80 Gemeindeverwaltungen im Kanton Thurgau. Der Grund: Diese sind per Gesetz für die Kontrollen der Gastronomiebetriebe zuständig.

Der Brief macht schnell deutlich, dass die Coronapandemie auch bei vermeintlich geschlossenen Gastronomiebetrieben allgegenwärtig ist. Die Aufforderung ist denn auch unmissverständlich: Die Kontrollen zur Einhaltung der Covid-19-Massnahmen durch die politischen Gemeinden sind wieder zu intensivieren. Wenn auch nicht mit Ausrufezeichen versehen, wirkt das Geschriebene dennoch als implizierter Imperativ. Man mag sich fragen warum, wenn doch die meisten Gastronomiebetriebe ohnehin bis mindestens 28. Februar geschlossen sind.

Die Kontrolltätigkeit hat markant abgenommen

Beatrix Kesselring, Leider Fachstelle Covid-19 beim Kanton Thurgau Bild: PD

Die Kantone sind angehalten, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wöchentlich die Anzahl durchgeführter Kontrollen sowie die Anzahl angeordneter Massnahmen pro Kalenderwoche zu melden. Die Koordination und Berichterstattung zuhanden der nationalen Alarmzentrale erfolgt durch die Fachstelle Covid-19. Genau hier liegt der Haken. «Mit Blick auf die wöchentliche Berichterstattung stellen wir fest, dass die Kontrolltätigkeit durch die politischen Gemeinden in den vergangenen Wochen markant abgenommen hat», heisst es in dem Schreiben von der Leiterin der kantonalen Fachstelle Covid-19, Beatrix Kesselring. Natürlich sei allen bewusst, dass die Anzahl Kontrollen aufgrund der Schliessung von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben sowie von Diskotheken und Tanzlokalen rückläufig sei.

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Restaurants für Gäste geschlossen. Muss trotzdem kontrolliert werden? «Ja», sagt Beatrix Kesselring. «Viele Restaurationsbetriebe haben auf Take-away oder Lieferdienst umgestellt.» Vereinzelt könnten Restaurants auch als sogenannte Betriebskantinen für Chauffeure öffnen.

«Take-away-Betriebe wie auch Betriebskantinen für Chauffeure sind an teils strenge Vorgaben gebunden und deswegen zu kontrollieren.»

Bei der Umstellung auf Take-away und Lieferdienst seien die Bestimmungen gemäss «Covid-19-Verordnung besondere Lage» konsequent umzusetzen. Am meisten Handlungsbedarf sieht die Leiterin der Fachstelle Covid-19 daher bei der Einhaltung der aktuellen Covid-19-Massnahmen sowie der Öffnungszeiten.

«Es geht darum, zu prüfen, ob Schutzkonzepte vorhanden sind»

Für die Kontrollen sind die Gemeinden zuständig. Fragt sich, wie häufig diese idealerweise durchgeführt werden sollen. «Das hängt vom Betrieb ab», sagt Beatrix Kesselring. «Wichtig ist: Es geht nicht darum, Betriebe ständig zu kontrollieren. Es geht vielmehr darum, zu prüfen, ob Schutzkonzepte vorhanden sind, ob diese, wenn die Massnahmen sich geändert haben, aktualisiert und eingehalten werden, und bei Beanstandungen eine Nachprüfung zu machen.»

Zudem erteile die Fachstelle auch Empfehlungen. Wie oft es bisher zu Betriebsschliessungen beziehungsweise zum Verbot oder Auflösen von Veranstaltungen gekommen ist, entziehe sich ihrer Kenntnis. Die Gemeinden meldeten dem Kanton lediglich die Anzahl durchgeführter Kontrollen sowie die Anzahl und Art der Beanstandungen (Schutzkonzept, Abstand, Maskentragpflicht, Erhebung Kontaktdaten). «Über Betriebsschliessungen oder die Auflösung von Veranstaltungen ist der Kanton nicht informiert», sagt Kesselring.

«Mit Augenmass und gesundem Menschenverstand»

Kurt Baumann, Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden (VTG) Bild: Olaf Kühne (12. März 2020)

Wer die Covid-19-Kontrollen in den Gemeinden konkret durchführt, ist unterschiedlich. «In grösseren Gemeinden und Städten mit höherem Personalbestand dürften diese etwas anders organisiert sein als in kleinen Gemeinden», sagt Kurt Baumann. Er ist Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden und zugleich Gemeindepräsident von Sirnach.

Da es eher eine operative Aufgabe sei, werde sie wohl in den meisten Fällen von Verwaltungspersonal wahrgenommen. In kleinen Gemeinden sei es aber durchaus vorstellbar, dass auch Gemeinderatsmitglieder eingesetzt werden. Dass zu viel Nachsicht im Umgang mit den ohnehin schon geplagten Wirtsleuten bei Mängeln in deren Schutzkonzept im Spiel ist, glaubt Baumann nicht. Zumindest sei ihm nichts bekannt. Letztlich gehe es um die Gesundheit aller. Sein Credo:

«Die Kontrollen sollten stets mit Augenmass und gesundem Menschenverstand durchgeführt werden.»

Der Thurgauer Wirtepräsident Ruedi Bartel nimmt es weniger gelassen. «Der Kanton sollte nicht die Kontrollen, sondern die Hilfszahlungen intensivieren. Wir haben noch keinen Franken gesehen», klagt er im Namen seiner Mitglieder. «Hier muss es endlich vorwärtsgehen!» Für diese Worte wählt er den expliziten Imperativ.