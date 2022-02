Thurgau: Impfzentrum und Hotline reduzieren die Öffungszeiten

Coronapandemie Entspannung im Thurgau: Impfzentrum und Hotline reduzieren die Öffnungszeiten Die kantonale Corona-Hotline reduziert ihre Erreichbarkeit ab Montag, 28. Februar und ist neu von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr erreichbar. Und im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden wird ab 7. März nur noch mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr geimpft. Hans Suter 25.02.2022, 16.49 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Impfwillige stehen vor dem kantonalen Impfzentrum in Weinfelden an zur Walk-in-Impfung. Bild: Andrea Stalder (29. Juli 2021)

«Die Anzahl der Anrufe bei der kantonalen Corona-Hotline ist in den letzten Wochen stetig zurückgegangen», heisst es in einer Mitteilung des Fachstabs Pandemie des Kantons Thurgau. Im Einklang mit der Nachfrageentwicklung werde der Betrieb deshalb am Wochenende und über Mittag eingestellt. Das bedeutet: Ab Montag, 28. Februar, ist die Hotline jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 058 345 34 40 erreichbar.